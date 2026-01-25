Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Trois victoires de suite et un nouveau double-double pour Zacharie Perrin : on n’arrête plus Hambourg !

Allemagne - Zacharie Perrin continue de monter en puissance avec Hambourg, vainqueur pour la troisième fois de suite cette saison. Auteur d’un nouveau double-double à Francfort, le Français accompagne le net redressement des Towers après des mois très compliqués.
|
00h00
Résumé
Écouter
Trois victoires de suite et un nouveau double-double pour Zacharie Perrin : on n’arrête plus Hambourg !

Zacharie Perrin et Hambourg retrouvent le sourire, ils viennent d’enchaîner trois victoires

Crédit photo : Veolia Towers Hamburg

Après une saison longtemps cauchemardesque – une première victoire seulement le 14 décembre, un premier succès à domicile le week-end dernier, puis une première victoire en EuroCup cette semaine – Hambourg a confirmé sa dynamique ce samedi 24 janvier. En s’imposant sur le parquet de Francfort (82-78), les Towers enchaînent une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues et respirent enfin au classement. Et, une nouvelle fois, Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) a répondu présent.

Un succès arraché à Francfort malgré un départ catastrophique

Rien n’a pourtant été simple pour Hambourg, rapidement mené 9-0 après trois minutes dans une entame totalement manquée. Il a fallu un énorme premier quart-temps de Devon Daniels pour éviter que la rencontre ne tourne court, l’arrière américain inscrivant 13 des 18 points des siens dans les dix premières minutes.

Progressivement, les Towers ont trouvé leur rythme, passant même un 9-0 au début du deuxième quart-temps pour prendre jusqu’à onze longueurs d’avance. Mais Francfort n’a jamais lâché, profitant notamment d’un troisième quart-temps totalement fou (28 points inscrits) pour recoller à 56-56 avant l’ultime période.

Zacharie Perrin solide des deux côtés du terrain

Dans le money-time, Hambourg a cette fois montré un visage bien différent de celui aperçu en début de saison. Plus solide mentalement, plus collectif, et capable de répondre après chaque coup dur. C’est dans ce contexte que Zacharie Perrin s’est encore illustré, en apportant de l’impact près du cercle et de l’énergie défensive.

Zacharie PERRIN
Zacharie PERRIN
14
PTS
11
REB
1
PDE
Logo EasyCredit BBL
SKY
78 82
HAM

Le Français termine la rencontre avec 14 points et 11 rebonds, signant ainsi un nouveau double-double précieux dans une victoire capitale. À ses côtés, Devon Daniels a livré une prestation de très haut niveau (25 points), bien épaulé par Ross Williams (12 points) et L.J. Thorpe (12 points).

“Être productif des deux côtés du terrain” : la réaction complète de Zacharie Perrin

Avant cette rencontre à Francfort, Zacharie Perrin évoquait déjà son adaptation progressive au championnat allemand et l’évolution de son jeu. Des propos qui résonnent encore plus après ce nouveau match plein :

« Je pense que j’arrive de mieux en mieux à m’adapter au niveau ici en Allemagne. Quand je suis arrivé, j’étais très focalisé sur l’attaque. Mais j’ai appris que je devais aussi être constamment présent en défense, parce que cela représente une grande partie du jeu. J’essaie d’aider mon équipe du mieux possible. Et j’ai constaté que cela fonctionne d’autant mieux quand je défends plus dur. Je me concentre désormais vraiment sur le fait d’être productif des deux côtés du terrain. »

Une déclaration qui illustre parfaitement le rôle pris par l’intérieur français dans la montée en puissance des Towers.

Hambourg reprend de l’air dans la lutte pour le maintien

Grâce à ce succès, Hambourg remonte à la 16e place de Bundesliga avec désormais 4 victoires en 14 matchs, à égalité avec plusieurs concurrents directs mais avec moins de rencontres disputées. Un détail loin d’être anodin dans une course au maintien extrêmement serrée.

La dynamique devra maintenant être confirmée à domicile, avec deux rendez-vous dans l’Inselpark-Arena : mercredi en EuroCup contre Slask Wroclaw, puis samedi en championnat face à Chemnitz.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
ELITE 2
00h00Le projet d’une aréna, clé de l’avenir du Stade Rochelais Basket pour son président, réélu jusqu’en 2029
Amine Noua a encore brillé avec l'Aris Salonique
À l’étranger
00h00Amine Noua encore en vue : l’Aris Salonique équilibre son bilan en Grèce
Zacharie Perrin et Hambourg retrouvent le sourire, ils viennent d'enchaîner trois victoires
À l’étranger
00h00Trois victoires de suite et un nouveau double-double pour Zacharie Perrin : on n’arrête plus Hambourg !
Bourges s'en est sorti contre Villeneuve d'Ascq
La Boulangère Wonderligue
00h00Toulouse frappe fort à Chartres, Bourges s’en sort au mental, Charleville-Mézières déroule
Berck a signé une victoire importante du côté de Saint-Vallier ce samedi 24 janvier
NM1
00h00Berck frappe fort à Saint-Vallier et se rapproche très nettement de la poule haute
abrams quimper
ELITE 2
00h00Quimper terrasse Orléans sur un buzzer beater de Jamar Abrams
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Betclic ELITE
00h00+ 63 : le Paris Basketball écrase Le Portel et signe le plus gros écart de l’histoire du championnat de France !
Betclic ELITE
00h00Nanterre vient à bout de Boulazac, Chalon-sur-Saône en maîtrise contre Cholet
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque résiste au retour de Dijon et sort provisoirement de la zone rouge
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Giannis Antetokounmpo doit retourner à l'infirmerie
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo absent 4 à 6 semaines après une nouvelle blessure au mollet
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
1 / 0