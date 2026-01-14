Recherche
NM1

Après un crochet par Challans, Cheick Sekou-Conde retrouve la NM1

Pigiste discret à Challans, Cheick Sekou-Conde s'est engagé avec le BC Orchies, club de Nationale 1, un championnat où il avait passé les six dernières saisons.
00h00
Après un crochet par Challans, Cheick Sekou-Conde retrouve la NM1

Du renfort à Orchies !

Crédit photo : Grégory Laroche

Après avoir repoussé plusieurs offres venues de Pro B lors de sa grande époque rennaise, Cheick Sekou-Conde (2,04 m, 33 ans) s’est (enfin) laissé tenter par l’antichambre en octobre dernier.

Mais le timing n’était peut-être plus le bon, ni la situation. Pigiste médical à Challans, son premier club français (en 2019/20), l’international guinéen a autant souffert que le promu dans les raquettes de l’ÉLITE 2 : douze défaites en treize matchs disputés, et seulement 4 d’évaluation en moyenne (4,3 points à 46% et 1,8 rebond).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Cheick Sekou-Conde.jpg
Cheick SEKOU-CONDE
Poste(s): Pivot
Taille: 204 cm
Âge: 33 ans (20/06/1992)
Nationalités:

logo guinee.jpg
logo esp.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
4,3
#195
REB
1,8
#188
PD
0,6
#208

Six saisons consécutives en NM1

Heureusement, l’ancien MVP de la troisième division espagnole ne va pas avoir le temps de trop se morfondre. Un peu plus de deux semaines après la fin de sa pige médicale au VCB, il a retrouvé preneur, dans un environnement plus familier.

Ainsi, Cheick Sekou-Conde a été embauché par Orchies, actuel quatrième de la Poule B de NM1. Il était présent aux entraînements depuis la reprise du début d’année.

Après la courte expérience Hamady Ndiaye (7 matchs), le BCO recherchait de nouveau un remplaçant pour son MVP Joe Burton, arrêté depuis la saison dernière et dont le retour n’est pas jugé imminent.

Coéquipier d’Abdoulaye Sy en sélection, l’ancien vendéen sortait de six saisons consécutives en Nationale 1, avant de tenter l’expérience au-dessus. En 2022/23, il a signé une saison à 16,5 points et 6,8 rebonds de moyenne.

« Il va nous permettre de mieux structurer notre défense »

« Nous avions identifié depuis un moment le besoin de consolider notre effectif avec l’absence prolongée de Joseph (Burton), autour duquel l’équipe avait été construite », explique l’entraîneur, Philippe Maucourant. « Malgré cela, le groupe a réalisé un excellent parcours en jouant beaucoup de matchs sans renfort supplémentaire, et je tiens une nouvelle fois à féliciter l’équipe pour cela. Mais les ajustements et le bricolage ne pouvaient pas durer dans le temps.

Nous avons temporairement consolidé l’effectif (avec la pige d’Hamady Ndiaye), mais à l’approche de la deuxième partie de saison, il était indispensable de structurer davantage notre jeu intérieur, avec plus de volume au poste 5. Il va nous permettre de mieux structurer notre défense. Offensivement, il doit également nous offrir une alternance plus précise dans notre jeu, dans un rôle que Joseph était supposé occuper. C’est un joueur que je connais depuis longtemps en tant qu’observateur, et le fait qu’il soit déjà sur le territoire a aussi facilité les démarches administratives. Sa signature s’inscrit pleinement dans notre volonté de sécuriser et d’équilibrer l’effectif pour la suite de la saison. »

