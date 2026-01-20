Recherche
NM1

Après les États-Unis et l’Espagne, Mathias M’Madi fait son retour en France

NM1 - Après des passages aux États-Unis et en Espagne, le meneur-arrière Mathias M’Madi revient dans l’Hexagone. Il s'est engagé avec Orchies en tant que pigiste médical.
00h00
Résumé
Écouter
Après les États-Unis et l’Espagne, Mathias M’Madi fait son retour en France

Le Franco-malgache fait son retour en France

Crédit photo : FIBA

Le Basket Club d’Orchies vient d’officialiser l’arrivée de Mathias M’Madi (1,94 m, 20 ans). Le jeune meneur-arrière franco-malgache débarque dans le Nord en tant que pigiste médical de Lucas Veraghe (1,97 m, 24 ans). Un profil à potentiel qui devrait enflammer la Pévèle Arena.

Un talent précoce formé à l’école française

Formé entre Hyères-Toulon et l’Élan Chalon, Mathias M’Madi n’est pas un inconnu pour les suiveurs du basket hexagonal. Véritable scoreur d’élite, il avait marqué les esprits lors de la Coupe du Monde U19 avec Madagascar, terminant la compétition avec une moyenne vertigineuse de 24 points par match. Il avait auparavant été élu MVP de l’AfroBasket U18 en 2022.

Après un passage aux États-Unis en JUCO au Seward County Community College en 2023/2024 (14,7 points, 4 rebonds et 2,5 passes de moyenne) et une première expérience professionnelle en deuxième division espagnole sous les couleurs de Morón l’année dernière (7,4 points, 1,5 rebonds et 1 interception de moyenne), ce joueur athlétique s’apprête à découvrir la NM1. Un défi de taille pour celui qui a récemment brillé lors de l’AfroBasket 2025 en Angola avec sa sélection nationale (10,7 points, 2 rebonds et 2,3 passes).

Des rêves de NBA à la Nationale 1

L’été dernier a été mouvementé pour le nouveau néo-orchésien. Un temps inscrit à la Draft NBA 2025, M’Madi a participé à l’Adidas EuroCamp ainsi qu’à des entraînements privés avec des franchises NBA comme les Cleveland Cavaliers. Si une blessure à la cheville l’a freiné dans son ascension américaine, son arrivée au BCO démontre qu’il est pleinement rétabli afin d’aider au mieux le club nordiste.

Capable d’évoluer sur les deux postes d’arrière (1 et 2), il apportera au collectif de Philippe Maucourant une dose d’énergie, de créativité et surtout une menace offensive immédiate.

Baptême du feu dès ce soir face au Havre

Les supporters n’auront pas à attendre pour découvrir leur nouvelle pépite. Qualifié pour le choc de ce soir face au Havre, Mathias M’Madi sera lancé directement dans le grand bain. Orchies est actuellement 4e de la Poule B de NM1 avec 13 victoires en 19 matchs avant la rencontre face aux Havrais.

