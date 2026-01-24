Le Pôle France signe sa deuxième victoire de la saison, contre un poids lourd de NM1 !

Le Pôle France continue d’avancer à grands pas en NM1. Déjà vainqueurs à Rennes le 16 décembre, les joueurs de Pôle France Basket ont frappé un grand coup en s’offrant le Tours Métropole Basket, jusque-là solidement installé à la deuxième place de la poule A. Une victoire symbolique, mais surtout révélatrice de la montée en puissance d’un groupe jeune, dense et de plus en plus compétitif.

Un succès collectif face à un cador de la poule A

Opposé à une équipe tourangelle de talent, emmenée notamment par Théo Léon, le Pôle France a livré un match plein, sans complexe. L’intensité défensive, le partage du ballon et la contribution de nombreux joueurs ont permis aux pensionnaires de l’INSEP de faire basculer la rencontre en leur faveur.

Cette deuxième victoire de la saison n’a rien d’anecdotique : Tours n’avait perdu que six fois avant ce déplacement et restait un candidat sérieux au haut de tableau. En s’imposant face à un tel adversaire, le Pôle France envoie un message clair au reste de la poule.

Soliman et Yangala en chefs d’orchestre

Nathan Soliman, l’activité tous terrains

Déjà repéré comme l’un des moteurs de cette génération, Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) a encore été omniprésent. Avec 12 points à 5/9 aux tirs, 6 rebonds, 3 passes décisives et surtout 4 interceptions, il a pesé des deux côtés du terrain. Seul bémol, une adresse aux lancers francs perfectible (1/6), cette fois sans conséquence sur l’issue du match.

Messi Yangala, le match le plus complet

Autre sélectionné du Pôle France pour le Young Star Game, Messi Yangala (2,00 m, 16 ans) a livré une prestation de très haut niveau, conclue avec la meilleure évaluation du match (21). En 29 minutes, il a compilé 15 points à 4/9, 4 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions, illustrant parfaitement le profil polyvalent recherché à l’INSEP.

Une ligne arrière décisive

Derrière, la profondeur de l’effectif a fait la différence. La ligne arrière a apporté une grosse menace offensive tout au long de la rencontre.

Natéo Des Bordes (1,89 m, 17 ans) a terminé meilleur marqueur avec 21 points à 8/16, dont 4/8 à 3-points, en seulement 25 minutes. À ses côtés, Yaël Masdieu-Reynaert (17 points à 7/17, 3 passes en 30 minutes) et Matthys Mahop (17 points à 5/15 et 7 rebonds en 31 minutes) ont également pesé, permettant au Pôle France de maintenir une intensité constante.

Une dynamique qui se confirme

Cette victoire vient confirmer une tendance bien connue en NM1 : le Pôle France progresse au fil des mois. Après un début de saison délicat, les jeunes de François Peronnet montent clairement en régime. Leur premier succès à Rennes, le 16 décembre, avait ouvert la voie. Tomber Tours, seul deuxième avant cette journée, marque une nouvelle étape.

Les adversaires sont désormais prévenus : il ne faudra plus prendre de haut les U18 pensionnaires de l’INSEP.

Objectif Belgrade

Au-delà du championnat, cette montée en puissance s’inscrit dans un calendrier bien précis. Le groupe de François Peronnet vise une progression continue jusqu’au tournoi qualificatif de l’ANGT de Belgrade, prévu du 20 au 22 février. À ce rythme, le Pôle France pourrait bien continuer à jouer les trouble-fêtes en NM1 dans les semaines à venir.