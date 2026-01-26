Recherche
NBA

Les Nets subissent une lourde défaite face aux Clippers, la 5ème de suite

Brooklyn s'incline lourdement 126-89 contre Los Angeles. Les Nets prolongent leur série noire avec une cinquième défaite consécutive, dans une nouvelle performance décevante.
|
00h00
Résumé
Écouter
Kawhi Leonard a brillé avec 28 points, tandis que l’ancien Net James Harden a ajouté 22 points, 8 passes et 6 rebonds.

Crédit photo : © Gary A. Vasquez-Imagn Images

Les Brooklyn Nets ont vécu une soirée cauchemardesque dimanche soir à l’Intuit Dome, s’inclinant 126-89 face aux Los Angeles Clippers. Cette cinquième défaite consécutive illustre parfaitement les difficultés actuelles de l’équipe new-yorkaise, qui semble avoir perdu sa compétitivité.

L’entraîneur Jordi Fernandez n’a pas mâché ses mots après cette déroute : « Nous avons gagné le troisième quart-temps ; nous avons été compétitifs pendant ces six minutes de la deuxième période. En dehors de cela, les 30 autres minutes, nous avons joué comme une équipe perdante. Vous pouvez perdre ; et vous pouvez être un perdant. Donc pendant 18 minutes, nous avons perdu et nous avons été compétitifs. Et pendant 30, nous avons été des perdants. »

Un démarrage catastrophique qui a plombé les Nets

Brooklyn a coulé dès l’entame, encaissant un terrible 38-14 lors du premier quart-temps, leur plus faible total offensif de la saison sur une période. Les Nets ont rapidement accusé 40 points de retard et n’ont jamais réussi à inverser la tendance.

Michael Porter Jr., habituellement le leader offensif des Nets avec 25,4 points de moyenne, a été limité à seulement 9 points à 3/11 aux tirs et 0/4 à 3-points. Le joueur, qui souffre d’une entorse du ligament collatéral médial, a reconnu les difficultés de son équipe : « Ils étaient tout simplement la meilleure équipe. Il n’y avait pas grand-chose à dire. Ils nous ont dominés lors du dernier match et ils nous ont dominés dimanche. Nous devons revenir à la compétition chaque soir. »

LIRE AUSSI

Les jeunes pousses Danny Wolf (14 points, 7 rebonds, 4 passes) et Egor Demin (12 points) ont tenté d’apporter une étincelle, mais leurs efforts n’ont pas suffi face à la domination des Clippers. Kawhi Leonard a brillé avec 28 points, tandis que l’ancien Net James Harden a ajouté 22 points, 8 passes et 6 rebonds.

Avec un bilan de 12 victoires pour 32 défaites, Brooklyn occupe la cinquième position au classement de la loterie, à seulement deux victoires des trois premières places tant convoitées. Cette reconstruction douloureuse soulève des questions importantes avant la trade deadline du 5 février, alors que l’organisation doit déterminer quels joueurs correspondent à l’état d’esprit recherché pour l’avenir de la franchise

