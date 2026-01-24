Levallois et Le Havre déroulent et creusent l’écart en tête des deux poules

Ce vendredi 23 janvier, la majorité de la 21e journée de Nationale 1 masculine s’est disputée avec un constat clair : les deux leaders, Levallois et Le Havre, continuent d’imposer leur rythme. Derrière, la lutte fait rage pour les dernières places qualificatives en poule haute, tandis que certaines équipes voient leurs espoirs s’amenuiser.

Poule A : Levallois seul au sommet, Tarbes-Lourdes frappe fort

Levallois trop solide pour Vitré, Tours trébuche

Leader autoritaire, Levallois n’a laissé aucune illusion à Aurore de Vitré (80-66). Après une première période disputée, les Metropolitans ont fait la différence dans un troisième quart-temps à sens unique (21-7), confirmant leur maîtrise collective.

Avec ce succès, Levallois (17 victoires et 4 défaites) profite de la défaite de Tours (14-7), battu d’un point sur le parquet du Pôle France (95-94), seulement la deuxième victoire de la saison pour les pensionnaires de l’INSEP.

Tarbes-Lourdes impressionne à Lorient

C’est l’un des coups forts de la soirée. Tarbes-Lourdes (14 victoires et 7 défaites) a largement dominé CEP Lorient sur son parquet (88-67). Un succès de 21 points qui replace pleinement les Bigourdans dans la course au haut de tableau, alors que Lorient (12-9) marque le pas.

Fougères, Toulouse et Les Sables font le job

Dans les matches clés pour la qualification en poule haute, le Pays de Fougères Basket (14-7) et le Toulouse Basketball Club (13-8) se sont imposés à l’extérieur, respectivement chez l’Union Rennes Basket (11-10) et l’Etoile Angers Basket (10-11). Les Sables Vendée Basket (12-9) ont également assuré l’essentiel chez le promu du Val de Seine Basket (10-11).

En bas de tableau, la situation devient critique pour le C’Chartres MB (7-14), battu à Poissy Basket (79-74), pour ce qui n’était que la troisième victoire des Pisciacais cette saison.

Poule B : Le Havre en patron, Fos et Mulhouse suivent

Le Havre accélère après la pause

Bousculé pendant vingt minutes, STB Le Havre a totalement changé de visage en seconde période pour dominer Charleville-Mézières (93-70). Les Havrais enchaînent une huitième victoire consécutive et conservent seuls la tête de la poule B, toujours avec trois longueurs d’avance.

« Après la pause, Le Havre a monté le curseur d’un cran et la différence de niveau s’est sentie », reconnaissait Jimmy Ploegaerts, le coach carolo, dans L’Ardennais. « Il y a cette mentalité de toujours vouloir gagner. Ça sera la clé pour réussir à monter », soulignait de son côté Lauriane Dolt.

Fos et Mulhouse assurent, Orchies se relance

Derrière le leader, le Fos Provence Basket (15-6) a fait respecter la hiérarchie (95-75) face au SOM Boulogne (6e de la poule B avec 12-9), tandis que Mulhouse (16-6), non sans difficulté, a dominé le Pays Salonais Basket (5-16).

Le BC Orchies (14-7) a retrouvé le succès à LyonSO Basket (60-54), porté une nouvelle fois par l’impact de la récente recrue Mathias M’Madi. LyonSO (9e avec 9-12) perd du terrain pour se qualifier en poule haute.

Loon-Plage solide, Besançon respire

Cinquième, l’AS Loon-Plage (13-8) n’a pas tremblé face au SCABB Lab (10e avec 8-13), qui se retrouve distancé dans la course à la poule haute. En bas de classement, le BesAC (5-16) est allé s’imposer à Metz (5-17), revenant à hauteur de Charleville-Mézières et Salon-de-Provence.

Un duel décisif ce samedi pour la 7e place

La 21e journée se conclut ce samedi soir par un match capital dans la course à la poule haute entre le Saint-Vallier Basket Drôme (10-10) et le septième Berck (12-8).

À l’heure actuelle, Berck occupe la 7e place, dernière qualificative pour la poule haute, mais Saint-Vallier est en embuscade à deux victoires seulement. Un succès des Drômois relancerait totalement la bataille pour cette position stratégique, tandis qu’une victoire nordiste permettrait aux Nordistes de faire un pas très important vers la qualification.

Dans une poule B extrêmement dense derrière le trio de tête, cette rencontre pourrait peser lourd au moment de faire les comptes, tant en termes de classement que de confrontations directes.