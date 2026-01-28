Recherche
Espoirs ELITE 2

Deux Français appelés au sein de la Next Gen Team pour le premier tournoi de qualification pour l’EuroLeague juniors

Pour le premier tournoi de qualification aux phases finales de l'Adidas Next Gen EuroLeague, deux Français ont été appelés au sein de la Next Gen Team Ulm : Karl Kouame et Paul Nnanga.
Deux Français appelés au sein de la Next Gen Team pour le premier tournoi de qualification pour l’EuroLeague juniors

Paul Nnanga (Antibes) figure au sein du roster de la Next Gen Team Ulm

Crédit photo : FIBA

En marge du Final Four, c’est une tradition, se déroule les phases finales de l’Adidas Next Gen EuroLeague. Auxquels il convient de se qualifier via plusieurs plateaux programmés dans les prochains mois à Ulm, Abu Dhabi, Bologne et Belgrade. Et lors de chaque tournoi de qualification figure une équipe montée de toutes pièces, avec plusieurs jeunes des quatre coins du continent.

Deux pensionnaires d’Espoirs ÉLITE 2 

Pour le premier rendez-vous, programmé à Ulm du 6 au 8 février, deux Français auront l’honneur des projecteurs du NGT : il s’agit de Karl Kouamé (1,92 m, 18 ans depuis vendredi dernier) et Paul Nnanga (1,91 m, 16 ans).

Le premier évolue à Caen. Il est le troisième meilleur marqueur d’Espoirs ÉLITE 2 avec Caen (21,2 points à 52%) et déjà aperçu à onze reprises en professionnel,

PROFIL JOUEUR
Karl KOUAMÉ
Poste(s): Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 18 ans (23/01/2008)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo ivo.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE 2
PTS
21,2
#4
REB
4,2
#77
PD
3,6
#26

Le deuxième n’a pas encore fêté sa première apparition en pro, mais il a déjà vécu des grands moments en signant le doublé championnat de France – Coupe de France U18 avec Antibes la saison dernière. International U16 en 2025, il évolue désormais en Espoirs ÉLITE 2 avec les Sharks (11,2 points à 48% et 5,9 rebonds).

PROFIL JOUEUR
Paul NNANGA-AHANDA
Poste(s): Ailier
Taille: 191 cm
Âge: 16 ans (26/05/2009)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE 2
PTS
11,2
#63
REB
5,9
#36
PD
1,8
#88

Un ancien limougeaud dans le staff

À Ulm, ils seront coachés par Dogus Balbay, le capitaine de l’Anadolu Efes double championne d’Europe en 2021 et 2022. L’ancien assistant limougeaud Massimo Bulleri figurera également dans le staff technique.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
