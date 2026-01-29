Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Hornets d’un Moussa Diabaté record (20 rebonds !) battent Memphis

NBA - Charlotte réalise une performance grâce aux 20 rebonds de Diabaté face aux Grizzlies. Avec 20 victoires cette saison, les Hornets ont déjà surpassé leur bilan de 2023-2024 (19-62).
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Hornets d’un Moussa Diabaté record (20 rebonds !) battent Memphis

Le pivot français a affiché une efficacité redoutable en convertissant 9 de ses 10 tentatives au tir.

Crédit photo : © Matthew Smith-Imagn Images

Les Charlotte Hornets continuent leur impressionnante remontée au classement. Mercredi à Memphis, l’équipe de Caroline du Nord s’est imposée 112-97 face aux Grizzlies, décrochant ainsi une 20e victoire cette saison. Un chiffre symbolique qui dépasse déjà le total de succès de la campagne précédente, où Charlotte avait terminé avec un bilan délicat de 19 victoires pour 62 défaites.

Brandon Miller et Moussa Diabaté portent Charlotte

Brandon Miller a été le principal artisan de cette victoire avec 26 points inscrits, démontrant une fois de plus son potentiel offensif. Le jeune ailier a particulièrement brillé en début de rencontre, plantant 14 points dans le seul premier quart-temps pour permettre aux Hornets de prendre les devants 36-28.

Surtout, Moussa Diabate a livré une prestation remarquable avec un double-double de 18 points, 20 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 33 minutes. Le pivot français a affiché une efficacité redoutable en convertissant 8 de ses 9 tentatives de tir, dont un shoot à 3-points (son deuxième en NBA), lors de cette première soirée d’un back-to-back. Miles Bridges (20 points) et LaMelo Ball (16 points) ont complété l’effort offensif des Hornets.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
18
PTS
20
REB
2
PDE
Logo NBA
MEM
97 112
CHA

Charlotte a pris le contrôle du match dès l’entame, menant 29-13 avec moins de quatre minutes à jouer dans le premier quart. Cette avance s’est maintenue à la mi-temps (62-55) avant de s’accentuer au troisième quart-temps (89-75), scellant définitivement l’issue de la rencontre.

Contrairement à son compatriote, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) n’a pas pesé : le sophomore n’est pas entré en jeu.

LIRE AUSSI

Memphis continue de chuter sans Ja Morant

Du côté des Grizzlies, Jaren Jackson Jr. a tenté de maintenir son équipe à flot avec 26 points, épaulé par Cedric Coward et ses 17 unités. Mais Memphis enchaîne une quatrième défaite consécutive et affiche désormais un bilan de 18 victoires pour 27 revers.

L’absence prolongée de Ja Morant, éloigné des parquets pour au moins trois semaines en raison d’une blessure au coude gauche, pèse lourd sur les ambitions des Grizzlies. Cette série de quatre victoires consécutives propulse Charlotte à 20-28, témoignant d’une progression spectaculaire par rapport à la saison dernière.

LIRE AUSSI
NBA
NBA
Suivre
Ja Morant
Ja Morant
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
tony9
Enorme Moussa, j'espère qu'il aura sa chance cette fois ci en équipe de France
Répondre
(1) J'aime
halle_37
Lui il va avoir une très très longue carrière en NBA
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Zacharie Perrin et Hambourg en sont à quatre victoires de suite
EuroCup
00h00Et de 4 pour Hambourg ! Les Towers enchaînent aussi en EuroCup, Zacharie Perrin encore précieux
Le pivot français a affiché une efficacité redoutable en convertissant 9 de ses 10 tentatives au tir.
NBA
00h00Les Hornets d’un Moussa Diabaté record (20 rebonds !) battent Memphis
Sasha Derradji a été très performant face à Berck
NM1
00h00Non retenu pour le Young Star Game, Sasha Derradji claque son record de points face à Berck
NBA
00h00Un match référence de plus pour Victor Wembanyama et les Spurs chez les Rockets de Kevin Durant
La Boulangère Wonderligue
00h00Toulouse confirme sa renaissance avec une victoire à Villeneuve d’Ascq !
EuroLeague Féminine
00h00Grâce à un énorme come-back en trois minutes, Basket Landes sera au Final 6 de l’EuroLeague !
EuroCup
00h00Bourg de retour aux affaires en EuroCup : +31 contre Ulm
EuroLeague Féminine
00h00[Vidéo] Cinq Françaises sur le parquet et un game-winner qui passe à quelques millimètres entre Saragosse et Fenerbahçe
Lamine Kebe lors d'Orléans - Blois ce mardi 27 janvier en Leaders Cup ELITE 2
ELITE 2
00h00Orléans retrouve le succès ; « Cette victoire fait du bien », reconnaît Lamine Kébé
1 / 0
Livenews NBA
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Nickeil Alexander-Walker a été le fer de lance de l'attaque d'Atlanta avec 21 points au compteur.
NBA
00h00Atlanta bat Boston 117-106 : une revanche éclatante menée par Alexander-Walker
Randle a été remarquable d'efficacité avec un 12 sur 21 aux tirs et un parfait 7 sur 7 aux lancers francs.
NBA
00h00Julius Randle brille avec 31 points dans la victoire des Timberwolves face aux Mavericks
Mikal Bridges a livré une performance remarquable avec 30 points au total, dont 19 inscrits lors du seul troisième quart-temps.
NBA
00h00Bridges et Towns mènent les Knicks à une quatrième victoire consécutive face aux Raptors
Le pivot français a affiché une efficacité redoutable en convertissant 9 de ses 10 tentatives au tir.
NBA
00h00Les Hornets d’un Moussa Diabaté record (20 rebonds !) battent Memphis
Le natif d'Akron n'a pu retenir ses larmes face à l'ovation du public de Cleveland.
NBA
00h00LeBron James ému lors de son retour à Cleveland, les Cavaliers dominent 129-99
Cette victoire met fin à une série difficile de quatre défaites consécutives pour l'équipe floridienne.
NBA
00h00Paolo Banchero mène Orlando à la victoire contre Miami 133-124
NBA
00h00Un match référence de plus pour Victor Wembanyama et les Spurs chez les Rockets de Kevin Durant
James pourrait apporter de l'expérience à des Cavaliers qui peinent à confirmer les attentes placées en eux.
NBA
00h00LeBron James vers Cleveland : un retour spectaculaire aux Cavaliers évoqué
Avec un bilan catastrophique de 18 victoires pour 27 défaites, les Bucks se dirigent vers leur pire saison depuis dix ans.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo sur le marché : les Bucks face à un dilemme historique
1 / 0