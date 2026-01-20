Recherche
NBA

Le Thunder écrase les Cavaliers 136-104 sans forcer son talent

Oklahoma City domine Cleveland grâce à un Shai Gilgeous-Alexander étincelant et une adresse exceptionnelle à longue distance. Les champions en titre confirment leur statut de meilleure équipe NBA avec cette victoire autoritaire.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Thunder écrase les Cavaliers 136-104 sans forcer son talent

Shai Gilgeous-Alexander a une fois de plus brillé avec 30 points.

Crédit photo : © Ken Blaze-Imagn Images

Le Thunder d’Oklahoma City a livré une véritable démonstration face aux Cavaliers de Cleveland, s’imposant 136-104 dans l’Ohio. Cette victoire permet aux champions en titre de consolider leur position de leader NBA avec un bilan de 36 victoires pour 8 défaites.

Shai Gilgeous-Alexander a une fois de plus brillé avec 30 points, marquant pour la 30ème fois en 42 matchs au moins 30 points cette saison. Le MVP en titre maintient sa moyenne impressionnante de 31,8 points par match, le plaçant au deuxième rang des meilleurs marqueurs de la ligue. Il a été parfaitement épaulé par Chet Holmgren, auteur de 28 points et 8 rebonds.

LIRE AUSSI

Un festival à 3-points qui fait la différence

La clé de cette victoire réside dans l’adresse exceptionnelle du Thunder à 3-points. L’équipe d’Oklahoma City a converti 23 de ses 47 tentatives (48,9%), égalant son record de la saison. Luguentz Dort s’est particulièrement illustré avec 5 paniers primés pour 18 points au total, tandis qu’Isaiah Joe (16 points) et Holmgren en ont chacun réussi 4.

Cette performance offensive contraste drastiquement avec les difficultés de Cleveland, qui n’a converti que 8 de ses 35 tentatives à 3-points (22,9%). Cette maladresse représente le deuxième plus mauvais pourcentage de la saison pour les Cavaliers, qui ont également perdu 21 ballons face à la défense suffocante du Thunder.

Donovan Mitchell, habituellement prolifique, a vécu un cauchemar face à Luguentz Dort. L’arrière des Cavaliers n’a inscrit que 19 points à 5/18 aux tirs, confirmant ses difficultés récurrentes face au Thunder. En trois matchs contre Oklahoma City, Mitchell affiche des statistiques alarmantes : 11/49 aux tirs (22%).

Cette défaite représente le plus lourd revers des Cavaliers en saison régulière en près de deux saisons, depuis qu’ils avaient perdu de 37 points à Miami le 24 mars 2024. Malgré les 16 points de Jarrett Allen pour son 600ème match NBA et le double-double de Jaylon Tyson (16 points, 10 rebonds), Cleveland n’a jamais trouvé les ressources pour inquiéter le Thunder.

PROFIL JOUEUR
Donovan MITCHELL
Poste(s): Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 29 ans (07/09/1996)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
29
#7
REB
4,8
#132
PD
5,7
#31
NBA
NBA
Suivre

