NM1

Orchies rapatrie Kyliann Rotardier en France

NM1 - Le BC Orchies engage Kyliann Rotardier, poste 1/2 polyvalent formé à Orléans et passé par le Canada et la Lituanie, comme pigiste médical pour renforcer ses lignes arrières.
00h00
Retour en France pour l’ancien Orléannais

Crédit photo : FIBA

Le BC Orchies renforce sa ligne arrière avec l’arrivée d’un pigiste médical : Kyliann Rotardier (23 ans, 1,92m) rejoint officiellement les rangs orchésiens.

 

Après l’arrivée de Mathias M’Madi (1,94 m, 20 ans) il y a une dizaine de jours, le club nordiste continue de s’ajuster pour la suite de la saison. Pour pallier les absences sur blessure, le club a officialisé la signature du jeune Français. Ce poste 1/2 polyvalent arrive avec la mission de dynamiser les lignes extérieures et d’apporter sa fraîcheur physique à l’effectif actuel.

Un globe-trotter formé à l’école de l’élite

S’il s’apprête à découvrir la Nationale 1, Kyliann n’est pas un novice. Formé à Orléans, il a eu l’occasion de goûter au haut niveau en foulant les parquets de Pro A à quelques reprises lors des saisons 2020/2021 et 2021/2022.

En quête de temps de jeu et de nouvelles expériences, le jeune meneur-arrière a ensuite entamé un véritable tour du monde du basket :

  • Canada : Passage par les Guelph Nighthawks en 2022 (CEBL) puis avec le Montréal Toundra la saison suivante (7 pts de moyenne en 18 matchs).

  • Afrique : Une expérience avec le club congolais de Chaux Sport lors des éliminatoires de la BAL (Basketball Africa League).

  • Lituanie : En début de saison 2025/2026, il évoluait sous les couleurs de Stekas (D2 lituanienne), où il faisait preuve de polyvalence avec 9,6 points, 3,3 rebonds et 2,4 passes en 22 minutes de jeu au sein d’une formation de bas de tableau.

Déjà sur le parquet

Le nouveau numéro 0 du BCO ne perd pas de temps. Qualifié et prêt physiquement, il a fait ses débuts officiels sous ses nouvelles couleurs dès ce vendredi soir face à Fos. Des débuts victorieux puisque son équipe s’est imposée face aux Fosséens sur le score de 84 à 72 . En 3 minutes de jeu, il a marqué 1 points sur lancer-franc.

Sa capacité à créer du jeu et son expérience internationale seront des atouts précieux pour aider Orchies à remplir ses objectifs de fin de saison.

