Betclic ELITE

Orléans en passe de pulvériser le record de la meilleure affluence de LNB, Paris n°1 en Betclic ÉLITE

Avec plus d'un million de spectateurs dans ses salles lors de la phase aller, la Ligue Nationale de Basket est encore partie pour établir un nouveau record d'affluence cette saison. En Betclic ÉLITE, Paris est n°1 mais la palme revient à Orléans, avec des chiffres historiques.
|
00h00
Résumé
Écouter
Orléans en passe de pulvériser le record de la meilleure affluence de LNB, Paris n°1 en Betclic ÉLITE

Plus de 8 000 spectateurs de moyenne pour les matchs d’Orléans, un record absolu dans l’histoire du basket français !

Crédit photo : Tuan Nguyen

Il va falloir s’y habituer. Tant qu’Orléans ne sera pas remonté en Betclic ÉLITE, la meilleure affluence du basket français se situera en ÉLITE 2. Et même la plus grosse affluence des sports de salle en France, devant Nantes Handball (7 000 spectateurs).

Orléans meilleure affluence des sports de salle 

Ainsi, les matchs de l’OLB ont attiré 8 093 spectateurs en moyenne sur cette première partie de saison, ce qui pose les bases d’un record historique en LNB, loin devant… l’Orléans Loiret Basket de la saison 2024/25 (7 041 spectateurs). Rappelons que le CO’Met, inauguré en 2023, peut accueillir 10 150 personnes par rencontre.

Le club du Loiret devance largement le reste de la concurrence, à commencer par Paris, n°1 en Betclic ÉLITE, avec une affluence moyenne de 5 928, devant Nancy, Strasbourg, l’ASVEL et Le Mans, les seuls autres clubs au-dessus de la barre des 5 000 spectateurs.

Les affluences en Betclic ÉLITE à la mi-saison

Encore sur les bases d’une saison record…
sauf pour le taux de remplissage en Betclic ÉLITE

Par ailleurs, les deux championnats professionnels continuent de voir leurs chiffres gonfler au fur et à mesure des années. Pour la quatrième saison d’affilée, la LNB se vante de records en Betclic ÉLITE et ÉLITE 2 : 4 095 spectateurs de moyenne à mi-saison en Betclic ÉLITE (contre 4 047 l’an dernier), 2 692 en deuxième (contre 2 645).

En revanche, le taux de remplissage a légèrement baissé en Betclic ÉLITE : il était de 93% l’an dernier, il est de 92% cette fois. À ce titre, la disparition de la petite salle de La Rochelle (1 677 places), toujours remplie, a pu jouer, autant que le retour du Palio (4 877 spectateurs à Boulazac) a aidé à faire augmenter l’affluence moyenne en Betclic ÉLITE.

On notera tout de même que cinq clubs de LNB évoluent toujours à guichets fermés : le Stade Rochelais, donc, mais aussi Caen et Blois en ÉLITE 2, ainsi que Cholet et Saint-Quentin à l’échelon supérieur, qui en sont respectivement 35 et 34 sold-out consécutifs.

Les affluences en ÉLITE 2 à la mi-saison

« Notre championnat change de dimension »

« Saison après saison, notre championnat change de dimension », apprécie Philippe Ausseur, le président de la LNB. « La hausse continue de la fréquentation en est l’un des signes les plus visibles. Nos deux divisions s’appuient aujourd’hui sur des clubs ambitieux, profondément enracinés dans leurs territoires et performants sur la scène européenne, qui repensent leur relation avec le public. À travers des contenus plus immersifs, l’exploitation intelligente de la data et une attention constante portée à l’expérience fan, le basket français séduit une nouvelle génération de spectateurs. Cette dynamique nous conforte dans notre volonté de poursuivre et d’amplifier cette transformation afin d’ancrer durablement la LNB parmi les grandes références du divertissement sportif. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
