NBA

Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?

NBA - L'intérieur français Guerschon Yabusele a publié un message énigmatique sur X qui laisse présager un départ imminent de New York. Avec la trade deadline qui approche, Yabusele semble préparer ses fans à un changement d'équipe.
00h00
Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?

Guerschon Yabusele, ce mercredi à l’échauffement lors de New York – Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

Dans une NBA où chaque tweet est scruté à la loupe, Guerschon Yabusele vient d’alimenter les rumeurs de transfert avec un message pour le moins cryptique. L’intérieur français des New York Knicks a publié sur X : « Quoi qu’il arrive demain (vendredi), je suis extrêmement reconnaissant d’être là où j’en suis aujourd’hui. Petit contretemps pour grand retour, c’est ma devise préférée. Je vous aime. #777 ».

Le timing de cette publication n’est pas anodin. À deux semaines de la trade deadline fixée au 5 février, les Knicks travaillent activement pour améliorer un effectif en difficulté. Selon le New York Post, des pourparlers seraient déjà en cours avec plusieurs équipes concernant un potentiel transfert du capitaine de l’équipe de France.

LIRE AUSSI

Une situation compliquée à New York pour l’ancien des 76ers

Arrivé libre l’été dernier après une saison réussie à Philadelphie (11 points de moyenne), Yabusele peine à trouver sa place dans la rotation de Mike Brown. En 37 apparitions cette saison, le Français ne tourne qu’à 2,9 points, 2,2 rebonds et 0,5 passe décisive de moyenne, des statistiques bien en deçà de ses performances précédentes.

« Je ne veux pas vous mentir, c’est très difficile, je suis un compétiteur avant tout, ce n’est pas une situation dans laquelle je pensais être en arrivant ici », avouait Yabusele en décembre dans les colonnes de L’Équipe. L’intérieur de 30 ans, qui s’était engagé pour deux ans et 12 millions de dollars, semble désormais devenu une pièce expendable dans les plans des Knicks.

Son contrat pourrait servir de monnaie d’échange dans un deal plus ambitieux, d’autant que New York étudie également la possibilité de transférer Karl-Anthony Towns. Un changement d’air pourrait permettre à Yabusele, héros des JO de Paris 2024, de retrouver le niveau qui avait convaincu les 76ers de miser sur lui la saison passée. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour l’avenir du Français en NBA.

PROFIL JOUEUR
Guerschon YABUSELE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 30 ans (17/12/1995)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
2,9
#416
REB
2,2
#338
PD
0,5
#438
NBA
NBA
Suivre

bouma
De toute façon, où qu'il aille ( il paraît que plusieurs Franchises sont intéressées) ,ça ne sera pas pire qu'à NY
Répondre
(3) J'aime
cmnkm95
C'est clair
Répondre
(0) J'aime
dragibus- Modifié
Yabusele est ainsi "devenu une pièce expendable". Par pitié, écrivez en français, surtout si voulez être payé pour qu'on vous lise ! Et il n'y a pas que l'usage d'anglicismes qui pique les yeux en termes de rédaction. C'est le bémol, alors que par ailleurs le fond est de qualité.
Répondre
(3) J'aime
doubleti
Il faut être à la bonne place avec les bonnes personnes. C'est la dure loi du sport. Certains coachs vont vous faire jouer, d'autres non.....Après New York..... pfff...... Il va rebondir c'est certain.
Répondre
(0) J'aime
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
