Nancy encore plus diminué face à Gravelines-Dunkerque ?

Nancy, actuellement à 7 victoires pour 10 défaites, s’avance dans une situation délicate avant la réception de Gravelines-Dunkerque. Battu lourdement à l’aller dans le Nord, le SLUC espère prendre sa revanche mais doit encore gérer plusieurs pépins physiques dans son effectif, alors que l’infirmerie est déjà bien remplie.

Des incertitudes autour de Gombauld et Marsillon-Noléo

En plus de l’absence déjà actée de Phlandrous Fleming Jr pour plusieurs semaines, deux autres joueurs sont diminués. Dans L’Est Républicain, Sylvain Lautié a fait le point sur la situation : « Stéphane (Gombauld) a encore mal à la cheville et Kévin Marsillon-Noléo est incertain. Mais les deux sont susceptibles de jouer. On a bon espoir. »

PROFIL JOUEUR Stéphane GOMBAULD Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 28 ans (05/03/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11,9 #38 REB 4,9 #29 PD 0,9 #146

Pilier de la raquette nancéienne, Stéphane Gombauld tourne cette saison à 11,9 points et 4,9 rebonds en Betclic ELITE. Sa présence, même diminuée, reste un facteur important pour le SLUC, notamment face à l’impact intérieur du BCM.

Même constat pour Kevin Marsillon-Noléo, précieux dans la rotation avec 6,8 points et 3,8 rebonds en moyenne. Son état de santé conditionnera en partie la profondeur de banc de Nancy, déjà réduite.

PROFIL JOUEUR Kevin MARSILLON-NOLÉO Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 23 ans (06/05/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,8 #134 REB 3,8 #66 PD 0,4 #190

Faire confiance aux jeunes pour tenir le choc

Comme souvent depuis le début de la saison, Sylvain Lautié pourrait s’appuyer sur ses jeunes pour absorber les coups durs. Mohammad Amini ou encore Marc-Owen Fodzo Dada ont gagné du temps de jeu ces dernières semaines, permettant au staff de mieux gérer ce type de contexte. Une nécessité face à une équipe de Gravelines-Dunkerque en confiance, portée par sa récente victoire contre Dijon.

Dans une Betclic ELITE toujours aussi serrée, Nancy sait qu’une mauvaise série peut rapidement coûter cher. Même amoindri, le SLUC n’a donc pas vraiment le choix : il faudra répondre présent ce samedi pour continuer à regarder vers le haut.