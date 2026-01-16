Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

ITW Sofiane Briki (Caen) : « Je ne suis jamais aussi fort que quand je lâche les chevaux »

À Caen, Sofiane Briki vit une saison faite d’ajustements permanents. Rôle mouvant, changement de coach, héritage de son passage en Espagne, importance du relâchement mental et recherche d’un vrai équilibre collectif : l’arrière se confie longuement sur ce qu’il traverse et ce qu’il veut encore construire.
|
00h00
Résumé
Écouter
ITW Sofiane Briki (Caen) : « Je ne suis jamais aussi fort que quand je lâche les chevaux »

Après un passage en Espagne, Briki retrouve une Elite 2 qu’il connaît bien. Crédit photo : Caen Basket Calvados

Crédit photo : Caen Basket Calvados

Arrivé à Caen avec un rôle clairement identifié, Sofiane Briki (1,93 m, 26 ans) a rapidement dû s’adapter. Résultats serrés, changement de staff en cours de route et responsabilités fluctuantes ont obligé l’arrière de 26 ans à revoir ses repères. Sans jamais perdre de vue l’essentiel : être utile au collectif, quel que soit son statut.

Un rôle qui évolue au gré des résultats

Dès les premières semaines, Sofiane Briki comprend que sa place ne sera pas figée. « Quand tu perds des matchs, le coach cherche des solutions », résume-t-il simplement. Arrivé avec un statut de titulaire, il passe parfois par le banc, parfois par le cinq majeur, selon les ajustements nécessaires.

Une situation qu’il vit sans frustration. « J’ai déjà été titulaire, j’ai déjà été remplaçant. Ça ne change pas tellement la donne ». Pour lui, la vraie hiérarchie se situe ailleurs. « Le plus important, c’est de finir les matchs et d’apporter à l’équipe ». Une philosophie illustrée lors de la première victoire sous Jean-Baptiste Lecrosnier : avec un début de match sur le banc, Briki a terminé la rencontre sur le parquet.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Sofiane Briki.jpg
Sofiane BRIKI
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 26 ans (15/04/1999)

Nationalités:

Algérie-flag-basketball.jpg
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
9,5
#88
REB
2,3
#155
PD
2,3
#76

Le changement de coach, un constat collectif avant tout

Le départ de Stéphane Eberlin a marqué un tournant. Briki ne s’en cache pas : « C’est un constat d’échec de ce début de saison ». Pas parce que l’équipe était dépassée, mais parce que les détails n’ont jamais tourné dans le bon sens.

Il énumère ces matchs charnières qui auraient pu basculer autrement. « Des -2 contre Blois, contre Orléans… dans un monde parallèle, notre saison est totalement différente ». Pour autant, l’arrière refuse toute personnalisation. « Ce n’est pas forcément la faute du coach, c’est plutôt une faute collective ».

L’arrivée de Jean-Baptiste Lecrosnier impose alors une remise à plat. « Il faut digérer ce que le nouveau coach nous a dit, créer un nouveau lien ». Un électrochoc qu’il espère bénéfique : « Il faut que ce soit un bon choc, qu’on se ressaisisse ».

LIRE AUSSI

L’Espagne, sortir du confort et mûrir

Avant Caen, Sofiane Briki a connu l’Espagne. Une expérience courte, mais déterminante. « En tant que joueur étranger, on ne te demande pas la même chose ». De retour de blessure, dans un club en difficulté, il ne répond pas immédiatement aux attentes, mais en tire un réel apprentissage.

« Il y a moins de patience avec les étrangers. Ça fait mûrir, parce que tu n’es pas dans le confort ». Seul, à l’hôtel, loin de ses repères, l’ancien joueur de l’ASVEL, Saint-Chamond, l’Alliance Sport Alsace, Strasbourg et le SCABB prend conscience de ce qui fait sa force. « Tous mes bons matchs, dans toute ma carrière, c’est quand je lâche les chevaux ».

Cette prise de recul l’aide aussi physiquement. Après plusieurs mois de rééducation à Strasbourg, l’Espagne lui permet de se remettre en rythme et d’enchaîner ensuite sa meilleure saison individuelle. « Ça m’a permis de me relancer et de découvrir un style de jeu plus rapide, basé sur les lectures ».

Cette saison, Sofiane Briki tourne à 9,5 points, 2,3 rebonds et 2,3 passes en Elite 2. Crédit photo : Caen Basket Calvados
Cette saison, Sofiane Briki tourne à 9,5 points, 2,3 rebonds et 2,3 passes en Elite 2. Crédit photo : Caen Basket Calvados

Relâchement mental, clé de sa performance

Longtemps très exigeant envers lui-même, Briki a appris à mieux gérer la pression. « J’étais presque trop concentré », reconnaît-il. Aujourd’hui, il cherche avant tout à préserver sa spontanéité. « Ma force, c’est le relâchement, le feeling ».

Sa préparation individuelle repose sur cet équilibre. L’ancien pensionnaire du Pôle France regarde beaucoup de basket, analyse ses adversaires directs, mais refuse de se crisper. « Je ne suis jamais aussi fort que quand je sens les choses, quand je joue sans réfléchir à l’erreur ». Une maturité acquise avec le temps… et l’expérience de l’étranger.

Un apport qui dépasse les chiffres

Si ses statistiques sont visibles, Briki revendique aussi un rôle plus discret. « Je peux prendre feu à 3-points, mais j’ai aussi cette lecture du jeu ». Capable de scorer comme de créer, le Rhodanien se voit comme un lien entre les différents profils de l’équipe.

« Si le jeu n’est pas pour moi, j’aime faire la passe en plus, mettre quelqu’un d’autre en confiance ». Un rôle de facilitateur qu’il assume, aux côtés de joueurs identifiés dans ce registre, et qui participe à l’équilibre global du collectif.

LIRE AUSSI

La défense, un chantier personnel assumé

Conscient de sa réputation de joueur en difficulté en défense, Sofiane Briki ne fuit pas le sujet. « Je sais qu’on me target (cible) ». Une réalité qu’il cherche à renverser par l’intelligence de jeu plutôt que par la seule intensité physique.

Vidéo, anticipation, lecture des trajectoires : « Il faut que je sois plus malin, couper la passe, empêcher le joueur de me jouer ». Son objectif est clair : gagner en efficacité défensive s’il est ciblé… sans perdre ce qui fait sa valeur de l’autre côté du terrain.

Le public de Caen, un moteur émotionnel

À domicile, Briki mesure pleinement l’impact de l’environnement au Palais des Sports Caen-la-Mer. « C’est exceptionnel ». Même dans les moments difficiles, le soutien des supporters ne faiblit pas. « Ils ne nous ont pas lâchés ».

Une énergie qui change tout. « Quand j’arrive à la salle, je suis heureux. Je sais que ça va être une soirée de fou ». Et une motivation supplémentaire : « J’ai envie de les faire vibrer comme ils nous font vibrer ».

En seulement une saison, Briki s'impose déjà parmi les joueurs majeurs du CBC. Crédit photo : Caen Basket Calvados
En seulement une saison, Briki s’impose déjà parmi les joueurs majeurs du CBC. Crédit photo : Caen Basket Calvados

Réduire les trous d’air, l’enjeu collectif

Pour la suite, Sofiane Briki identifie un axe prioritaire. « Nos moments faibles sont trop longs ». Des passages à vide qui coûtent cher et cassent la dynamique.

La solution, selon lui, ne peut être que collective. « On n’est jamais aussi forts que quand on joue ensemble ». Avec un effectif capable de créer du danger à tous les postes, l’arrière est convaincu que Caen peut inverser la tendance en resserrant les liens dans l’adversité.

LIRE AUSSI

À 26 ans, Sofiane Briki semble désormais dans un entre-deux révélateur : assez expérimenté pour relativiser les statuts et les contextes, encore suffisamment ambitieux pour vouloir faire évoluer son jeu et son image. Dans une saison heurtée, où Caen cherche encore son point d’équilibre, son discours traduit surtout une chose : la volonté de s’inscrire dans la durée, en restant utile même lorsque tout ne tourne pas rond. Si la deuxième partie de saison devait se jouer sur la capacité du groupe à rester uni dans les moments creux, Briki apparaît comme l’un de ceux capables de maintenir le fil.

ARTICLE PREMIUM

Vous accédez à un contenu PREMIUM.

S'abonner
pour lire la suite

S'abonner à BeBasket c'est :

Suppression définitive de la publicité (bannières & pop ups)
Accéder à des articles et interviews exclusives
Accéder au groupe BeBasket Premium sur WhatsApp
Gagner du temps en lisant les résumés d'articles
Pour rappel si vous êtes un lecteur assidu de BeBasket et souhaitez-vous abonner pour bénéficier d'une navigation SANS AUCUNE PUBLICITÉ c'est possible dès 5€. C'est aussi le moyen de contribuer au financement d'un média indépendant de qualité couvrant toute l'actualité du basket Français.
Caen
Caen
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00À Évreux pour franchir un cap, Ilian Moungalla va découvrir l’ÉLITE 2 : « J’ai hâte »
Après un passage en Espagne, Briki retrouve une Elite 2 qu'il connaît bien. Crédit photo : Caen Basket Calvados
ELITE 2
00h00ITW Sofiane Briki (Caen) : « Je ne suis jamais aussi fort que quand je lâche les chevaux »
EuroLeague
00h00Malgré ses Français, l’Anadolu Efes perd son sixième match de suite, contre Baskonia et TLC
ELITE 2
00h00L’Élan béarnais face à la « machine » roannaise, l’analyse de Mickaël Hay
EuroCup Féminine
00h00Zoé Wadoux et Vilnius butent sur le Mersin d’une Luisa Geiselsoder XXL
Betclic ELITE
00h00Deux nouveaux joueurs suspendus en LNB
Alicia Tournebize lors de sa première en NCAA avec les South Carolina Gamecocks, contre les Texas Longhorns
NCAA
00h00Ovationnée à son entrée, déjà sur SportsCenter, Alicia Tournebize a joué son premier match en NCAA
ELITE 2
00h00Staff, effectif, banc : le Rouen Métropole Basket secoué de toutes parts en ce début d’année 2026
Grant Golden s'apprête à quitter Manresa, avant de s'engager à l’Élan Chalon
Betclic ELITE
00h00Chalon : Jordan Tucker s’en va, Grant Golden en approche
Leon Stergar reste sur un très grand match face à l'Elan Chalon
Betclic ELITE
00h00ITW Leon Stergar, avant Monaco – Limoges : « Nous n’avons rien d’autre à faire que d’y aller en étant relâchés »
1 / 0
Livenews NBA
Rayan Rupert a été très utile ce jeudi dans la victoire de Portland contre Atlanta
NBA
00h00Rayan Rupert confirme et pèse dans la victoire de Portland
Le sixième homme des Boston Celtics a inscrit 39 points - son record personnel depuis son arrivée dans le Massachusetts
NBA
00h00Anfernee Simons explose avec 39 points et guide Boston vers la victoire contre Miami
Le Thunder s'est appuyé sur son collectif avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points
NBA
00h00Thunder : Cinq victoires consécutives après le succès face aux Rockets
NBA
00h00Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »
Jimmy Butler a terminé meilleur marqueur du match avec 32 unités
NBA
00h00Les Warriors dominent les Knicks privés de Jalen Brunson (126-113)
Le sniper a terminé la soirée avec six paniers à 3-points réussis
NBA
00h00Klay Thompson entre dans l’histoire NBA lors de la victoire des Mavericks contre le Jazz
Paolo Banchero termine la rencontre avec 26 points et 13 rebonds
NBA
00h00Memphis s’incline face à Orlando lors du premier match NBA à Berlin
Victor Wembanyama a d'abord fait peur au public du Frost Bank Center
NBA
00h00Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
© Kirby Lee-Imagn Images
NBA
00h00Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers
1 / 0