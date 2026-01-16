Thunder : Cinq victoires consécutives après le succès face aux Rockets
Le Thunder s’est appuyé sur son collectif avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points
Oklahoma City continue sur sa lancée avec une cinquième victoire consécutive, cette fois aux dépens des Houston Rockets (111-91). Les Thunder ont fait la différence dans le dernier quart-temps, surclassant leurs adversaires 34-16 pour s’imposer de manière autoritaire sur le parquet texan.
Un collectif équilibré mené par Gilgeous-Alexander
La force d’Oklahoma City s’est exprimée à travers un jeu collectif remarquable, avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points. Shai Gilgeous-Alexander a mené la charge avec 20 points, poursuivant ainsi sa série impressionnante de matchs à au moins 20 points. Le record de Wilt Chamberlain de 126 matchs consécutifs dans cette catégorie semble désormais à portée de main pour la star des Thunder.
Ajay Mitchell a apporté une contribution précieuse avec 17 points, tandis que Lu Dort a ajouté 13 points à son compteur. Cette profondeur d’effectif illustre parfaitement la montée en puissance d’Oklahoma City, qui affiche désormais un bilan exceptionnel de 35 victoires pour 7 défaites.
Holmgren brille en l’absence d’Hartenstein
Privé une nouvelle fois d’Isaiah Hartenstein, Oklahoma City pouvait compter sur un Chet Holmgren étincelant dès l’entame de rencontre. L’intérieur a inscrit 11 des 21 points de son équipe dans le premier quart-temps, réussissant un parfait 4 sur 4 aux tirs, incluant son unique tentative à 3-points.
Holmgren a terminé la première mi-temps en tant que meilleur marqueur des Thunder avec 16 points, avant de conclure la partie avec 18 points, 9 rebonds et 4 contres. Sa performance démontre une fois de plus sa capacité à répondre présent dans les moments cruciaux.
Des points d’amélioration malgré la victoire
Malgré ce succès probant, Oklahoma City a montré quelques faiblesses, notamment au rebond offensif où Houston a dominé 23-7. Le Thunder a également concédé 12 ballons perdus, permettant aux Rockets de marquer 11 points sur ces erreurs en première mi-temps seulement.
Cette cinquième victoire consécutive marque le retour en forme du Thunder, qui traversait une période plus délicate avant cette série positive. Avec deux succès de rang face à des adversaires du haut de tableau de la Conférence Ouest, Oklahoma City semble avoir retrouvé le niveau qui en fait l’un des favoris pour le titre cette saison.
The Thunder had some fun with Nick Gallo after their big road win 😂
5 W's in a row for OKC! pic.twitter.com/Ut0Hsw9Gzw
— NBA (@NBA) January 16, 2026
