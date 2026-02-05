Lattes-Montpellier met un pied et quatre orteils en demi-finale de l’EuroCup

Au BLMA, on aime faire le travail proprement d’entrée ! Lors du tour précédent, les Héraultaises avaient ramené une marge de 14 points de Belgique. Cette fois, elles ont fait encore mieux en l’emportant 67-43 à Lublin !

Soit une avance de 24 unités, déjà quasiment décisive pour le retour, puisque les joueuses de Valéry Demory devront simplement perdre de moins de 23 points afin de composter leur billet pour les demi-finales, où elles pourraient croiser avec Mersin, difficile vainqueur au Panathinaïkos (+4).

Privé de dernier carré continental depuis 2019, Lattes-Montpellier a d’abord démarré doucement en Pologne (12-12, 8e minute), avant d’appuyer progressivement sur l’accélérateur, dans le sillage d’une Garance Rabot qui a confirmé sa grande forme avec 15 points et 15 rebonds.

Le BLMA s’est d’abord imposé défensivement en maintenant Lublin à quasiment autant de balles perdues (25) que de taux de réussite aux shoots (27,8%). De quoi permettre de voir venir la semaine prochaine !