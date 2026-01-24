Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique

Les Charlotte Hornets ont décroché leur 18e victoire de la saison en s’imposant 119-115 face aux Washington Wizards, plongeant leurs adversaires dans une neuvième défaite consécutive. Cette victoire permet aux Hornets d’enchaîner deux succès de suite pour la première fois depuis début janvier.

Brandon Miller a mené l’offensive de Charlotte avec 21 points, épaulé par LaMelo Ball et Miles Bridges qui ont chacun inscrit 20 points. Kon Knueppel a ajouté 16 points tandis que Moussa Diabate en a marqué 11, en plus de prendre 14 rebonds. Le pivot français a terminé en double-double avec Côté Wizards, Tre Johnson s’est illustré avec des records personnels de 26 points et 6 passes décisives, tandis qu’Alex Sarr a contribué avec 24 points à 11/19 aux tirs et 4 rebonds en 37 minutes.

Alex Sarr 24/4/1/1s/1b on 11/19 FG vs Charlotte pic.twitter.com/rcPemTAK8Y — riley ｼ (@rileyr_) January 24, 2026

Un record historique pour Washington malgré la défaite

Les Wizards ont marqué l’histoire en alignant le cinq de départ le plus jeune jamais enregistré depuis que la NBA suit ces statistiques en 1970-1971. Avec un âge moyen de 20,64 ans, ce cinq composé de Tre Johnson, Alex Sarr, Bub Carrington, l’ancien Chalonnais Kyshawn George et Will Riley a battu le précédent record de 20,74 ans détenu par Oklahoma City en avril 2021.

Malgré cette jeunesse, Washington a livré une bataille acharnée. Justin Champagnie et Bub Carrington ont chacun ajouté 15 points en sortie de banc, tandis que Kyshawn George et Jamir Watkins ont contribué avec 11 points chacun. Will Riley, qui effectuait son premier départ, a marqué 7 points en 23 minutes.

La rencontre a été avancée de six heures en raison de la tempête hivernale qui traverse le pays. Charlotte a pris les commandes dès le deuxième quart-temps, menant 66-58 à la mi-temps grâce à une adresse remarquable à 60% aux tirs et 63% à 3-points sur les deux premières périodes.

Les Hornets ont creusé l’écart à 93-81 après trois quart-temps, mais les Wizards ont lancé une folle remontée en fin de match, revenant à une possession sur une claquette de Jamir Watkins (114-112). Miles Bridges a finalement scellé la victoire sur deux lancers-francs dans les dernières minutes.

Cette défaite constitue la deuxième plus longue série négative de la saison pour Washington (10-34), qui n’a plus gagné depuis le 6 janvier face à Orlando. Les Wizards recevront Portland mardi pour entamer une série de cinq matchs à domicile, tandis que Charlotte se déplacera à Philadelphie lundi. En espérant encore un grand Moussa Diabaté.