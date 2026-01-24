Recherche
NM1

Levallois et Le Havre déroulent et creusent l’écart en tête des deux poules

NM1 - La 21e journée de la première phase de NM1 a confirmé la solidité des leaders. Levallois dans la poule A et Le Havre dans la poule B ont signé deux larges succès ce vendredi 23 janvier, conservant trois victoires d’avance sur leurs poursuivants directs, dans une soirée riche en enjeux pour la course à la poule haute.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Levallois Metropolitans Basketball Club prend encore un peu plus d’avance dans la poule A

Crédit photo : Levallois Metropolitans Basketball Club

Ce vendredi 23 janvier, la majorité de la 21e journée de Nationale 1 masculine s’est disputée avec un constat clair : les deux leaders, Levallois et Le Havre, continuent d’imposer leur rythme. Derrière, la lutte fait rage pour les dernières places qualificatives en poule haute, tandis que certaines équipes voient leurs espoirs s’amenuiser.

Poule A : Levallois seul au sommet, Tarbes-Lourdes frappe fort

Levallois trop solide pour Vitré, Tours trébuche

Leader autoritaire, Levallois n’a laissé aucune illusion à Aurore de Vitré (80-66). Après une première période disputée, les Metropolitans ont fait la différence dans un troisième quart-temps à sens unique (21-7), confirmant leur maîtrise collective.

Avec ce succès, Levallois (17 victoires et 4 défaites) profite de la défaite de Tours (14-7), battu d’un point sur le parquet du Pôle France (95-94), seulement la deuxième victoire de la saison pour les pensionnaires de l’INSEP.

Tarbes-Lourdes impressionne à Lorient

C’est l’un des coups forts de la soirée. Tarbes-Lourdes (14 victoires et 7 défaites) a largement dominé CEP Lorient sur son parquet (88-67). Un succès de 21 points qui replace pleinement les Bigourdans dans la course au haut de tableau, alors que Lorient (12-9) marque le pas.

Fougères, Toulouse et Les Sables font le job

Dans les matches clés pour la qualification en poule haute, le Pays de Fougères Basket (14-7) et le Toulouse Basketball Club (13-8) se sont imposés à l’extérieur, respectivement chez l’Union Rennes Basket (11-10) et l’Etoile Angers Basket (10-11). Les Sables Vendée Basket (12-9) ont également assuré l’essentiel chez le promu du Val de Seine Basket (10-11).

En bas de tableau, la situation devient critique pour le C’Chartres MB (7-14), battu à Poissy Basket (79-74), pour ce qui n’était que la troisième victoire des Pisciacais cette saison.

NM1 – Journée 21
23/01/2026
VDS Val de Seine Basket
72 78
SAB Sables Vendée Basket
ANG Angers
74 79
TOU Toulouse
REN Rennes
72 85
FOU Pays de Fougères
PFB Pôle France
95 94
TOU Tours
POI Poissy
79 74
CHA Chartres
VIT Vitré
66 80
LEV Levallois
LOR Lorient
67 88
TAR Tarbes-Lourdes

Poule B : Le Havre en patron, Fos et Mulhouse suivent

Le Havre accélère après la pause

Bousculé pendant vingt minutes, STB Le Havre a totalement changé de visage en seconde période pour dominer Charleville-Mézières (93-70). Les Havrais enchaînent une huitième victoire consécutive et conservent seuls la tête de la poule B, toujours avec trois longueurs d’avance.

« Après la pause, Le Havre a monté le curseur d’un cran et la différence de niveau s’est sentie », reconnaissait Jimmy Ploegaerts, le coach carolo, dans L’Ardennais. « Il y a cette mentalité de toujours vouloir gagner. Ça sera la clé pour réussir à monter », soulignait de son côté Lauriane Dolt.

Fos et Mulhouse assurent, Orchies se relance

Derrière le leader, le Fos Provence Basket (15-6) a fait respecter la hiérarchie (95-75) face au SOM Boulogne (6e de la poule B avec 12-9), tandis que Mulhouse (16-6), non sans difficulté, a dominé le Pays Salonais Basket (5-16).

Le BC Orchies (14-7) a retrouvé le succès à LyonSO Basket (60-54), porté une nouvelle fois par l’impact de la récente recrue Mathias M’Madi. LyonSO (9e avec 9-12) perd du terrain pour se qualifier en poule haute.

Mathias M’MADI
Mathias M’MADI
18
PTS
4
REB
0
PDE
Logo NM1
LYO
54 60
ORC

Loon-Plage solide, Besançon respire

Cinquième, l’AS Loon-Plage (13-8) n’a pas tremblé face au SCABB Lab (10e avec 8-13), qui se retrouve distancé dans la course à la poule haute. En bas de classement, le BesAC (5-16) est allé s’imposer à Metz (5-17), revenant à hauteur de Charleville-Mézières et Salon-de-Provence.

Un duel décisif ce samedi pour la 7e place

La 21e journée se conclut ce samedi soir par un match capital dans la course à la poule haute entre le Saint-Vallier Basket Drôme (10-10) et le septième Berck (12-8).

À l’heure actuelle, Berck occupe la 7e place, dernière qualificative pour la poule haute, mais Saint-Vallier est en embuscade à deux victoires seulement. Un succès des Drômois relancerait totalement la bataille pour cette position stratégique, tandis qu’une victoire nordiste permettrait aux Nordistes de faire un pas très important vers la qualification.

Dans une poule B extrêmement dense derrière le trio de tête, cette rencontre pourrait peser lourd au moment de faire les comptes, tant en termes de classement que de confrontations directes.

NM1 – Journée 21
23/01/2026
STB Le Havre
93 70
CHA Charleville-Méz.
MET Metz
66 76
BES Besançon
MUL Mulhouse Mustangs
75 69
SAL Pays Salonais Basket 13
LYO LyonSO
54 60
ORC Orchies
LOO Loon Plage
96 76
SCA SCABB Lab
FOS Fos Provence
95 75
BOU Boulogne-sur-Mer
24/01/2026
SVB Saint-Vallier
BER Berck Rang du Fliers
NM1
NM1
coquio86
LE HAVRE VA MONTER!!!
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
