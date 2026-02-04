[Vidéo] La performance mémorable de Garance Rabot : quatrième triple-double de l’histoire du championnat !

« Un trible-double, c’est assez rare chez les filles », a souligné l’entraîneur-adjoint de Lattes-Montpellier, Gurvan Morvan, au micro du Midi Libre. Le technicien ne pensait peut-être pas si bien dire…

Le week-end dernier, face à Chartres, Garance Rabot a tout simplement réalisé le quatrième triple-double de l’histoire de la Boulangère Wonderligue !

Avec 15 points à 5/10, 16 rebonds et 10 passes décisives, la jeune internationale française (1 sélection) a succédé à Virginie Brémont, qui avait signé le dernier triple-double de LFB en février 2024.

Les triple-doubles de la Boulangère Wonderligue :

Justine Agbatan (Mourenx) : 14 points, 10 rebonds et 11 passes le 5 avril 2006 Olivia Epoupa (Toulouse) : 14 points, 12 rebonds et 12 passes le 26 septembre 2015 Virginie Brémont (Landerneau) : 15 points, 13 rebonds et 11 passes le 18 février 2024 Garance Rabot (Lattes-Montpellier) : 15 points, 16 rebonds et 10 passes le 30 janvier 2026

« Il y a eu une très grande Garance Rabot », poursuit Gurvan Morvan. « C’est l’un de ses meilleurs matchs. Elle monte en régime encore depuis le début du mois. » Cela lui a évidemment valu le trophée de MVP de la 16e journée de Boulangère Wonderligue.