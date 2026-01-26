Nancy : Une défaite amère à Bourg et un bilan médical inquiétant

Le SLUC Nancy a quitté le parquet d’Ekinox avec des regrets et, surtout, une infirmerie qui se remplit. Si la défaite face à la JL Bourg était prévisible sur le papier, les conséquences physiques de la bataille pourraient peser lourd sur la suite de la saison.

Un combat valeureux mais inabouti

Face à une équipe de la JL Bourg bâtie pour les joutes européennes et dotée d’une profondeur de banc impressionnante, les Nancéiens n’ont pas démérité. Malgré une adresse extérieure défaillante, le SLUC a regardé son adversaire dans les yeux, répondant avec ses moyens au défi physique imposé par les locaux.

« Nous avons su répondre au défi physique analyse l’entraineur Sylvain Lautié dans les colonnes de l’Est Républicain… Mais avec des dommages collatéraux, car nous repartons avec deux blessés, dont un, Phlandrous Fleming, dont la blessure semble importante (Ndlr : touché au coude, le joueur est immédiatement allé passer des examens à l’hôpital, à Bourg-en-Bresse). Nous avons terminé les dix dernières minutes sans deux de nos joueurs majeurs… Nous avons eu une trop grosse maladresse aux lancers-francs. Ce sont trop d’occasions que nous avons laissées échapper. Dans un match serré, c’est trop… ».

L’infirmerie s’agrandit : Le cas Phlandrous Fleming inquiète

Le score final passe presque au second plan derrière la nouvelle qui glace le staff nancéien : la blessure de Phlandrous Fleming Jr (1,91 m, 27 ans). Victime d’une lourde chute sur le coude gauche lors du dernier acte, l’arrière a dû passer des examens d’urgence à l’hôpital local.

La mine déconvenue des dirigeants laisse craindre une absence prolongée pour un élément moteur du collectif. Cette blessure s’ajoute à celle de Kevin Marsillon-Noléo (adducteurs), déjà absent avant le coup d’envoi, réduisant encore un peu plus les rotations de l’entraîneur.

PROFIL JOUEUR Phlandrous FLEMING JR Poste(s): Ailier Taille: 191 cm Âge: 27 ans (05/12/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 12,7 #30 REB 3,9 #59 PD 4,6 #16

Une fin de match sous haute tension

Au-delà de Fleming, le SLUC a terminé la rencontre exsangue. Le secteur intérieur a été décapité en fin de match :

Stéphane Gombauld, auteur d’un match solide, a dû quitter ses partenaires pour une cinquième faute, se donnant au passage une petite entorse de la cheville.

Markis McDuffie a également rejoint le banc prématurément pour cinq fautes.

Privé de ses deux fers de lance intérieurs et plombé par un manque de réussite sur la ligne des lancers-francs (seulement 19 réussis sur 30), Nancy n’avait plus les armes pour contrer le finish bressan.

Un bilan comptable et humain pesant

Si perdre à Bourg-en-Bresse n’a rien d’un déshonneur, le prix payé pour cette résistance est élevé. Le SLUC a montré qu’il avait du cœur et du répondant tactique, mais la « profondeur de banc » réclamée pour exister face aux cadors du championnat fait cruellement défaut lorsque les blessures s’en mêlent.

Le staff médical va désormais engager une course contre la montre pour remettre les organismes sur pied avant les prochaines échéances, avec une attention toute particulière portée au coude de Fleming, le deuxième meilleur scoreur de l’effectif lorrain.