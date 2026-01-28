Toulouse confirme sa renaissance avec une victoire à Villeneuve d’Ascq !

Quand il avait enchaîné dix défaites d’affilée après une victoire inaugurale d’un petit point contre La Roche Vendée, pas grand monde ne donnait cher de la peau du promu toulousain. L’équipe était bien ancrée dans sa place de lanterne rouge du classement, et on la voyait bien y rester longtemps. Mais c’était avant le passage à l’année 2026. Depuis, le Toulouse Métropole Basket est tout simplement transformé.

Ce succès obtenu à Villeneuve d’Ascq ce mercredi 28 janvier est déjà le quatrième sur les cinq derniers matchs. Grand facteur explicatif de cette transformation : la meneuse internationale française de 3×3 Hortense Limouzin, qui a changé la face de l’équipe. Alors qu’elle n’avait pas joué en 5×5 pendant huit mois, elle s’est intégrée comme un poisson dans l’eau. Si bien qu’elle est aujourd’hui la meilleure passeuse (7,6 passes décisives de moyenne) et deuxième meilleure marqueuse (12,8 points) de l’équipe. Son impact est sans équivoque.

Un scénario à l’image de leur saison

Passée proche d’un deuxième double-double chez l’ESBVA (10 points et 9 passes décisives), l’ex-montpelliéraine n’a pas fini meilleure évaluation du match. C’est cette fois Jessica Lindström qui a repris le flambeau avec ses 19 points. Elle a largement contribué à l’énorme come-back de cette équipe qui montre semaine après semaine son cœur. Villeneuve d’Ascq qui n’avait perdu qu’une fois à la maison contre l’ASVEL, les Toulousaines étaient mal en point.

Elles ont même perdu les trois premiers quart-temps face à la réussite insolente des Nordistes (65% aux tirs dont 40% à 3-points à la mi-temps). Avec un cinq majeur de l’ESBVA qui roule sur l’EuroCup et a cumulé 71 points ce soir, on pensait qu’il serait dur de rivaliser. C’était avant le dernier quart-temps. Prises d’une énergie salvatrice, les joueuses de la ville rose ont roulé sur leurs hôtes dans les dix dernières minutes. Lindström et Trinity San Antonio (16 points) ont fait pleuvoir les 3-points (respectivement 5/8 et 3/7). La défense villeneuvoise paniquée a encaissé un 12-0 en quelques minutes.

Le mal était déjà fait, mais Hortense Limouzin a tout de même dû assurer le come-back et la victoire (84-85) avec deux passages sur la ligne de lancers-francs dans les 20 dernières secondes. Un 2/4 aura suffi, puisque leurs adversaires n’ont pas su adopter la bonne stratégie. Un véritable hold-up qui montre le caractère de cette équipe. Et surtout un troisième succès d’affilée qui permet au TMB de revenir à une victoire du Top 8 playoffable. Ce qui semblait impensable il y a encore un mois.