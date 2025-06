Nebot, Amini, Faye et M’Madi renoncent à la Draft NBA 2025

Les jeunes joueurs internationaux avaient jusqu’au 16 juin pour confirmer ou non leur inscription à la Draft NBA 2025, dont la première soirée aura lieu le 26 juin au Barclays Center à New York. Avant cette deadline, quatre joueurs passés par le championnat de France ou pressenti pour y évoluer l’an prochain ont annulé leur présence sur les listes : l’arrière du Havre Zaion Nebot, l’ailier de Nancy Mohammad Amini, le Toulonnais Mathias M’Madi et l’intérieur Mouhamed Faye, qui figure sur les tablettes du Paris Basketball pour la saison prochaine.

À 21 ans, l’arrière du STB Le Havre Zaion Nebot avait créé la surprise, en inscrivant un temps son nom à la Draft auprès de Noah Penda ou encore Nolan Traoré. Fils de Jimmy Nebot, Zaion s’est fait un prénom en NM1 où il a littéralement explosé en fin de saison. Capable de prendre feu, à l’image de ses 19 points et 5 rebonds contre Tarbes fin février, ses stats ne sont pas encore ronflantes – 7,0 points, 2,4 rebonds et 2,6 passes décisives en 20 minutes de moyenne – pour franchir un tel palier. Il nous avait accordé une interview, dans laquelle il expliquait son choix et présentait son profil. Zaion Nebot clôture par ailleurs son chapitre avec Le Havre, lui qui a annoncé quitter « avec beaucoup d’excitation et de tristesse » le STB « après 6 saisons et des milliers d’heures de travail ».

Premier joueur de LNB à avoir inscrit son nom à la Draft cette année, Mohammad Amini (1,99 m, 20 ans) a lui aussi renoncé à sa candidature pour la grande ligue. L’ailier/arrière iranien sort d’une première saison au SLUC Nancy, avec 6,5 points, 2,8 rebonds et 1,1 passe en 16 minutes, avec une belle adresse de 57,1%. Encore jeune, Amini aura tout le temps de se présenter l’an prochain par exemple. Son profil avait déjà intrigué les scouts cet été : invité à l’adidas EuroCamp de Trévise, il a aussi été convié par quatre franchises NBA à des workouts – les Brooklyn Nets, les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics et l’Orlando Magic. Sous contrat en Lorraine jusqu’en 2027, Amini suscite l’intérêt d’universités américaines, mais devrait rester au SLUC pour confirmer encore son envol depuis son éclosion au centre de formation de Monaco.

Lui aussi invité à l’adidas EuroCamp, le Franco-malgache Mathias M’Madi (1,94 m, 20 ans) a retiré son nom des listes internationales de la Draft. La future star du basket malgache évoluait depuis un an en deuxième division espagnole, à Moron. Pour expliquer son retrait du processus de la NBA Draft 2025, le Toulonnais a invoqué une blessure à la cheville, depuis un entraînement préalable avec les Cleveland Cavaliers. « Je me suis blessé à la cheville lors de l’entraînement pré-Draft avec les Cavs », a-t-il expliqué lors de l’annonce de son choix sur Instagram.

Mathias M’Madi has withdrawn his name from the 2025 NBA Draft, I’m told.

Gained valuable experience working out with 3 NBA teams and participating in the adidas Eurocamp throughout his pre-draft process.

Slated to run the show for Madagascar at FIBA AfroBasket in August. https://t.co/QnJ9pB0bfI

— Jon Chepkevich (@JonChep) June 15, 2025