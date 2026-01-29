Recherche
NBA

Bridges et Towns mènent les Knicks à une quatrième victoire consécutive face aux Raptors

Mikal Bridges inscrit 30 points et Karl-Anthony Towns capte 22 rebonds dans la victoire 119-92 des New York Knicks contre Toronto, prolongeant leur série de victoires à quatre matchs consécutifs.
00h00
Résumé
Bridges et Towns mènent les Knicks à une quatrième victoire consécutive face aux Raptors

Mikal Bridges a livré une performance remarquable avec 30 points au total, dont 19 inscrits lors du seul troisième quart-temps.

Crédit photo : © John E. Sokolowski-Imagn Images

Les New York Knicks ont poursuivi leur excellente dynamique en s’imposant 119-92 face aux Toronto Raptors mercredi soir, décrochant ainsi leur quatrième victoire consécutive. Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns ont été les artisans de ce succès convaincant à Toronto.

Bridges explose en troisième quart-temps

Mikal Bridges a livré une performance remarquable avec 30 points au total, dont 19 inscrits lors du seul troisième quart-temps. L’ailier a affiché une efficacité redoutable en réussissant 12 de ses 15 tentatives de tir, incluant 4 réussites sur 6 tentatives à 3-points. Cette explosion offensive a permis aux Knicks de renverser la situation après avoir été menés de 12 points en première mi-temps.

OG Anunoby a également brillé face à son ancienne équipe avec 26 points et 6 interceptions, égalant son record de la saison. Josh Hart a contribué avec 22 points tandis que Jalen Brunson a ajouté 13 points à la cause new-yorkaise. Cette victoire porte à 11 le nombre de succès consécutifs des Knicks face aux Raptors.

– Journée 29012026

Towns domine au rebond malgré des difficultés offensives

Karl-Anthony Towns a connu une soirée contrastée, dominant totalement au rebond avec 22 prises, un record personnel cette saison. Le pivot a particulièrement impressionné en deuxième quart-temps avec 14 rebonds à lui seul. Cependant, il a éprouvé des difficultés en attaque, ne marquant que 8 points sur un faible 3 sur 11 aux tirs.

Du côté des Raptors, Brandon Ingram a mené l’attaque avec 27 points, soutenu par Scottie Barnes qui a réalisé un double-double avec 17 points et 10 rebonds. RJ Barrett a ajouté 14 points, mais cela n’a pas suffi à éviter la fin de leur série de quatre victoires consécutives.

LIRE AUSSI

Le tournant du match s’est produit en troisième quart-temps lorsqu’Anunoby a donné le premier avantage aux Knicks sur un dunk en contre-attaque (69-68), lançant un décisif 15-2 pour clôturer la période. Les Knicks ont terminé à 14 sur 38 à 3-points après un début difficile (4 sur 19 en première mi-temps), tandis que Toronto s’est effondré à longue distance en seconde période (1 sur 9).

