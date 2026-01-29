Les Hornets d’un Moussa Diabaté record (20 rebonds !) battent Memphis

Les Charlotte Hornets continuent leur impressionnante remontée au classement. Mercredi à Memphis, l’équipe de Caroline du Nord s’est imposée 112-97 face aux Grizzlies, décrochant ainsi une 20e victoire cette saison. Un chiffre symbolique qui dépasse déjà le total de succès de la campagne précédente, où Charlotte avait terminé avec un bilan délicat de 19 victoires pour 62 défaites.

FIRST HORNETS TRIPLE FOR MOUSSA DIABATE! 🫎 He's up to a career-high 20 rebounds! pic.twitter.com/ULCo0GCrcO — r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 29, 2026

Brandon Miller et Moussa Diabaté portent Charlotte

Brandon Miller a été le principal artisan de cette victoire avec 26 points inscrits, démontrant une fois de plus son potentiel offensif. Le jeune ailier a particulièrement brillé en début de rencontre, plantant 14 points dans le seul premier quart-temps pour permettre aux Hornets de prendre les devants 36-28.

Surtout, Moussa Diabate a livré une prestation remarquable avec un double-double de 18 points, 20 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 33 minutes. Le pivot français a affiché une efficacité redoutable en convertissant 8 de ses 9 tentatives de tir, dont un shoot à 3-points (son deuxième en NBA), lors de cette première soirée d’un back-to-back. Miles Bridges (20 points) et LaMelo Ball (16 points) ont complété l’effort offensif des Hornets.

Charlotte a pris le contrôle du match dès l’entame, menant 29-13 avec moins de quatre minutes à jouer dans le premier quart. Cette avance s’est maintenue à la mi-temps (62-55) avant de s’accentuer au troisième quart-temps (89-75), scellant définitivement l’issue de la rencontre.

Contrairement à son compatriote, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) n’a pas pesé : le sophomore n’est pas entré en jeu.

Memphis continue de chuter sans Ja Morant

Du côté des Grizzlies, Jaren Jackson Jr. a tenté de maintenir son équipe à flot avec 26 points, épaulé par Cedric Coward et ses 17 unités. Mais Memphis enchaîne une quatrième défaite consécutive et affiche désormais un bilan de 18 victoires pour 27 revers.

L’absence prolongée de Ja Morant, éloigné des parquets pour au moins trois semaines en raison d’une blessure au coude gauche, pèse lourd sur les ambitions des Grizzlies. Cette série de quatre victoires consécutives propulse Charlotte à 20-28, témoignant d’une progression spectaculaire par rapport à la saison dernière.