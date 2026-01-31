Le SCABB Lab fait tomber Le Havre, un top 7 se dessine dans chacune des poules avant la 2e phase

La fin de la première phase du championnat de NM1 s’approche à grands pas et un top 7, synonyme de qualification dans le groupe A, semble se dessiner dans chacune des deux poules. Le leader de la poule A, Levallois, a continué de faire régner sa suprématie tandis que Le Havre, 1er de la poule B, est tombé pour la première fois depuis le mois de décembre, en s’inclinant sur le parquet du SCABB Lab.

Poule A : Levallois enchaîne, succès majeur pour Lorient à Tours

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le leader Levallois, vainqueur de son 6e match consécutif. Ce vendredi, les Franciliens ont dominé Rennes (89-70). En tête à la pause (45-36), les Metropolitans ont continué à consumer leurs adversaires bretons à petit feu au retour des vestiaires, en faisant parler leur force collective pour élargir l’écart jusqu’au buzzer final.

Sept joueurs de Levallois ont terminé à 12 d’évaluation ou plus, à commencer par le MVP Kyle Milling, qui a coché de presque toutes les cases de la feuille de statistiques (14 points, 6 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions). Auteurs de leur 18e victoire cette saison, les Metropolitans conservent leur petit matelas – 3 victoires d’avance – sur leur dauphin, Tarbes-Lourdes.

Le CEP seul vainqueur à l’extérieur ce week-end

En 21 rencontres de NM1, Tours n’était encore jamais tombé à domicile cette saison. Bien parti pour conserver cette invincibilité, le TMB a finalement été renversé par Lorient sur son parquet. Une performance majuscule pour le CEP, redoutable en toute fin de match grâce à son duo Kevin Franceschi – David Amarh, auteur de 13 points dans le 4e quart-temps.

Dans un match âpre où le combat a primé sur l’adresse extérieure (5/26 à 3-points pour Tours, 6/24 pour Lorient), les Bretons ont réalisé un très gros coup en Touraine en vue de la 2e phase, face à l’un des poids lourds de NM1. Avec 13 victoires et une 6e place au classement de la poule A, le CEP se rapproche d’une qualification pour le top 7, et donc d’une bataille pour disputer les playoffs d’accession en ÉLITE 2.

Dans la course au top 7, victoire précieuse également pour Les Sables, emmenés par Sahel Mouhri (24 points, 5 rebonds). Les Vendéens sont venus à bout de Pays de Fougères (90-85) en toute fin de match malgré l’énorme double-double de Romain Dardaine (29 points, 10 rebonds). Les Sables, 7es au classement, comptent désormais deux victoires d’avance sur le 8e, Rennes.

Logique respectée sur les autres parquets, avec les succès de Tarbes-Lourdes, Toulouse et Val de Seine à domicile. Une semaine après sa victoire contre Tours, le Pôle France n’a pas pu renouveler l’exploit face à une sérieuse équipe de Chartres (83-49).

Poule B : le leader havrais chute, Orchies vainqueur du choc contre Fos Provence

L’exploit est de taille, là aussi, pour le SCABB Lab. Les joueurs de Marc Berjoan sont parvenus à faire tomber Le Havre, jeudi, pour la première fois depuis plus de deux mois. Grâce à un coup d’accélérateur en toute fin de match (22-14 dans le 4e quart-temps), ils se sont imposés 87-77 face au leader de la poule B.

Avec Theo Bouteille (14 points, 6 passes décisives) dans le rôle de distributeur et André Norris dans celui de scoreur, le SCABB Lab a su mettre le feu offensivement. Mais les Ligériens ont surtout réussi à dérégler la meilleure attaque de la poule (85,1 points par match) en maintenant les Normands à 1/13 de loin et à 77 unités, leur plus bas total depuis… leur dernière défaite, à Fos-sur-Mer, le 21 novembre. Presque condamné à évoluer dans le groupe B en 2e phase, le SCABB Lab tient sûrement là une victoire référence pour la suite de la saison.

Orchies maintient la pression en haut de tableau

Orchies est parvenu à slalomer entre les blessures pour venir à bout de Fos Provence sur son parquet, dans l’un des choc de la 22e journée, vendredi. Rentrés au vestiaire à hauteur de leurs adversaires (43-43), les Nordistes ont fait la différence au retour de la pause pour décrocher un 15e succès cette saison.

Porté par sa base arrière, à l’image de sa recrue Mathias M’Madi, prolifique depuis son retour en France (19 points, 5 passes décisives) et de son scoreur Igor Mintogo (21 unités, 5/8 à longue distance), le BCO a relancé la machine à domicile face à l’un de ses adversaires directs au classement. Les deux équipes sont désormais à égalité de victoires, à la 3e et 4e place de la poule B.

Le top 7 est presque déjà dessiné dans cette poule malgré la défaite de Berck (7e, 13-9) vendredi, sur le parquet de Salon-de-Provence. Vainqueur de Loon Plage (93-91) grâce au sang-froid de son meneur Marius Chambre sur la ligne des lancers-francs, Mulhouse conserve sa place de dauphin. Toutes les équipes à domicile se sont imposées ce week-end, à l’image de Besançon, amenuisant l’espoir de Saint-Vallier de rallier le top 7.