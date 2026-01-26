Nancy : Le verdict est tombé pour Phlandrous Fleming Jr

Le verdict médical que redoutait le staff nancéien après la défaite à Bourg-en-Bresse est désormais officiel. Touché au coude lors d’une mauvaise chute à Ekinox, l’arrière américain Phlandrous Fleming Jr (1,91 m, 27 ans) va devoir observer une période de repos forcé.

Un coup d’arrêt de 5 à 6 semaines

Le SLUC Nancy Basket a communiqué ce lundi sur l’état de santé de son joueur moteur. Les examens pratiqués ont révélé une blessure qui tiendra Fleming éloigné des parquets pour une durée estimée entre 5 et 6 semaines.La tuile pour la formation de l’Est qui est privée de l’un de ses cadres. Le deuxième meilleur scoreur de l’effectif lorrain tourne cette saison à 12,7 points, 3,9 rebonds et 4,6 passes.

Cette absence prolongée fragilise la rotation nancéienne dans un secteur extérieur déjà mis à rude épreuve.

PROFIL JOUEUR Phlandrous FLEMING JR Poste(s): Ailier Taille: 191 cm Âge: 27 ans (05/12/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 12,7 #30 REB 3,9 #59 PD 4,6 #16

Un calendrier à gérer sans son « Warrior »

L’entraîneur Sylvain Lautié va désormais devoir trouver des solutions tactiques pour compenser la polyvalence apportés par l’ancien portelois chaque soir en Betclic ELITE.

11e au classement et restant sur 4 revers sur ses 5 derniers matchs, le SLUC va affronter Gravelines-Dunkerque le 31 janvier prochain puis les 2 formations d’EuroLeague, Paris et Lyon-Villeurbanne sur ce mois de février.