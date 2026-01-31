Recherche
Betclic ELITE

Nancy encore plus diminué face à Gravelines-Dunkerque ?

Betclic ELITE - Déjà fragilisé dans sa rotation, Nancy pourrait devoir composer avec deux incertitudes supplémentaires contre Gravelines-Dunkerque, ce samedi en Betclic ELITE, dans un match important pour rester au contact du play-in.
00h00
Stéphane Gombauld tiendra-t-il sa place contre le BCM ?

Crédit photo : Victor Lecomte

Nancy, actuellement à 7 victoires pour 10 défaites, s’avance dans une situation délicate avant la réception de Gravelines-Dunkerque. Battu lourdement à l’aller dans le Nord, le SLUC espère prendre sa revanche mais doit encore gérer plusieurs pépins physiques dans son effectif, alors que l’infirmerie est déjà bien remplie.

LIRE AUSSI

Des incertitudes autour de Gombauld et Marsillon-Noléo

En plus de l’absence déjà actée de Phlandrous Fleming Jr pour plusieurs semaines, deux autres joueurs sont diminués. Dans L’Est Républicain, Sylvain Lautié a fait le point sur la situation : « Stéphane (Gombauld) a encore mal à la cheville et Kévin Marsillon-Noléo est incertain. Mais les deux sont susceptibles de jouer. On a bon espoir. »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Stéphane Gombauld.jpg
Stéphane GOMBAULD
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 205 cm
Âge: 28 ans (05/03/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11,9
#38
REB
4,9
#29
PD
0,9
#146

Pilier de la raquette nancéienne, Stéphane Gombauld tourne cette saison à 11,9 points et 4,9 rebonds en Betclic ELITE. Sa présence, même diminuée, reste un facteur important pour le SLUC, notamment face à l’impact intérieur du BCM.

Même constat pour Kevin Marsillon-Noléo, précieux dans la rotation avec 6,8 points et 3,8 rebonds en moyenne. Son état de santé conditionnera en partie la profondeur de banc de Nancy, déjà réduite.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Kevin Marsillon-Noleo.jpg
Kevin MARSILLON-NOLÉO
Poste(s): Ailier
Taille: 200 cm
Âge: 23 ans (06/05/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,8
#134
REB
3,8
#66
PD
0,4
#190

Faire confiance aux jeunes pour tenir le choc

Comme souvent depuis le début de la saison, Sylvain Lautié pourrait s’appuyer sur ses jeunes pour absorber les coups durs. Mohammad Amini ou encore Marc-Owen Fodzo Dada ont gagné du temps de jeu ces dernières semaines, permettant au staff de mieux gérer ce type de contexte. Une nécessité face à une équipe de Gravelines-Dunkerque en confiance, portée par sa récente victoire contre Dijon.

Dans une Betclic ELITE toujours aussi serrée, Nancy sait qu’une mauvaise série peut rapidement coûter cher. Même amoindri, le SLUC n’a donc pas vraiment le choix : il faudra répondre présent ce samedi pour continuer à regarder vers le haut.

Nancy
Nancy
Suivre

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
