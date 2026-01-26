Le récapitulatif de deux semaines de contenus premium

Depuis le mercredi 7 janvier, BeBasket a lancé ses contenus premium EN PLUS de tous les sujets gratuits déjà accessibles à l’ensemble des lecteurs. Et le constat est simple : pour un mois de janvier, il n’y a jamais eu autant de sujets publiés sur le site.

Interviews longues, analyses de fond, immersion terrain, parcours de joueurs et de coachs… Ces contenus premium viennent compléter une couverture quotidienne déjà riche de l’actualité du basket français, sans jamais la remplacer.

Dix entretiens premium en deux semaines, du terrain à l’international

En l’espace de deux semaines, dix grands entretiens premium ont été proposés aux abonnés, avec une ligne éditoriale claire : donner la parole aux acteurs du basket français, sur la durée, avec du contexte, de la nuance et du fond. Prochainement, des sujets sur le basket féminin vont également être publiés. Voici le récapitulatif de ces deux dernières semaines :

12 janvier – ELITE 2

Grégory Bengaber (1,88 m, 28 ans) traverse avec Challans une saison d’ELITE 2 bien plus compliquée que l’exercice précédent. De retour progressivement après une blessure et une rechute, l’arrière vendéen évoque la frustration, les exigences du niveau supérieur, son rôle actuel et les leviers collectifs pour aller chercher le maintien.

13 janvier – ELITE 2

Olivier Cortale a tourné la page de Chalon pour s’engager avec Denain sur le long terme. Après une saison freinée par une blessure, l’intérieur français a retrouvé un rôle central et s’épanouit pleinement dans un collectif ambitieux, toujours au contact du haut du classement.

14 janvier – Espoirs ELITE / Betclic ELITE / BCL

Entre Espoirs ELITE, Betclic ELITE et équipe de France U18, Bastien Grasshoff vit une saison charnière. À seulement 18 ans, le jeune ailier marseillais s’impose déjà comme un joueur crédible au plus haut niveau et détaille les étapes de son développement.

15 janvier – Betclic ELITE

De retour au SLUC Nancy après deux saisons en Italie, Stéphane Gombauld assume un choix fort, chargé d’attentes. Leader d’un effectif largement renouvelé, l’intérieur français revient sur sa vision du projet nancéien, son rôle de cadre et la quête de constance collective.

16 janvier – NM1

À Caen, Sofiane Briki vit une saison faite d’ajustements permanents. Rôle mouvant, changement de coach, héritage de son passage en Espagne, importance du relâchement mental et recherche d’un équilibre collectif : l’arrière se confie longuement.

19 janvier – Liga Endesa / Équipe de France

Yves Pons est en train de vivre un tournant important de sa carrière à Andorre. En Liga Endesa comme avec l’équipe de France, l’ailier-fort français assume un rôle majeur, une évolution offensive marquée et affiche des ambitions claires à moyen terme.

20 janvier – NM1

Olivier Yao-Delon vit une saison 2025-2026 aboutie avec Saint-Vallier. Régulier, lucide et pleinement intégré au projet drômois, l’ailier montpelliérain assume son statut de cadre en NM1, porté par l’expérience et l’envie de retrouver les matchs à enjeu.

21 janvier – Bundesliga

Ancien coach U18 du Paris Basketball et artisan de la montée de Massy en Nationale 2, Thomas Pennellier est aujourd’hui assistant coach à Bonn. À seulement 25 ans, il revient sur sa première saison en Allemagne, son passage fondateur à Paris et ses ambitions futures.

22 janvier – ELITE 2

Leader d’Orléans Loiret Basket et capitaine d’un effectif jeune mais ambitieux, Ludovic Negrobar livre une analyse approfondie de la saison 2025-2026. Objectifs collectifs, évolution personnelle, niveau de l’ELITE 2 et identité de jeu sont au cœur de l’échange.

23 janvier – ELITE 2

Elwin Ndjock est l’un des visages forts de la saison du Hyères-Toulon Var Basket. En ELITE 2 comme en Coupe de France, l’arrière réalise une saison pleine et franchit un nouveau cap. Il revient sur son évolution individuelle, son rôle au HTV et l’importance du mental.

Une présence terrain renforcée à Limoges

Autre étape importante de ce mois de janvier : BeBasket s’est doté d’un correspondant au Limoges CSP, bastion historique du basket français.

Les résumés de matches, les informations d’actualité (blessures, forfaits, contexte sportif) restent totalement accessibles gratuitement. Mais EN PLUS, les abonnés bénéficient désormais de sujets terrains exclusifs : réactions à chaud, prises de parole en amont des rencontres, entretiens approfondis et éclairage sur la vie interne du club.

Ces deux dernières semaines à Limoges, cela s’est traduit par :

16 janvier – Betclic ELITE

Après son excellent match contre l’Élan Chalon (28 points, 5 rebonds), Leon Stergar revient sur sa performance et se projette sur le déplacement à Monaco.

17 janvier – Betclic ELITE

Théo Magrit s’exprime après la victoire de Limoges contre l’Élan Chalon et évoque le rendez-vous à venir sur le parquet de l’AS Monaco.

23 janvier – Betclic ELITE

Le Limoges CSP joue gros face à Strasbourg. Dans un contexte d’effectif amoindri, Dario Gjergja expose les enjeux d’un match potentiellement lourd de conséquences pour la suite de la saison.

23 janvier – Betclic ELITE

À la veille de la réception de Strasbourg, le capitaine du CSP Nicolas Lang prend la parole, un mois après la défaite au Rhénus, et évoque le contexte sportif actuel.

24 janvier – Betclic ELITE

Battus par Strasbourg à Beaublanc (82-86), les Limougeauds livrent des réactions franches. Mamadou Guisse et Dario Gjergja s’expriment dans un contexte toujours plus pesant, marqué par les blessures.

25 janvier – Limoges CSP / Institutionnel

Nicolas Friconnet, président du Cercle des Socios, l’association souhaitant entrer au capital du Limoges CSP, répond aux questions de BeBasket et détaille la démarche, les objectifs et la vision portée par les socios.

Des contenus premium pensés comme un complément, pas une barrière

Ces contenus premium ne remplacent pas l’actualité gratuite. Ils la complètent.

Ils permettent d’aller plus loin, de prendre le temps, de mieux comprendre les trajectoires individuelles et les dynamiques collectives.

C’est aussi grâce aux abonnés que BeBasket peut :

multiplier les entretiens longs

renforcer sa présence terrain

travailler avec des correspondants locaux

continuer à couvrir tout le basket français, du monde amateur au plus haut niveau

S’abonner à BeBasket, c’est soutenir un média indépendant, exigeant et ancré sur le terrain, tout en accédant à des contenus EN PLUS, pensés pour celles et ceux qui veulent comprendre le basket autrement.

👉 Pour s’abonner : cliquez-ici