Grâce au premier triple-double de la saison signé Garance Rabot, Lattes-Montpellier se défait du piège Chartres

La réception de Chartres n’avait rien de facile pour le BLMA. Ce vendredi, Lattes-Montpellier a fait la différence en fin de match pour s’imposer 77-69 sur son parquet, s’assurer de conserver sa place sur le podium de La Boulangère Wonderligue, et mettre un peu de pression sur Basket Landes (1er) et Bourges (2e) lors de cette 16e journée de championnat.

Pour venir à bout des Chartraines, les Héraultaises ont dû déployer plusieurs de leurs armes vendredi : Sarah Cissé (7 interceptions, record de la saison) et Nell Angloma,16 points chacune, mais surtout Garance Rabot (1,78 m, 23 ans). Le rôle de capitaine sied bien à la jeune joueuse du BLMA, qui, en l’absence de Romane Berniès, en a parfaitement embrassé les responsabilités… en s’offrant le premier triple-double de la saison ! Une performance XXL pour Rabot, qui a compilé 15 points, 16 rebonds et 10 passes décisives, pour 35 d’évaluation en 32 minutes.

Un triple-double rare dans l’élite féminine

Après avoir parfaitement lancé le match de son équipe (5 des 7 premiers points du BLMA), l’ailière française a été décisive en permettant aux Gazelles de passer au-delà de la barre symbolique des 10 points d’avance, dans le dernier quart-temps, sur l’une de ses deux réussites longue distance (70-59, 33e). Sa performance est rare dans l’élite féminine : il avait fallu attendre 9 ans entre les deux derniers triple-double (Olivia Epoupa en 2015 puis Virginie Brémont en 2024), preuve du caractère exceptionnel d’un tel accomplissement. Fait encore plus rare : côté chartrain, Jasmine Bailey est passée à un caviar de réaliser un triple-double, elle aussi (15 points, 10 rebonds, 9 assists).

« Quasiment tout le monde a marqué, c’est intéressant, a précisé l’entraîneur adjoint du BLMA Gurvan Morvan au Midi Libre au terme de la rencontre. (…) Après, il y a une très grande Garance Rabot. Un triple-double, c’est assez rare en filles. C’est un de ses meilleurs matchs. Elle monte en régime encore depuis le début du mois. »

3 victoires de suite pour le BLMA en championnat

Il s’agit d’une performance individuelle remarquable mais aussi et surtout, pour Lattes-Montpellier, d’une victoire précieuse pour la suite de la saison, lors d’un match piège. Héroïne de la victoire à Lyon le week-end dernier, Qadashah Hoppie, touchée au genou, n’a joué que 8 minutes dans ce match. « On a pu l’économiser », se réjouissait Morvan dans les colonnes du Midi Libre.

Séparé de Bourges par une victoire au classement, le BLMA prend provisoirement la 2e place de La Boulangère Wonderligue avant le déplacement du Tango à La Roche Vendée. Lattes-Montpellier continue d’engranger de la confiance, avec une troisième victoire consécutive en championnat, avant d’aller à Lublin (Pologne), jeudi, en quart de finale aller de l’EuroCup.