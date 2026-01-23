Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?

Dans une NBA où chaque tweet est scruté à la loupe, Guerschon Yabusele vient d’alimenter les rumeurs de transfert avec un message pour le moins cryptique. L’intérieur français des New York Knicks a publié sur X : « Quoi qu’il arrive demain (vendredi), je suis extrêmement reconnaissant d’être là où j’en suis aujourd’hui. Petit contretemps pour grand retour, c’est ma devise préférée. Je vous aime. #777 ».

Whatever happens tomorrow, I’m extremely blessed to be in the position that I am today.

Minor setback for major comeback that’s my favorite.

Love y'all 🖤 #777 — Guerschon Yabusele (@yabusele28) January 23, 2026

Le timing de cette publication n’est pas anodin. À deux semaines de la trade deadline fixée au 5 février, les Knicks travaillent activement pour améliorer un effectif en difficulté. Selon le New York Post, des pourparlers seraient déjà en cours avec plusieurs équipes concernant un potentiel transfert du capitaine de l’équipe de France.

Une situation compliquée à New York pour l’ancien des 76ers

Arrivé libre l’été dernier après une saison réussie à Philadelphie (11 points de moyenne), Yabusele peine à trouver sa place dans la rotation de Mike Brown. En 37 apparitions cette saison, le Français ne tourne qu’à 2,9 points, 2,2 rebonds et 0,5 passe décisive de moyenne, des statistiques bien en deçà de ses performances précédentes.

« Je ne veux pas vous mentir, c’est très difficile, je suis un compétiteur avant tout, ce n’est pas une situation dans laquelle je pensais être en arrivant ici », avouait Yabusele en décembre dans les colonnes de L’Équipe. L’intérieur de 30 ans, qui s’était engagé pour deux ans et 12 millions de dollars, semble désormais devenu une pièce expendable dans les plans des Knicks.

Son contrat pourrait servir de monnaie d’échange dans un deal plus ambitieux, d’autant que New York étudie également la possibilité de transférer Karl-Anthony Towns. Un changement d’air pourrait permettre à Yabusele, héros des JO de Paris 2024, de retrouver le niveau qui avait convaincu les 76ers de miser sur lui la saison passée. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour l’avenir du Français en NBA.