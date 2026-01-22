Zacharie Perrin libère Hambourg : première victoire en EuroCup après 15 tentatives

Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) a frappé un grand coup ce mercredi soir. Dans une saison jusque-là très compliquée pour Hambourg, l’intérieur français a signé une performance de référence pour aller chercher la première victoire de son club en EuroCup, 95-87 face à Venise, après 14 défaites consécutives dans la compétition. C’est aussi la deuxième victoire de suite pour Hambourg après son succès en championnat le week-end dernier.

Zacharie Perrin au rendez-vous en EuroCup

Auteur de 21 points, 12 rebonds et 2 contres, l’ancien pensionnaire du centre de formation d’Antibes passé ensuite au SLUC Nancy a dominé la rencontre des deux côtés du terrain. Une prestation complète, qui a permis au club allemand de souffler enfin sur la scène européenne, face à Venise.

MVP de l’EuroBasket U20 2024, le natif de Besançon a confirmé qu’il restait l’un des rares motifs de satisfaction dans une saison jusque-là cauchemardesque pour les Hambourgeois en EuroCup.

Une saison collective très compliquée à Hambourg

Avant ce succès, les Hambourg Towers restaient sur 14 défaites en EuroCup. Sur la scène nationale, le tableau n’est guère plus reluisant : élimination dès le premier tour de la Coupe d’Allemagne fin septembre et une avant-dernière place en BBL avec seulement 3 victoires en 13 matchs.

Malgré tout, Hambourg peut encore entretenir un mince espoir. Après leur premier succès de la saison à domicile, le premier non-relégable ne se trouve qu’à une victoire, alors que le club du nord de l’Allemagne a disputé trois matchs de moins que ses concurrents directs.

Une régularité individuelle malgré les défaites

Même si Hambourg a démarré sa saison par 17 défaites consécutives toutes compétitions confondues, Zacharie Perrin se montre productif. Début octobre, il avait battu son record de points de la saison avec 23 unités en EuroCup face à Chemnitz, malgré une lourde défaite (102-78).

Sur le plan statistique, le Bisontin compile 13,5 points et 3,5 rebonds de moyenne en EuroCup après 15 rencontres, et 10,9 points et 6,1 rebonds en BBL sur les 13 premières journées. Son temps de jeu est similaire dans les deux compétitions, autour de 24 minutes en moyenne, signe de la confiance accordée par le staff.