Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

Bourg de retour aux affaires en EuroCup : +31 contre Ulm

EuroCup - Après avoir perdu deux fois d'affilée sur la scène européenne pour la première fois de la saison, la JL Bourg est revenue aux affaires en écrasant les Allemands d'Ulm à Ekinox (score final 97-66).
|
00h00
Résumé
Écouter
Bourg de retour aux affaires en EuroCup : +31 contre Ulm

La hargne défensive des Burgiens est de retour

Crédit photo : @Sébastien Grasset

Comme quoi, il est possible de remporter un match en perdant 25 ballons. Mais c’est peut-être la seule catégorie statistique qui a fait défaut à la JL Bourg ce mercredi 28 janvier contre Ulm. « On a perdu 4 ou 5 fois le ballon en sortant du terrain… On doit éliminer ces erreurs, continuer à se battre, et ça ira pour nous » disait par exemple Tre Mitchell à la mi-temps au micro de l’EuroCup. Élu homme du match avec ses 12 points, 9 rebonds et 4 passes décisives, l’ailier américain a été parmi les plus propres en la matière. Cinq de ses coéquipiers ont dépassé les 3 pertes de balle, ce qui est rare en coupe d’Europe. Mais ces erreurs n’ont pas du tout été rédhibitoires, tant la JL a compensé avec une défense de fer, face à une équipe d’Ulm bien loin de ses standards de finaliste de Bundesliga.

– Journée 16

« On a joué physiques, on s’est jetés sur tous les ballons et on les a tous récupérés, et je pense que ça démoralise un adversaire » a apprécié Tre Mitchell, cette fois après la rencontre. La JL a en effet retrouvé son identité défensive, après avoir encaissé 88 points contre Chemnitz ou 103 chez le Besiktas. Cette fois, leurs adversaires ont seulement atteint 66 points. « C’est une très belle victoire collective. Défensivement, on a vu de la solidarité, on a respecté le plan de jeu, et offensivement on s’est bien partagé la balle. Ça fait du bien de gagner collectivement » a appuyé Freddy Fauthoux.

Tre MITCHELL
Tre MITCHELL
12
PTS
9
REB
4
PDE
Logo EuroCup
JLB
97 66
ULM

Grâce à cela, l’écart était de +10 après le premier quart-temps, +18 à la mi-temps, +31 après le troisième quart-temps et jusqu’à… +43 dans le dernier quart. Il n’y a pas eu photo. Si bien que les jeunes pousses sont entrées en jeu en fin de match de part et d’autre : Mohamed Diakité (6 points) ou Isaac Guedegbe côté burgien, qui a raté son premier panier en professionnel. La JL reprend sa première place du groupe B.

Développement à venir…

EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Grâce à un énorme come-back en trois minutes, Basket Landes sera au Final 6 de l’EuroLeague !
EuroCup
00h00Bourg de retour aux affaires en EuroCup : +31 contre Ulm
EuroLeague Féminine
00h00[Vidéo] Cinq Françaises sur le parquet et un game-winner qui passe à quelques millimètres entre Saragosse et Fenerbahçe
Lamine Kebe lors d'Orléans - Blois ce mardi 27 janvier en Leaders Cup ELITE 2
ELITE 2
00h00Orléans retrouve le succès ; « Cette victoire fait du bien », reconnaît Lamine Kébé
Alicia Tournebize prend peu à peu sa place dans la rotation de South Carolina en NCAA
À l’étranger
00h00Deux nouvelles performances contrastées pour Alicia Tournebize
Trophée Coupe de France
00h00Le tirage au sort des 1/8e de finale du Trophée Coupe de France
EuroLeague
00h00Will Rayman, pari réussi : +3 ans au Maccabi Tel-Aviv pour l’ancien intérieur de Saint-Quentin !
Espoirs ELITE 2
00h00Deux Français appelés au sein de la Next Gen Team pour le premier tournoi de qualification pour l’EuroLeague juniors
ELITE 2
00h00Deuxième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 à 21 ans : qui est Mathys Kangudia, la révélation de Nantes qui vise l’EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Orléans en passe de pulvériser le record de la meilleure affluence de LNB, Paris n°1 en Betclic ÉLITE
1 / 0
Livenews NBA
James pourrait apporter de l'expérience à des Cavaliers qui peinent à confirmer les attentes placées en eux.
NBA
00h00LeBron James vers Cleveland : un retour spectaculaire aux Cavaliers évoqué
Avec un bilan catastrophique de 18 victoires pour 27 défaites, les Bucks se dirigent vers leur pire saison depuis dix ans.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo sur le marché : les Bucks face à un dilemme historique
Le joueur de 24 ans avait déjà manqué cinq matchs en décembre à cause d'une élongation de grade 1 au même mollet gauche.
NBA
00h00Evan Mobley blessé au mollet, les Cavaliers privés de leur intérieur
Clark rejoindra l'équipe de "Basketball Night in America" composée de la présentatrice Maria Taylor et des analystes Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady.
NBA
00h00Caitlin Clark rejoint NBC pour couvrir la NBA en tant que contributrice spéciale
NBA
00h00Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records
NBA
00h00Après Yabusele, Victor Wembanyama refuse le « politiquement correct » de la NBA sur le « meurtre de civils »
Kawhi Leonard, James Harden et l'ancien joueur du Jazz Kris Dunn ont été les artisans de cette victoire importante pour la franchise californienne.
NBA
00h00Les Clippers dominent le Jazz d’Utah 115-103 avec une seconde mi-temps décisive
Chet Holmgren a brillé avec un double-double de 20 points, 14 rebonds et 5 contres.
NBA
00h00Le Thunder bat les Pelicans 104-95 : une victoire probante à domicile
Cette victoire intervient après la lourde défaite 130-93 subie la veille à Charlotte, où les Sixers avaient accusé un retard de 50 points avant le dernier quart-temps.
NBA
00h00Paul George et Joel Embiid mènent les 76ers vers une victoire éclatante 139-122 contre Milwaukee
La défense de Detroit a brillé en début de rencontre, limitant Denver à 31,6% de réussite au tir dans le premier quart-temps.
NBA
00h00Les Pistons s’imposent à Denver malgré une fin de match haletante
1 / 0