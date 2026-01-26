Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Pelicans créent la surprise face aux Spurs, Victor Wembanyama maladroit

NBA - Zion Williamson et Saddiq Bey portent la Nouvelle-Orléans vers une victoire précieuse à San Antonio. Les Pelicans ont signé un finish parfait après une remontée spectaculaire des Spurs menés par Victor Wembanyama. Ce dernier a réalisé un gros double-double mais s'est montré maladroit.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Pelicans créent la surprise face aux Spurs, Victor Wembanyama maladroit

Victor Wembanyama à terre : les Spurs se sont laissés surprendre par La Nouvelle Orléans

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Dans un match à rebondissements marqué par de nombreux runs, les New Orleans Pelicans ont créé la surprise en s’imposant 104-95 sur le parquet des San Antonio Spurs. Une victoire qui permet à la franchise de Louisiane d’éviter le sweep en saison régulière face aux Texans.

Williamson et Bey mènent la charge des Pelicans

Zion Williamson et Saddiq Bey ont été les artisans de ce succès inattendu, chacun terminant avec une ligne de statistiques identique : 24 points, 10 rebonds et 4 passes décisives. Le duo a pris de vitesse la défense des Spurs, notamment Williamson qui a multiplié les actions spectaculaires face à Victor Wembanyama, dont un dunk puissant de la main droite.

Les Pelicans ont pris les devants dès la première période, profitant des difficultés offensives de San Antonio pour rentrer au vestiaire avec neuf points d’avance (56-47). L’écart s’est même creusé jusqu’à 19 points au milieu du troisième quart-temps (72-53), poussant le coach Mitch Johnson à sortir l’intégralité de son cinq majeur.

Une remontée spectaculaire mais insuffisante

Cette décision radicale a porté ses fruits. Les Spurs ont signé un impressionnant 29-5 en dix minutes, avec un 16-0 à cheval sur la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps. Victor Wembanyama, auteur de 16 points à 6/16 aux tirs (dont 2/10 à 3-points), 16 rebonds et 4 contres, et le revenant Devin Vassell (13 points en 25 minutes) ont mené cette charge.

À quatre minutes de la fin, San Antonio comptait même quatre points d’avance (93-89) après un lancer-franc de Stephon Castle. Mais les Pelicans ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation, terminant la rencontre par un run décisif de 17-3.

Trey Murphy III, discret jusque-là, a été décisif avec 17 points, 9 passes et 6 rebonds, notamment grâce à un 3-points crucial suivi d’un floater. Les Spurs ont craqué dans les derniers instants, manquant quatre lancers-francs consécutifs alors qu’ils menaient encore 93-89.

Cette défaite frustrante pour San Antonio s’explique par une maladresse généralisée (40% aux tirs, 27% à 3-points) et 13 points laissés sur la ligne des lancers-francs (19/32). Les Pelicans, grâce à leur domination dans la raquette (56-32 en points dans la peinture), décrochent leur deuxième victoire consécutive et évitent un sweep en saison régulière face aux Spurs.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
À l’étranger
00h00Tyson Ward : Un triple-double royal pour sauver l’Olympiakos à Rhodes
Quatre des douze futurs entrants au Pôle France Amagou, Salmon, Soliman et Beye
Jeunes
00h00Le Pôle France dévoile la liste des 12 entrants pour 2026 : Les héritiers Soliman, Amagou, Salmon et Ekanga-Ehawa sont là
Zaccharie Risacher s'approche du retour à la compétition
NBA
00h00Zaccharie Risacher envoyé temporairement en G-League
Victor Wembanyama à terre : les Spurs se sont laissés surprendre par La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Les Pelicans créent la surprise face aux Spurs, Victor Wembanyama maladroit
Angola a déjà marqué le 3-points décisif pour l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Braian Angola et l’ASVEL crucifient Le Mans au terme d’un money-time de folie
NBA
00h00Malade, Nolan Traoré va manquer le duel entre Français face aux Clippers de Nicolas Batum
Betclic ELITE
00h00Monaco s’impose largement à Saint-Quentin et poursuit son sans-faute à l’extérieur
Betclic ELITE
00h00Solide de bout en bout, la JL Bourg renoue avec la victoire en championnat contre Nancy
La Boulangère Wonderligue
00h00Grâce à Qadashah Hoppie, Lattes-Montpellier enchaîne à Lyon et conserve sa place dans le top 3
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes conforte sa première place en dominant Angers
1 / 0
Livenews NBA
Le freshman de BYU a livré une performance exceptionnelle avec 43 points lors de la victoire 91-78 des Cougars face à Utah.
NBA
00h00AJ Dybantsa explose avec 43 points et vise le premier choix de la Draft NBA 2026
Norman Powell a réalisé un double-double avec 16 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Suns chutent face au Heat sans Booker et Green
Kawhi Leonard a brillé avec 28 points, tandis que l'ancien Net James Harden a ajouté 22 points, 8 passes et 6 rebonds.
NBA
00h00Les Nets subissent une lourde défaite face aux Clippers, la 5ème de suite
Cette quatrième victoire consécutive des Canadiens illustre parfaitement leur montée en puissance récente.
NBA
00h00Les Raptors battent le Thunder 103-101 et signent une quatrième victoire consécutive
Zaccharie Risacher s'approche du retour à la compétition
NBA
00h00Zaccharie Risacher envoyé temporairement en G-League
Cade Cunningham a été au-dessus de la mêlée, terminant à 13/22 au tir dont 3/5 à 3-points en seulement 30 minutes de jeu.
NBA
00h00Les Pistons écrasent Sacramento 139-116 avec un Cade Cunningham étincelant
Stephen Curry a été le fer de lance de cette victoire avec 26 points au compteur, accompagnés de 7 passes décisives et 4 interceptions.
NBA
00h00Stephen Curry mène les Warriors vers une victoire autoritaire contre Minnesota
Victor Wembanyama à terre : les Spurs se sont laissés surprendre par La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Les Pelicans créent la surprise face aux Spurs, Victor Wembanyama maladroit
NBA
00h00Malade, Nolan Traoré va manquer le duel entre Français face aux Clippers de Nicolas Batum
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
1 / 0