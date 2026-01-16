Thunder : Cinq victoires consécutives après le succès face aux Rockets

Oklahoma City continue sur sa lancée avec une cinquième victoire consécutive, cette fois aux dépens des Houston Rockets (111-91). Les Thunder ont fait la différence dans le dernier quart-temps, surclassant leurs adversaires 34-16 pour s’imposer de manière autoritaire sur le parquet texan.

Un collectif équilibré mené par Gilgeous-Alexander

La force d’Oklahoma City s’est exprimée à travers un jeu collectif remarquable, avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points. Shai Gilgeous-Alexander a mené la charge avec 20 points, poursuivant ainsi sa série impressionnante de matchs à au moins 20 points. Le record de Wilt Chamberlain de 126 matchs consécutifs dans cette catégorie semble désormais à portée de main pour la star des Thunder.

Ajay Mitchell a apporté une contribution précieuse avec 17 points, tandis que Lu Dort a ajouté 13 points à son compteur. Cette profondeur d’effectif illustre parfaitement la montée en puissance d’Oklahoma City, qui affiche désormais un bilan exceptionnel de 35 victoires pour 7 défaites.

Holmgren brille en l’absence d’Hartenstein

Privé une nouvelle fois d’Isaiah Hartenstein, Oklahoma City pouvait compter sur un Chet Holmgren étincelant dès l’entame de rencontre. L’intérieur a inscrit 11 des 21 points de son équipe dans le premier quart-temps, réussissant un parfait 4 sur 4 aux tirs, incluant son unique tentative à 3-points.

Holmgren a terminé la première mi-temps en tant que meilleur marqueur des Thunder avec 16 points, avant de conclure la partie avec 18 points, 9 rebonds et 4 contres. Sa performance démontre une fois de plus sa capacité à répondre présent dans les moments cruciaux.

PROFIL JOUEUR Chet HOLMGREN Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 216 cm Âge: 23 ans (01/05/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 17,9 #63 REB 8,4 #27 PD 1,6 #236

Des points d’amélioration malgré la victoire

Malgré ce succès probant, Oklahoma City a montré quelques faiblesses, notamment au rebond offensif où Houston a dominé 23-7. Le Thunder a également concédé 12 ballons perdus, permettant aux Rockets de marquer 11 points sur ces erreurs en première mi-temps seulement.

Cette cinquième victoire consécutive marque le retour en forme du Thunder, qui traversait une période plus délicate avant cette série positive. Avec deux succès de rang face à des adversaires du haut de tableau de la Conférence Ouest, Oklahoma City semble avoir retrouvé le niveau qui en fait l’un des favoris pour le titre cette saison.