Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup Féminine

Lattes-Montpellier met un pied et quatre orteils en demi-finale de l’EuroCup

En l'emportant de 24 points en Pologne (67-43 à Lublin), Lattes-Montpellier a fait une immense partie du boulot en quart de finale d'EuroCup. Le BLMA entrevoit désormais sa première demi européenne depuis 2019.
|
00h00
Lattes-Montpellier met un pied et quatre orteils en demi-finale de l’EuroCup

Les Héraultaises peuvent avoir le sourire : elles sont pratiquement en demi-finale de l’EuroCup

Crédit photo : FIBA

Au BLMA, on aime faire le travail proprement d’entrée ! Lors du tour précédent, les Héraultaises avaient ramené une marge de 14 points de Belgique. Cette fois, elles ont fait encore mieux en l’emportant 67-43 à Lublin !

– 1/4 Finales

Soit une avance de 24 unités, déjà quasiment décisive pour le retour, puisque les joueuses de Valéry Demory devront simplement perdre de moins de 23 points afin de composter leur billet pour les demi-finales, où elles pourraient croiser avec Mersin, difficile vainqueur au Panathinaïkos (+4).

Privé de dernier carré continental depuis 2019, Lattes-Montpellier a d’abord démarré doucement en Pologne (12-12, 8e minute), avant d’appuyer progressivement sur l’accélérateur, dans le sillage d’une Garance Rabot qui a confirmé sa grande forme avec 15 points et 15 rebonds.

Garance RABOT
Garance RABOT
15
PTS
15
REB
2
PDE
Logo EuroCup Féminine
LUB
43 67
MON

Le BLMA s’est d’abord imposé défensivement en maintenant Lublin à quasiment autant de balles perdues (25) que de taux de réussite aux shoots (27,8%). De quoi permettre de voir venir la semaine prochaine !

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
1 / 0