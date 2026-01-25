Trois victoires de suite et un nouveau double-double pour Zacharie Perrin : on n’arrête plus Hambourg !

Après une saison longtemps cauchemardesque – une première victoire seulement le 14 décembre, un premier succès à domicile le week-end dernier, puis une première victoire en EuroCup cette semaine – Hambourg a confirmé sa dynamique ce samedi 24 janvier. En s’imposant sur le parquet de Francfort (82-78), les Towers enchaînent une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues et respirent enfin au classement. Et, une nouvelle fois, Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) a répondu présent.

Un succès arraché à Francfort malgré un départ catastrophique

Rien n’a pourtant été simple pour Hambourg, rapidement mené 9-0 après trois minutes dans une entame totalement manquée. Il a fallu un énorme premier quart-temps de Devon Daniels pour éviter que la rencontre ne tourne court, l’arrière américain inscrivant 13 des 18 points des siens dans les dix premières minutes.

Progressivement, les Towers ont trouvé leur rythme, passant même un 9-0 au début du deuxième quart-temps pour prendre jusqu’à onze longueurs d’avance. Mais Francfort n’a jamais lâché, profitant notamment d’un troisième quart-temps totalement fou (28 points inscrits) pour recoller à 56-56 avant l’ultime période.

Zacharie Perrin solide des deux côtés du terrain

Dans le money-time, Hambourg a cette fois montré un visage bien différent de celui aperçu en début de saison. Plus solide mentalement, plus collectif, et capable de répondre après chaque coup dur. C’est dans ce contexte que Zacharie Perrin s’est encore illustré, en apportant de l’impact près du cercle et de l’énergie défensive.

Le Français termine la rencontre avec 14 points et 11 rebonds, signant ainsi un nouveau double-double précieux dans une victoire capitale. À ses côtés, Devon Daniels a livré une prestation de très haut niveau (25 points), bien épaulé par Ross Williams (12 points) et L.J. Thorpe (12 points).

“Être productif des deux côtés du terrain” : la réaction complète de Zacharie Perrin

Avant cette rencontre à Francfort, Zacharie Perrin évoquait déjà son adaptation progressive au championnat allemand et l’évolution de son jeu. Des propos qui résonnent encore plus après ce nouveau match plein :

« Je pense que j’arrive de mieux en mieux à m’adapter au niveau ici en Allemagne. Quand je suis arrivé, j’étais très focalisé sur l’attaque. Mais j’ai appris que je devais aussi être constamment présent en défense, parce que cela représente une grande partie du jeu. J’essaie d’aider mon équipe du mieux possible. Et j’ai constaté que cela fonctionne d’autant mieux quand je défends plus dur. Je me concentre désormais vraiment sur le fait d’être productif des deux côtés du terrain. »

Une déclaration qui illustre parfaitement le rôle pris par l’intérieur français dans la montée en puissance des Towers.

Hambourg reprend de l’air dans la lutte pour le maintien

Grâce à ce succès, Hambourg remonte à la 16e place de Bundesliga avec désormais 4 victoires en 14 matchs, à égalité avec plusieurs concurrents directs mais avec moins de rencontres disputées. Un détail loin d’être anodin dans une course au maintien extrêmement serrée.

La dynamique devra maintenant être confirmée à domicile, avec deux rendez-vous dans l’Inselpark-Arena : mercredi en EuroCup contre Slask Wroclaw, puis samedi en championnat face à Chemnitz.