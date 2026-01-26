Recherche
À l’étranger

Vincent Poirier de retour, l’Anadolu Efes regagne enfin

Turquie - Vincent Poirier a effectué son retour sur les parquets ce dimanche avec l’Anadolu Efes, vainqueur de Bursaspor à Istanbul. Un succès attendu pour le club stambouliote, englué dans une spirale négative depuis plusieurs semaines.
|
00h00
Résumé
Écouter
Vincent Poirier de retour, l’Anadolu Efes regagne enfin

Vincent Poirier a effectué son retour à la compétition, ce dimanche 25 janvier

Crédit photo : Anadolu Efes SK

L’Anadolu Efes recevait ce dimanche Bursaspor, formation qui figurait dans le groupe de Cholet en Ligue des Champions (BCL). En grande difficulté ces dernières semaines, le double champion d’EuroLeague (2021 et 2022) avait besoin d’un résultat pour tenter d’enrayer une dynamique très préoccupante.

Les Stambouliotes se sont imposés assez nettement (95-80), mettant fin à une série noire qui les avait vus ne remporter que deux victoires lors de leurs douze derniers matchs toutes compétitions confondues.

Une victoire portée par Hazer, avec Cordinier en soutien

Sehmus Hazer a été l’un des grands artisans de ce succès. L’international turc a terminé co-meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points, donnant le ton dès les premières minutes.

Côté français, Isaïa Cordinier a apporté sa contribution avec 12 points, dans un rôle toujours aussi actif des deux côtés du terrain.

Le retour attendu de Vincent Poirier

La bonne nouvelle principale de la soirée reste toutefois le retour de Vincent Poirier. Absent depuis huit matchs après une rechute au genou, qui l’avait déjà éloigné des parquets pendant plus de quatre mois fin 2025, l’intérieur français a retrouvé la compétition. En 14 minutes, il a compilé 7 points et 3 rebonds, sans forcer, mais avec l’essentiel pour reprendre des sensations.

En revanche, les deux autres Français de l’effectif, Brice Dessert et Rodrigue Beaubois, n’ont pas foulé le parquet, puisque la BSL impose un maximum de cinq joueurs étrangers par rencontre de championnat turc.

Un effectif toujours décimé par les blessures

Si l’Anadolu Efes peut se satisfaire d’avoir récupéré son pivot français, l’effectif reste très impacté physiquement. L’ancien joueur de Monaco Georgios Papagiannis est indisponible depuis octobre après une rupture du ligament croisé du genou.

Jordan Loyd, passé lui aussi par la Principauté, en est déjà à son troisième match consécutif manqué en raison d’une blessure au pied. Quant à l’emblématique Shane Larkin, il est éloigné des terrains depuis la mi-novembre même si son retour approche.

Une situation sportive toujours préoccupante

Malgré cette victoire, l’Anadolu Efes reste seulement sixième de son championnat national, un classement bien en deçà des attentes affichées en début de saison. Le constat est encore plus sévère en EuroLeague, où le club stambouliote occupe la co-dernière place aux côtés de l’ASVEL.

Ce succès contre Bursaspor constitue donc davantage un bol d’air qu’un réel tournant, mais le retour progressif de Vincent Poirier pourrait, à terme, aider l’Anadolu Efes à retrouver un peu de stabilité dans une saison jusque-là très chaotique.

