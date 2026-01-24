Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique

NBA - Charlotte enchaîne une deuxième victoire consécutive face à Washington, qui alignait le cinq de départ le plus jeune de l'histoire NBA avec un âge moyen de 20,64 ans. Parmi eux, y avait bien entendu Alexandre Sarr. Mais ses 24 points n'ont pas suffi face à Moussa Diabaté
|
00h00
Résumé
Écouter
Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique

Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards

Crédit photo : © Jim Dedmon-Imagn Images

Les Charlotte Hornets ont décroché leur 18e victoire de la saison en s’imposant 119-115 face aux Washington Wizards, plongeant leurs adversaires dans une neuvième défaite consécutive. Cette victoire permet aux Hornets d’enchaîner deux succès de suite pour la première fois depuis début janvier.

Brandon Miller a mené l’offensive de Charlotte avec 21 points, épaulé par LaMelo Ball et Miles Bridges qui ont chacun inscrit 20 points. Kon Knueppel a ajouté 16 points tandis que Moussa Diabate en a marqué 11, en plus de prendre 14 rebonds. Le pivot français a terminé en double-double avec  Côté Wizards, Tre Johnson s’est illustré avec des records personnels de 26 points et 6 passes décisives, tandis qu’Alex Sarr a contribué avec 24 points à 11/19 aux tirs et 4 rebonds en 37 minutes.

Un record historique pour Washington malgré la défaite

Les Wizards ont marqué l’histoire en alignant le cinq de départ le plus jeune jamais enregistré depuis que la NBA suit ces statistiques en 1970-1971. Avec un âge moyen de 20,64 ans, ce cinq composé de Tre Johnson, Alex Sarr, Bub Carrington, l’ancien Chalonnais Kyshawn George et Will Riley a battu le précédent record de 20,74 ans détenu par Oklahoma City en avril 2021.

Malgré cette jeunesse, Washington a livré une bataille acharnée. Justin Champagnie et Bub Carrington ont chacun ajouté 15 points en sortie de banc, tandis que Kyshawn George et Jamir Watkins ont contribué avec 11 points chacun. Will Riley, qui effectuait son premier départ, a marqué 7 points en 23 minutes.

La rencontre a été avancée de six heures en raison de la tempête hivernale qui traverse le pays. Charlotte a pris les commandes dès le deuxième quart-temps, menant 66-58 à la mi-temps grâce à une adresse remarquable à 60% aux tirs et 63% à 3-points sur les deux premières périodes.

Les Hornets ont creusé l’écart à 93-81 après trois quart-temps, mais les Wizards ont lancé une folle remontée en fin de match, revenant à une possession sur une claquette de Jamir Watkins (114-112). Miles Bridges a finalement scellé la victoire sur deux lancers-francs dans les dernières minutes.

Cette défaite constitue la deuxième plus longue série négative de la saison pour Washington (10-34), qui n’a plus gagné depuis le 6 janvier face à Orlando. Les Wizards recevront Portland mardi pour entamer une série de cinq matchs à domicile, tandis que Charlotte se déplacera à Philadelphie lundi. En espérant encore un grand Moussa Diabaté.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
Bourges s'en est sorti contre Villeneuve d'Ascq
La Boulangère Wonderligue
00h00Toulouse frappe fort à Chartres, Bourges s’en sort au mental, Charleville-Mézières déroule
Berck a signé une victoire importante du côté de Saint-Vallier ce samedi 24 janvier
NM1
00h00Berck frappe fort à Saint-Vallier et se rapproche très nettement de la poule haute
abrams quimper
ELITE 2
00h00Quimper terrasse Orléans sur un buzzer beater de Jamar Abrams
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Betclic ELITE
00h00+ 63 : le Paris Basketball écrase Le Portel et signe le plus gros écart de l’histoire du championnat de France !
Betclic ELITE
00h00Nanterre vient à bout de Boulazac, Chalon-sur-Saône en maîtrise contre Cholet
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque résiste au retour de Dijon et sort provisoirement de la zone rouge
Betclic ELITE
00h00L’intérim se poursuit pour Antoine Mathieu, encore à la tête du MSB contre l’ASVEL et l’Hapoël Holon
ELITE 2
00h00Quimper encore plombé par les blessures : Antoine Dudit et Will Butler rejoignent Lucas Thevenard à l’infirmerie
Betclic ELITE
00h00L’avenir du coach portelois Kenny Grant en suspens : « Se séparer d’un entraîneur peut être un électrochoc mais aussi une solution de facilité »
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Giannis Antetokounmpo doit retourner à l'infirmerie
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo absent 4 à 6 semaines après une nouvelle blessure au mollet
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
1 / 0