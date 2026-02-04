Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

[Vidéo] La performance mémorable de Garance Rabot : quatrième triple-double de l’histoire du championnat !

Avec 15 points, 16 rebonds et 10 passes décisives contre Chartres, Garance Rabot (Lattes-Montpellier) a inscrit son nom dans les livres d'histoire de la Boulangère Wonderligue.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] La performance mémorable de Garance Rabot : quatrième triple-double de l’histoire du championnat !

Garance Rabot a signé le premier triple-double de l’histoire du BLMA

Crédit photo : Sébastien Grasset

« Un trible-double, c’est assez rare chez les filles », a souligné l’entraîneur-adjoint de Lattes-Montpellier, Gurvan Morvan, au micro du Midi Libre. Le technicien ne pensait peut-être pas si bien dire…

Le week-end dernier, face à Chartres, Garance Rabot a tout simplement réalisé le quatrième triple-double de l’histoire de la Boulangère Wonderligue !

Garance RABOT
Garance RABOT
15
PTS
16
REB
10
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
MON
77 69
CHA

Avec 15 points à 5/10, 16 rebonds et 10 passes décisives, la jeune internationale française (1 sélection) a succédé à Virginie Brémont, qui avait signé le dernier triple-double de LFB en février 2024.

LIRE AUSSI

Les triple-doubles de la Boulangère Wonderligue :

  1. Justine Agbatan (Mourenx) : 14 points, 10 rebonds et 11 passes le 5 avril 2006
  2. Olivia Epoupa (Toulouse) : 14 points, 12 rebonds et 12 passes le 26 septembre 2015
  3. Virginie Brémont (Landerneau) : 15 points, 13 rebonds et 11 passes le 18 février 2024
  4. Garance Rabot (Lattes-Montpellier) : 15 points, 16 rebonds et 10 passes le 30 janvier 2026
LIRE AUSSI

« Il y a eu une très grande Garance Rabot », poursuit Gurvan Morvan. « C’est l’un de ses meilleurs matchs. Elle monte en régime encore depuis le début du mois. » Cela lui a évidemment valu le trophée de MVP de la 16e journée de Boulangère Wonderligue.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
NBA
00h00Le MVP du dernier Final Four envoyé chez les Milwaukee Bucks
BSN
00h00Promis au titre de meilleur défenseur du championnat australien, John Brown III a déjà signé à Porto-Rico
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le MVP du dernier Final Four envoyé chez les Milwaukee Bucks
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
1 / 0