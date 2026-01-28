Bourg de retour aux affaires en EuroCup : +31 contre Ulm

Comme quoi, il est possible de remporter un match en perdant 25 ballons. Mais c’est peut-être la seule catégorie statistique qui a fait défaut à la JL Bourg ce mercredi 28 janvier contre Ulm. « On a perdu 4 ou 5 fois le ballon en sortant du terrain… On doit éliminer ces erreurs, continuer à se battre, et ça ira pour nous » disait par exemple Tre Mitchell à la mi-temps au micro de l’EuroCup. Élu homme du match avec ses 12 points, 9 rebonds et 4 passes décisives, l’ailier américain a été parmi les plus propres en la matière. Cinq de ses coéquipiers ont dépassé les 3 pertes de balle, ce qui est rare en coupe d’Europe. Mais ces erreurs n’ont pas du tout été rédhibitoires, tant la JL a compensé avec une défense de fer, face à une équipe d’Ulm bien loin de ses standards de finaliste de Bundesliga.

« On a joué physiques, on s’est jetés sur tous les ballons et on les a tous récupérés, et je pense que ça démoralise un adversaire » a apprécié Tre Mitchell, cette fois après la rencontre. La JL a en effet retrouvé son identité défensive, après avoir encaissé 88 points contre Chemnitz ou 103 chez le Besiktas. Cette fois, leurs adversaires ont seulement atteint 66 points. « C’est une très belle victoire collective. Défensivement, on a vu de la solidarité, on a respecté le plan de jeu, et offensivement on s’est bien partagé la balle. Ça fait du bien de gagner collectivement » a appuyé Freddy Fauthoux.

Grâce à cela, l’écart était de +10 après le premier quart-temps, +18 à la mi-temps, +31 après le troisième quart-temps et jusqu’à… +43 dans le dernier quart. Il n’y a pas eu photo. Si bien que les jeunes pousses sont entrées en jeu en fin de match de part et d’autre : Mohamed Diakité (6 points) ou Isaac Guedegbe côté burgien, qui a raté son premier panier en professionnel. La JL reprend sa première place du groupe B.

Développement à venir…