Entre les lignes : Arnaud Dubarle raconte le basket comme un langage, entre philosophie, transmission et plaisir

Dans Entre les lignes : Une vision subjective du basket-ball, Entre les lignes : Une vision subjective du basketball, Arnaud Dubarle ne cherche pas à expliquer comment jouer au basket, mais pourquoi ce sport parle autant à celles et ceux qui le pratiquent. Ancien joueur de niveau régional, éducateur sportif et passionné de philosophie, il revendique une approche sensible et humaine, convaincu que le basketball « peut dire bien plus que ce qui se joue sur le terrain ».

Le basket comme un langage qui dépasse le jeu

Pour Arnaud Dubarle, la prise de conscience est venue naturellement. Il explique que « tous les êtres humains disposent de valeurs au plus profond d’eux-mêmes », et que le sport, et particulièrement le basket, est capable de transmettre « des leçons inaccessibles à l’école ». À ses yeux, les clubs amateurs jouent un rôle fondamental dans cette transmission, car leurs initiatives complètent l’éducation classique et permettent aux individus de se révéler autrement. C’est précisément cette richesse invisible qu’il a voulu coucher sur le papier, estimant avoir eu « l’opportunité de les formaliser par écrit ».

Dans son regard, le terrain devient ainsi un espace d’expression, où les comportements, les choix et les interactions comptent autant que la feuille de statistiques.

Trois expériences fondatrices pour une même vision

La vision développée dans Entre les lignes est le fruit de plusieurs vies de basketteur. Arnaud Dubarle assume d’abord le regard du compétiteur, qu’il dit avoir porté « sans falsification, probablement trop longtemps ». Un regard exigeant, façonné par la compétition régionale. Puis est venu celui du joueur qui s’émancipe, lorsqu’il évoque « le regard du joueur qui se libère des règles de sa formation en club pour s’épanouir sur le terrain », notamment à travers le streetball, tout en restant marqué par les enseignements du passé.

Enfin, une troisième étape s’est imposée avec le temps, lorsqu’il parle de la nécessité de « transcender ma perception de compétiteur » pour intégrer une dimension plus éducative. Il insiste sur une approche « bienveillante et éducative, dirigée vers les jeunes », dans un contexte où la compétition doit rester « relative et temporaire », à l’opposé de certaines mentalités trop figées dans le milieu sportif.

Le lien social avant la performance

Sans jamais se poser en donneur de leçons, Arnaud Dubarle observe le basket avec lucidité. Lorsqu’il évoque le basketball comme outil de lien social, il précise que « ce n’est pas une critique, mais plutôt une observation ». Pour lui, le sport permet avant tout de se rencontrer : « nous nous mélangeons, apprenons à mieux nous connaître, relevons des défis, nous expérimentons et engageons une compétition ».

Mais l’essentiel se joue souvent après le coup de sifflet final. Il décrit ces moments où, après « une poignée de main », joueurs et acteurs du jeu se retrouvent « autour d’une table, pour discuter du match, puis aborder des sujets variés en dehors du sport ». Une vision organique du basket, puisqu’il considère que « chaque club fonctionne comme un organisme vivant ».

La philosophie comme clé de lecture du basket moderne

La philosophie irrigue naturellement sa lecture du jeu. Parmi les concepts qui lui semblent essentiels, Arnaud Dubarle cite d’abord l’humanisme, lié à la dimension universelle du basket et à sa capacité à créer du lien. Il s’interroge même sur le fait que cela ne soit « la fonction première du sport ». Il convoque également l’existentialisme, convaincu que « nos choix façonnent notre avenir », une idée qu’il juge particulièrement parlante dans le parcours d’un basketteur.

Au plus haut niveau, il évoque la transcendance, lorsque les joueurs doivent « constamment se surmonter et puiser dans leurs ressources intérieures ». Enfin, l’hédonisme occupe une place centrale dans sa réflexion, puisqu’il rappelle que la pratique sportive repose sur « la recherche du plaisir », un plaisir qui « se transforme souvent en passion ».

Un format épistolaire né d’un cadre intime

Le choix du format épistolaire n’est pas le fruit d’une stratégie éditoriale. Arnaud Dubarle explique que son livre était « initialement destiné à mes nièces et à mon neveu », ce qui rendait ce format particulièrement adapté à un environnement familial. Il reconnaît d’ailleurs avec sincérité qu’il « n’avait pas envisagé qu’il serait publié » au moment de l’envoi du manuscrit à la maison d’édition.

Transmission : ne pas oublier les bases

Sur la formation des jeunes, son discours se veut équilibré. Il souligne que, en France, « l’enseignement se concentre sur des apprentissages de grande qualité », reconnus à l’international. Mais il alerte également sur le risque de rompre avec certains fondamentaux. Il estime qu’« oublier les bases des années 90 » ou « ne pas initier les joueurs aux techniques de tir contemporaines » serait « une grave erreur », preuve selon lui de « la complexité du sujet ». À ses yeux, il est essentiel de conserver « les stratégies qui ont prouvé leur efficacité pour garantir le succès des initiatives futures ».

Un regard libre, loin des projecteurs

Son passé de joueur régional lui offre une liberté de ton qu’il revendique pleinement. Arnaud Dubarle explique qu’il se sent « libre d’assumer les responsabilités d’un auteur spécialisé dans le basketball ». Conscient des difficultés du milieu sportif, il insiste sur la nuance entre liberté et indépendance, rappelant que son parcours lui a permis de bénéficier « d’une formation au sein d’un club qui a nourri mon enthousiasme », mais aussi du soutien d’un éditeur pour diffuser son travail.

Analyse vidéo et écriture : deux démarches complémentaires

À ceux qui opposeraient analyse vidéo et approche littéraire, il répond sans détour. Il affirme qu’il n’y voit « aucune opposition », sauf lorsque l’on se limite uniquement aux statistiques. Selon lui, l’analyse vidéo permet « d’offrir des perspectives extrêmement riches et approfondies », aidant les entraîneurs à ne pas se fier uniquement à leurs impressions. Il souligne également son intérêt pédagogique, estimant que cet outil peut servir « à l’éducation des jeunes ». Dans cette logique, il reconnaît que son travail d’auteur lui permettra même de « renforcer mes compétences en analyse vidéo de basketball ».

Une retraite sportive pour penser autrement

Contraint à une retraite sportive précoce à 34 ans, Arnaud Dubarle n’élude pas la réalité physique, évoquant sans détour ses problèmes de cartilage aux genoux qui l’obligent à « prendre une pause ». Mais il refuse d’y voir une frustration. Il rappelle que son parcours de joueur lui a permis « de mieux me connaître », et que ses motivations ont évolué. Il estime que « les moments de réflexion et les transitions de vie apportent toujours des enseignements », même lorsqu’ils ne sont pas choisis. Cette étape lui paraît donc « nécessaire pour envisager le basketball sous un nouvel angle, avec une perspective plus mature ».

L’idée essentielle à retenir

S’il ne devait rester qu’un message de Entre les lignes, Arnaud Dubarle le formule clairement : « entre les épreuves et les défis, il est essentiel de préserver sa foi » et de ne jamais oublier que « l’essence même du sport réside, par-dessus tout, dans le plaisir et l’épanouissement personnel ».