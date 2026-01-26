Recherche
Jeunes

Le Pôle France dévoile la liste des 12 entrants pour 2026 : Les héritiers Soliman, Amagou, Salmon et Ekanga-Ehawa sont là

Le Pôle France accueillera en septembre 2026 une nouvelle promotion masculine de 12 joueurs, officiellement dévoilée dès ce mois de janvier par la Fédération française de basketball. Une génération 2011 très homogène, marquée par plusieurs fils et frères d’anciens professionnels, et l’intégration d’un U14 avec un an d’avance.
00h00
Quatre des douze futurs entrants au Pôle France Amagou, Salmon, Soliman et Beye

Crédit photo : Montage généré via les illustrations des Pôles de Lorraine / IDF

L’entrée au Pôle France en septembre 2026 commence déjà à se dessiner. La Fédération française de basketball a communiqué en ce mois de janvier la liste des 12 joueurs masculins retenus pour intégrer l’INSEP dans un an et demi. Une promotion majoritairement composée de joueurs nés en 2011, avec un seul élément né en 2012, intégré avec un an d’avance.

Cette cuvée 2026 attire particulièrement l’attention par la présence de plusieurs noms bien connus dans le paysage du basket français, ainsi que par une forte représentation du pôle Espoirs Île-de-France.

Une génération 2011 très marquée par les filiations

Parmi les joueurs sélectionnés, plusieurs héritiers du basket français figurent dans cette liste. Raphaël Soliman, petit frère de Nathan Soliman, fait partie des pensionnaires retenus. On retrouve également Maxwell Ekanga-Ehawa, frère de Juwan Ekanga-Ehawa et fils de l’ancien professionnel Joachim Ekanga-Ehawa.

La promotion comptera aussi Tidyan Amagou, fils de l’ancien pro Pape Philippe Amagou, ainsi que Kylian Salmon, fils de l’ancien professionnel Aurélien Salmon. Des profils déjà identifiés dans les structures de formation, qui confirment la continuité familiale au plus haut niveau du basket français.

Habib Samb, seul joueur intégré avec un an d’avance

Un seul joueur né en 2012 figure dans cette liste : Habib Samb. Pensionnaire du pôle Espoirs Île-de-France, il intègre le Pôle France avec un an d’avance, un choix rare qui souligne le potentiel perçu par les instances fédérales. L’an passé, il a été élu MVP de la 53e édition du tournoi de Pâques de Montbrison avec Chatou.

Quatre joueurs issus du pôle Espoirs Île-de-France

La région francilienne sera particulièrement représentée au sein de cette promotion, avec quatre joueurs issus du pôle Espoirs Île-de-France :

  • Nam Kweni Kakmeni Yoh’nsi (2011)
  • Adam Delic (2011)
  • Raphaël Soliman (2011)
  • Habib Samb (2012)

Une présence massive qui confirme le poids du bassin parisien dans la détection et la formation des meilleurs potentiels nationaux.

La liste complète des 12 entrants au Pôle France en septembre 2026

PrénomNomGénérationPôleTaille
JeffPerricaud2011Martinique2,04 m
Nam KweniKakmeni Yoh’nsi2011Île-de-France1,83 m
RaphaëlSoliman2011Île-de-France1,92 m
HabibSamb2012Île-de-France1,98 m
MaxwellEkanga Ehawa2011Alpes1,74 m
OusmaneCiss2011Lyonnais1,83 m
MohamedGassama2011Lyonnais2,02 m
KylianSalmon2011Lorraine1,97 m
SouleymaneN’Diaye2011Alsace2,01 m
TidyanAmagou2011Pays de Loire1,85 m
Lounny’sTibeiro Legros2011Centre-Val de Loire1,88 m
AdamDelic2011Île-de-France1,97 m

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
