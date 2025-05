Le Paris Basketball intéressé par le talentueux Mouhamed Faye ?

Alors que les play-offs de Betclic Elite battent leur plein, le visage du Paris Basketball l’an prochain commence à se dessiner, au gré des rumeurs. Alors que le club de la capitale va être dépouillé cet été, les rumeurs liant Paris à Allan Dokossi et Thijs De Ridder ont commencé à émerger mardi soir. Des pistes auxquelles s’ajoute Mouhamed Faye (2,09 m, 20 ans), dit Momo Faye, selon le journaliste espagnol Chema de Lucas.

ÚLTIMA HORA: El Paris Basketball, interesado en apostar por Mouhamed 'Momo' Faye. Pívot senegalés de 20 años y 2.06 m. de altura, con el Reggio Emilia ha sido de los máximos taponadores tanto en Lega como en BCL las dos últimas temporadas. Es early entry para el próximo Draft. — Chema de Lucas (@chemadelucas) May 28, 2025

L’intérieur sénégalais de 20 ans évolue depuis deux saisons au Reggio Emilia, en Série A italienne, après avoir évolué chez les jeunes depuis son départ du Sénégal à 16 ans. Considéré comme « le talent étranger le plus sous côté de la prochaine draft NBA » par le scout Alec Kichian, Momo Faye est l’un des tout meilleurs contreurs de Lega depuis deux saisons, avec 1,2 l’an dernier puis 1,5 contre en Italie cette année. Il apprend le métier aux côtés d’un ancien pivot NBA, et international américain, Kenneth Faried, mais également de Stéphane Gombauld, l’ancien MVP de Pro B.

Un immense potentiel à confirmer

Titulaire malgré son jeune âge, son apport dans la raquette est déjà intéressant dans le championnat local, où il est le sixième meilleur rebondeur. Ses qualités athlétiques et sa compréhension du jeu, du placement et du timing en font un potentiel redoutable. Et cela se réfléchit déjà dans ses stats : 10,1 points à 66% d’adresse, et 7,8 rebonds, en 22 minutes de moyenne sur 31 matchs joués. Une belle saison qui lui a valu d’être nommé dans le cinq des meilleurs jeunes du championnat italien

L’unica categoria interessante imho e probabilmente l’ultimo anno in cui avrà senso causa NIL. Il mio voto è per Momo Faye ma quel che ha fatto Saliou Niang è davvero notevole. Per la cronaca: adoro Ellis, la 2a parte di stagione di Assui è clamorosa e Torresani cresce bene pic.twitter.com/6IrCnTcVNb — Spel (@spel81) May 9, 2025

Mais il ne parvient pas pour le moment à répéter cela au niveau européen. Engagé en BCL cette année, ses statistiques ont chuté assez drastiquement : 6,8 points à 61% au tir, et 4,9 rebonds en 18 minutes sur les 15 matchs de son équipe. Candidat “early entry” à la prochaine draft, Momo Faye devrait donc revoir ses plans pour passer un nouveau step dans son apprentissage du haut niveau, au sein d’une équipe parisienne qui voudra rester compétitive malgré ses départs majeurs estivaux. Encore inégal, Faye est incontestablement un joueur d’avenir, en témoignent les intérêts de Fenerbahçe, du Maccabi Tel-Aviv ou encore du Bayern Munich cet hiver.