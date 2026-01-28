Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

Toulouse confirme sa renaissance avec une victoire à Villeneuve d’Ascq !

LBWL - Remontada de -19 à +1 réussie par Toulouse chez Villeneuve d'Ascq (score final 84-85), à l'image de la saison des Toulousaines, qui ont totalement changé de visage en quelques semaines.
|
00h00
Résumé
Écouter
Toulouse confirme sa renaissance avec une victoire à Villeneuve d’Ascq !

La cohésion d’équipe du TMB est au maximum

Crédit photo : Toulouse Métropole Basket

Quand il avait enchaîné dix défaites d’affilée après une victoire inaugurale d’un petit point contre La Roche Vendée, pas grand monde ne donnait cher de la peau du promu toulousain. L’équipe était bien ancrée dans sa place de lanterne rouge du classement, et on la voyait bien y rester longtemps. Mais c’était avant le passage à l’année 2026. Depuis, le Toulouse Métropole Basket est tout simplement transformé.

Ce succès obtenu à Villeneuve d’Ascq ce mercredi 28 janvier est déjà le quatrième sur les cinq derniers matchs. Grand facteur explicatif de cette transformation : la meneuse internationale française de 3×3 Hortense Limouzin, qui a changé la face de l’équipe. Alors qu’elle n’avait pas joué en 5×5 pendant huit mois, elle s’est intégrée comme un poisson dans l’eau. Si bien qu’elle est aujourd’hui la meilleure passeuse (7,6 passes décisives de moyenne) et deuxième meilleure marqueuse (12,8 points) de l’équipe. Son impact est sans équivoque.

Un scénario à l’image de leur saison

Passée proche d’un deuxième double-double chez l’ESBVA (10 points et 9 passes décisives), l’ex-montpelliéraine n’a pas fini meilleure évaluation du match. C’est cette fois Jessica Lindström qui a repris le flambeau avec ses 19 points. Elle a largement contribué à l’énorme come-back de cette équipe qui montre semaine après semaine son cœur. Villeneuve d’Ascq qui n’avait perdu qu’une fois à la maison contre l’ASVEL, les Toulousaines étaient mal en point.

Elles ont même perdu les trois premiers quart-temps face à la réussite insolente des Nordistes (65% aux tirs dont 40% à 3-points à la mi-temps). Avec un cinq majeur de l’ESBVA qui roule sur l’EuroCup et a cumulé 71 points ce soir, on pensait qu’il serait dur de rivaliser. C’était avant le dernier quart-temps. Prises d’une énergie salvatrice, les joueuses de la ville rose ont roulé sur leurs hôtes dans les dix dernières minutes. Lindström et Trinity San Antonio (16 points) ont fait pleuvoir les 3-points (respectivement 5/8 et 3/7). La défense villeneuvoise paniquée a encaissé un 12-0 en quelques minutes.

Le mal était déjà fait, mais Hortense Limouzin a tout de même dû assurer le come-back et la victoire (84-85) avec deux passages sur la ligne de lancers-francs dans les 20 dernières secondes. Un 2/4 aura suffi, puisque leurs adversaires n’ont pas su adopter la bonne stratégie. Un véritable hold-up qui montre le caractère de cette équipe. Et surtout un troisième succès d’affilée qui permet au TMB de revenir à une victoire du Top 8 playoffable. Ce qui semblait impensable il y a encore un mois.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
La Boulangère Wonderligue
00h00Toulouse confirme sa renaissance avec une victoire à Villeneuve d’Ascq !
EuroLeague Féminine
00h00Grâce à un énorme come-back en trois minutes, Basket Landes sera au Final 6 de l’EuroLeague !
EuroCup
00h00Bourg de retour aux affaires en EuroCup : +31 contre Ulm
EuroLeague Féminine
00h00[Vidéo] Cinq Françaises sur le parquet et un game-winner qui passe à quelques millimètres entre Saragosse et Fenerbahçe
Lamine Kebe lors d'Orléans - Blois ce mardi 27 janvier en Leaders Cup ELITE 2
ELITE 2
00h00Orléans retrouve le succès ; « Cette victoire fait du bien », reconnaît Lamine Kébé
James pourrait apporter de l'expérience à des Cavaliers qui peinent à confirmer les attentes placées en eux.
NBA
00h00LeBron James vers Cleveland : un retour spectaculaire aux Cavaliers évoqué
Alicia Tournebize prend peu à peu sa place dans la rotation de South Carolina en NCAA
À l’étranger
00h00Deux nouvelles performances contrastées pour Alicia Tournebize
Trophée Coupe de France
00h00Le tirage au sort des 1/8e de finale du Trophée Coupe de France
EuroLeague
00h00Will Rayman, pari réussi : +3 ans au Maccabi Tel-Aviv pour l’ancien intérieur de Saint-Quentin !
Espoirs ELITE 2
00h00Deux Français appelés au sein de la Next Gen Team pour le premier tournoi de qualification pour l’EuroLeague juniors
1 / 0
Livenews NBA
James pourrait apporter de l'expérience à des Cavaliers qui peinent à confirmer les attentes placées en eux.
NBA
00h00LeBron James vers Cleveland : un retour spectaculaire aux Cavaliers évoqué
Avec un bilan catastrophique de 18 victoires pour 27 défaites, les Bucks se dirigent vers leur pire saison depuis dix ans.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo sur le marché : les Bucks face à un dilemme historique
Le joueur de 24 ans avait déjà manqué cinq matchs en décembre à cause d'une élongation de grade 1 au même mollet gauche.
NBA
00h00Evan Mobley blessé au mollet, les Cavaliers privés de leur intérieur
Clark rejoindra l'équipe de "Basketball Night in America" composée de la présentatrice Maria Taylor et des analystes Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady.
NBA
00h00Caitlin Clark rejoint NBC pour couvrir la NBA en tant que contributrice spéciale
NBA
00h00Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records
NBA
00h00Après Yabusele, Victor Wembanyama refuse le « politiquement correct » de la NBA sur le « meurtre de civils »
Kawhi Leonard, James Harden et l'ancien joueur du Jazz Kris Dunn ont été les artisans de cette victoire importante pour la franchise californienne.
NBA
00h00Les Clippers dominent le Jazz d’Utah 115-103 avec une seconde mi-temps décisive
Chet Holmgren a brillé avec un double-double de 20 points, 14 rebonds et 5 contres.
NBA
00h00Le Thunder bat les Pelicans 104-95 : une victoire probante à domicile
Cette victoire intervient après la lourde défaite 130-93 subie la veille à Charlotte, où les Sixers avaient accusé un retard de 50 points avant le dernier quart-temps.
NBA
00h00Paul George et Joel Embiid mènent les 76ers vers une victoire éclatante 139-122 contre Milwaukee
La défense de Detroit a brillé en début de rencontre, limitant Denver à 31,6% de réussite au tir dans le premier quart-temps.
NBA
00h00Les Pistons s’imposent à Denver malgré une fin de match haletante
1 / 0