Les Pelicans créent la surprise face aux Spurs, Victor Wembanyama maladroit

Dans un match à rebondissements marqué par de nombreux runs, les New Orleans Pelicans ont créé la surprise en s’imposant 104-95 sur le parquet des San Antonio Spurs. Une victoire qui permet à la franchise de Louisiane d’éviter le sweep en saison régulière face aux Texans.

Williamson et Bey mènent la charge des Pelicans

Zion Williamson et Saddiq Bey ont été les artisans de ce succès inattendu, chacun terminant avec une ligne de statistiques identique : 24 points, 10 rebonds et 4 passes décisives. Le duo a pris de vitesse la défense des Spurs, notamment Williamson qui a multiplié les actions spectaculaires face à Victor Wembanyama, dont un dunk puissant de la main droite.

Les Pelicans ont pris les devants dès la première période, profitant des difficultés offensives de San Antonio pour rentrer au vestiaire avec neuf points d’avance (56-47). L’écart s’est même creusé jusqu’à 19 points au milieu du troisième quart-temps (72-53), poussant le coach Mitch Johnson à sortir l’intégralité de son cinq majeur.

Une remontée spectaculaire mais insuffisante

Cette décision radicale a porté ses fruits. Les Spurs ont signé un impressionnant 29-5 en dix minutes, avec un 16-0 à cheval sur la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps. Victor Wembanyama, auteur de 16 points à 6/16 aux tirs (dont 2/10 à 3-points), 16 rebonds et 4 contres, et le revenant Devin Vassell (13 points en 25 minutes) ont mené cette charge.

Victor Wembanyama tonight: 16 PTS

6-16 FGM

2-10 3PM

2-6 FTM 7 feet tall for absolutely nothing 😭pic.twitter.com/VShHbi6Zcd https://t.co/kKlQbU3J1T — NBA Tour Dates (@NBATourDates) January 26, 2026

À quatre minutes de la fin, San Antonio comptait même quatre points d’avance (93-89) après un lancer-franc de Stephon Castle. Mais les Pelicans ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation, terminant la rencontre par un run décisif de 17-3.

Trey Murphy III, discret jusque-là, a été décisif avec 17 points, 9 passes et 6 rebonds, notamment grâce à un 3-points crucial suivi d’un floater. Les Spurs ont craqué dans les derniers instants, manquant quatre lancers-francs consécutifs alors qu’ils menaient encore 93-89.

Cette défaite frustrante pour San Antonio s’explique par une maladresse généralisée (40% aux tirs, 27% à 3-points) et 13 points laissés sur la ligne des lancers-francs (19/32). Les Pelicans, grâce à leur domination dans la raquette (56-32 en points dans la peinture), décrochent leur deuxième victoire consécutive et évitent un sweep en saison régulière face aux Spurs.