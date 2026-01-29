Recherche
EuroCup

Et de 4 pour Hambourg ! Les Towers enchaînent aussi en EuroCup, Zacharie Perrin encore précieux

EuroCup - Hambourg continue de relever la tête. Après une première partie de saison catastrophique, les Towers viennent de signer une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues, dont un deuxième succès de suite en EuroCup, avec un Zacharie Perrin toujours aussi solide.
|
00h00
Résumé
Écouter
Et de 4 pour Hambourg ! Les Towers enchaînent aussi en EuroCup, Zacharie Perrin encore précieux

Zacharie Perrin et Hambourg en sont à quatre victoires de suite

Crédit photo : Veolia Towers Hamburg / Dennis Fischer

Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) et Hambourg semblent enfin avoir trouvé le bon tempo. Longtemps englués dans une spirale négative, marquée notamment par un démarrage d’EuroCup à 0 victoire pour 14 défaites, les Towers confirment leur montée en puissance. Ce mercredi, face au Slask Wroclaw, avant-dernier du groupe A, le club allemand a décroché un deuxième succès consécutif dans la compétition européenne (99-96), prolongeant ainsi une série globale désormais portée à quatre victoires toutes compétitions confondues.

LIRE AUSSI

Hambourg solide dans le money-time face au Slask Wroclaw

Dans une Inselpark-Arena peu garnie (1 348 spectateurs), Hambourg a dû batailler jusqu’au bout pour se défaire du Slask Wroclaw. Si les Towers ont pris l’ascendant dès le premier quart-temps (31-22), les Polonais sont restés au contact tout au long de la rencontre, portés notamment par Kadre Gray.

Malgré plusieurs temps faibles, les joueurs de Benka Barloschky ont su faire la différence là où cela compte le plus : dans les dernières possessions. Trois séquences défensives décisives dans la dernière minute ont permis aux Allemands de sécuriser un succès important, le deuxième de suite en EuroCup.

« Dans la phase décisive, nous avons fait exactement les actions défensives qu’il fallait. Les trois dernières possessions ont été remarquablement défendues. Je suis très heureux que les garçons aient trouvé un moyen de gagner ce match », a expliqué le coach hambourgeois après la rencontre.

Zacharie Perrin confirme sa montée en puissance

Dans ce succès européen, Zacharie Perrin a une nouvelle fois tenu son rang. L’intérieur français compile 13 points à 5/7 aux tirs, 8 rebonds et 2 passes décisives en 26 minutes, poursuivant sa belle dynamique des dernières semaines.

Zacharie PERRIN
Zacharie PERRIN
13
PTS
8
REB
2
PDE
Logo EuroCup
HAM
99 96
WRO

Toujours précieux par son activité près du cercle et son impact au rebond, l’ancien joueur passé par le centre de formation d’Antibes s’inscrit pleinement dans le renouveau collectif des Towers, désormais capables de rester solides dans les fins de match serrées.

Autour de lui, Devon Daniels a brillé avec un record personnel en EuroCup (26 points), bien épaulé par L.J. Thorpe (14 points, 8 passes décisives) et Ross Williams (9 points).

Un état d’esprit en pleine évolution

Plus que le résultat brut, c’est l’attitude collective de Hambourg qui interpelle. Loin de paniquer lors des runs adverses, les Towers ont montré une maturité nouvelle.

« À chaque fois que notre intensité baissait, Wroclaw revenait. Mais nous n’avons pas paniqué. Nous sommes restés ensemble et avons suivi les consignes du coach », a souligné Devon Daniels, insistant sur la volonté du groupe de continuer à progresser.

Même son de cloche chez Leonard Thorpe : « Le chemin a été long pour nous. Cette victoire fait du bien, mais il reste encore beaucoup de travail. Nous devons aborder chaque match comme une finale ».

Enfin une dynamique lancée pour Hambourg

Avec cette quatrième victoire consécutive, Hambourg change clairement de visage. Après avoir longtemps occupé le bas de tableau en Bundesliga comme en EuroCup, les Towers engrangent de la confiance, retrouvent une identité collective et peuvent désormais envisager la suite avec plus de sérénité.

Prochain objectif : confirmer cette dynamique, dès le week-end en championnat, et continuer à construire sur cette série qui pourrait bien marquer un tournant dans la saison hambourgeoise.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
