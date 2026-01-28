Recherche
EuroLeague Féminine

Grâce à un énorme come-back en trois minutes, Basket Landes sera au Final 6 de l’EuroLeague !

EuroLeague féminine - Qualification historique obtenue pour Basket Landes, qui ira au Final 6 de l'EuroLeague pour la première fois de son histoire, grâce à sa victoire renversante à Valence (72-76).
|
00h00
Résumé
Écouter
Grâce à un énorme come-back en trois minutes, Basket Landes sera au Final 6 de l’EuroLeague !

La joie des Landaises après le coup de sifflet final

Crédit photo : EuroLeague Women

Valence 72-76 Basket Landes

C’est la grande nouvelle du jour : Basket Landes sera bel et bien au Final 6 de l’EuroLeague, pour la première fois de son histoire ! Une qualification historique que les Landaises sont allées durement chercher du côté de Valence, équipe concurrente directe. Une équipe qui les avaient d’ailleurs battues à l’aller à Mont-de-Marsan, 57-66. Et qui était bien partie pour leur rejouer un tour lors de ce match retour en Espagne. Devant leur public, les Valencianes menaient en effet 68-60 à… trois minutes du terme. C’était avant que les Landaises ne lancent une exceptionnelle et express remontada.

– Journée 11

Tout est parti d’un shoot miracle de Marie Pardon (5 points, 4 passes décisives) après une possession ratée. À partir de là, les Espagnoles ont commencé à paniquer et enchaîner les tirs ratés et pertes de balle. Pendant que dans le même temps, les Landaises mettaient en place leur jeu, en jouant vers l’intérieur. C’est ainsi que les intérieures Murjanatu Musa (26 points, 9 rebonds) et Yohana Ewodo (5 points) ont enchaîné les paniers, pendant que Leïla Lacan s’occupait du reste, notamment de défendre le fer (3 interceptions) et de mettre dans les meilleures dispositions ses coéquipières (3 passes décisives).

Murjanatu MUSA
Murjanatu MUSA
26
PTS
9
REB
2
PDE
Logo EuroLeague Féminine
VAL
72 76
LAN

Jusqu’à finalement voler le ballon de la dernière possession, après que son équipe ait infligé un… 16-4 à leurs hôtes. Une magnifique manière pour Basket Landes d’obtenir son ticket de qualification. Les joueuses sont tombées dans leurs bras après le coup de sifflet final, avec la rage d’avoir vaincu de cette manière. Et ont pu célébrer avec les quelques fans qui avaient traversé les Pyrénées pour faire le déplacement. Sur l’ensemble du match, le duo dynamique Musa-Lacan a, comme souvent, dominé en combinant pour… 47 points.

Leila LACAN
Leila LACAN
21
PTS
4
REB
3
PDE
Logo EuroLeague Féminine
VAL
72 76
LAN

Gérone 89-58 Flammes Carolo

Développement à venir…

Gérone
Gérone
Suivre

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
