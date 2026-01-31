Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

Grâce au premier triple-double de la saison signé Garance Rabot, Lattes-Montpellier se défait du piège Chartres

La Boulangère Wonderligue - Le BLMA a décroché sa troisième victoire consécutive en championnat en s'imposant contre Chartres ce vendredi, lors du premier match de la 16e journée. Les Héraultaises ont bénéficié du match XXL de leur ailière Garance Rabot, auteure du premier triple-double de la saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Grâce au premier triple-double de la saison signé Garance Rabot, Lattes-Montpellier se défait du piège Chartres

Garance Rabot, ici contre Sassari en EuroCup, a réalisé le premier triple-double de la saison en championnat.

Crédit photo : FIBA

La réception de Chartres n’avait rien de facile pour le BLMA. Ce vendredi, Lattes-Montpellier a fait la différence en fin de match pour s’imposer 77-69 sur son parquet, s’assurer de conserver sa place sur le podium de La Boulangère Wonderligue, et mettre un peu de pression sur Basket Landes (1er) et Bourges (2e) lors de cette 16e journée de championnat.

– Journée 16

Pour venir à bout des Chartraines, les Héraultaises ont dû déployer plusieurs de leurs armes vendredi : Sarah Cissé (7 interceptions, record de la saison) et Nell Angloma,16 points chacune, mais surtout Garance Rabot (1,78 m, 23 ans). Le rôle de capitaine sied bien à la jeune joueuse du BLMA, qui, en l’absence de Romane Berniès, en a parfaitement embrassé les responsabilités… en s’offrant le premier triple-double de la saison ! Une performance XXL pour Rabot, qui a compilé 15 points, 16 rebonds et 10 passes décisives, pour 35 d’évaluation en 32 minutes.

Un triple-double rare dans l’élite féminine

Après avoir parfaitement lancé le match de son équipe (5 des 7 premiers points du BLMA), l’ailière française a été décisive en permettant aux Gazelles de passer au-delà de la barre symbolique des 10 points d’avance, dans le dernier quart-temps, sur l’une de ses deux réussites longue distance (70-59, 33e). Sa performance est rare dans l’élite féminine : il avait fallu attendre 9 ans entre les deux derniers triple-double (Olivia Epoupa en 2015 puis Virginie Brémont en 2024), preuve du caractère exceptionnel d’un tel accomplissement. Fait encore plus rare : côté chartrain, Jasmine Bailey est passée à un caviar de réaliser un triple-double, elle aussi (15 points, 10 rebonds, 9 assists).

Garance RABOT
Garance RABOT
15
PTS
16
REB
10
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
MON
77 69
CHA

« Quasiment tout le monde a marqué, c’est intéressant, a précisé l’entraîneur adjoint du BLMA Gurvan Morvan au Midi Libre au terme de la rencontre. (…) Après, il y a une très grande Garance Rabot. Un triple-double, c’est assez rare en filles. C’est un de ses meilleurs matchs. Elle monte en régime encore depuis le début du mois. »

3 victoires de suite pour le BLMA en championnat

Il s’agit d’une performance individuelle remarquable mais aussi et surtout, pour Lattes-Montpellier, d’une victoire précieuse pour la suite de la saison, lors d’un match piège. Héroïne de la victoire à Lyon le week-end dernier, Qadashah Hoppie, touchée au genou, n’a joué que 8 minutes dans ce match. « On a pu l’économiser », se réjouissait Morvan dans les colonnes du Midi Libre.

Séparé de Bourges par une victoire au classement, le BLMA prend provisoirement la 2e place de La Boulangère Wonderligue avant le déplacement du Tango à La Roche Vendée. Lattes-Montpellier continue d’engranger de la confiance, avec une troisième victoire consécutive en championnat, avant d’aller à Lublin (Pologne), jeudi, en quart de finale aller de l’EuroCup.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
joraberanto
Effectivement, Garance Rabot monte en régime depuis le début du mois de janvier après une première partie de saison plutôt moindre statistiquement.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00Orchies rapatrie Kyliann Rotardier en France
Betclic ELITE
00h00De la menace d’un départ à une performance majeure dans un match crucial : Nikola Jovanovic, libérateur du Limoges CSP à Saint-Quentin
La Boulangère Wonderligue
00h00Grâce au premier triple-double de la saison signé Garance Rabot, Lattes-Montpellier se défait du piège Chartres
NM1
00h00Le SCABB Lab fait tomber Le Havre, un top 7 se dessine dans chacune des poules avant la 2e phase
Betclic ELITE
00h00Sammy Mejia, icône de Cholet et apprenti-coach à Bourg : « Parfois, j’ai les doigts qui me démangent sur le banc »
NBA
00h00Maxime Raynaud en double-double mais encore battu avec Sacramento, Nolan Traoré et Brooklyn renouent enfin avec la victoire
Josué Ballo-Debat avec le maillot de Poissy
NM1
00h00Poissy tente un pari avec l’arrivée de Josué Ballo-Debat
Sylvain Francisco a marqué 30 points contre Baskonia mais le Zalgiris Kaunas revient de Vitoria avec une défaite
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco marque 30 points mais le Zalgiris perd sur le parquet de Baskonia et TLC
Luka Doncic s'est joué des Washington Wizards et de la défense de Bilal Coulibaly
NBA
00h00Luka Doncic écrase les Wizards de Sarr et Coulibaly avec un triple-double et 37 points pour les Lakers
Nikola Jokic a marqué 31 points en 25 minutes pour son retour au jeu
NBA
00h00Nikola Jokic fait son retour et guide Denver vers la victoire face aux Clippers
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cade Cunningham mène Detroit à la victoire face aux Warriors
Egor Demin au tir contre le Utah Jazz
NBA
00h00Egor Demin établit un record NBA pour un rookie et mène Brooklyn à la victoire contre Utah
Dillon Brooks auteur de 27 points contre Cleveland
NBA
00h00Les Phoenix Suns battent les Cleveland Cavaliers et mettent fin à leur série de 5 victoires
Zion Williamson a dominé face à Memphis
NBA
00h00Zion Williamson et les Pelicans dominent Memphis
NBA
00h00Payton Pritchard mène Boston vers une large victoire contre Sacramento
NBA
00h00Brunson et Anunoby mènent les Knicks vers une victoire écrasante contre Portland
Desmond Bane a été l'homme du match pour le Magic dans la victoire face aux Toronto Raptors
NBA
00h00Desmond Bane mène la remontée du Magic d’Orlando face aux Raptors 130-120
Luka Doncic s'est joué des Washington Wizards et de la défense de Bilal Coulibaly
NBA
00h00Luka Doncic écrase les Wizards de Sarr et Coulibaly avec un triple-double et 37 points pour les Lakers
Nikola Jokic a marqué 31 points en 25 minutes pour son retour au jeu
NBA
00h00Nikola Jokic fait son retour et guide Denver vers la victoire face aux Clippers
Nikola Jokic devrait rejouer pour les Nuggets ce vendredi face aux Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic de retour ce soir avec Denver après un mois d’absence
1 / 0