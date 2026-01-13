Recherche
ELITE 2

ITW Olivier Cortale, essentiel à Denain : « Je voulais retrouver le terrain dans une équipe qui gagne »

ELITE 2 - Olivier Cortale a tourné la page de Chalon pour s’engager avec Denain sur le long terme en ELITE 2. Après une saison tronquée par une blessure, l’intérieur français a retrouvé un rôle central et s’épanouit pleinement dans un collectif ambitieux, toujours au contact du haut du classement.
|
00h00
Résumé
Écouter
ITW Olivier Cortale, essentiel à Denain : « Je voulais retrouver le terrain dans une équipe qui gagne »

Olivier Cortale joue un rôle essentiel dans la belle saison de Denain

Crédit photo : Tuan Nguyen

Après deux saisons passées à l’Élan Chalon, Olivier Cortale (2,07 m, 28 ans) a choisi de rejoindre Denain à l’intersaison. Un virage important dans sa carrière, motivé autant par des considérations sportives que personnelles. Resté sur un exercice frustrant, l’intérieur français avait besoin de continuité, de confiance et d’un contexte favorable pour se relancer. À mi-parcours, avec 10,1 points, 6,9 rebonds et 1,5 passe décisive de moyenne en ELITE 2, son intégration dans le projet nordiste apparaît comme une évidence.

Un projet clair après une saison à effacer

La fin d’aventure à Chalon a laissé un goût amer. Blessé à la main, Olivier Cortale n’a jamais vraiment pu s’inscrire dans la durée et a enchaîné les semaines sans rythme ni responsabilités réelles. Dans ce contexte, l’intérêt manifesté par Denain a rapidement pris une dimension particulière.

« Moi, je voulais surtout retrouver le terrain en priorité et être dans une équipe performante, qui allait jouer le haut de tableau de l’ELITE 2. Le projet qu’on m’a vendu était clair et cohérent avec ça. Je n’ai pas cherché midi à quatorze heures », explique-t-il.

Ce discours limpide, couplé à une prise de contact déjà amorcée en cours de saison précédente, a pesé lourd dans la balance. Là où d’autres pistes restaient floues ou tardives, Denain a rapidement formulé une proposition concrète. « Je pense qu’il faut aller là où tu es le plus désiré. Denain a montré ça, donc je n’ai pas attendu et j’ai décidé d’y aller ».

Un choix assumé, guidé par l’envie de repartir sur des bases solides.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Olivier Cortale.jpg
Olivier CORTALE
Poste(s): Pivot
Taille: 207 cm
Âge: 28 ans (16/03/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
9,8
#82
REB
6,8
#7
PD
1,6
#107

Retrouver des responsabilités, retrouver du plaisir

À Denain, Olivier Cortale a retrouvé un rôle plus proche de celui qu’il avait connu plus tôt dans sa carrière. Après deux saisons contrastées à Chalon, avec des contextes et des utilisations très différents, cette stabilité était devenue essentielle.

« Le fait de retrouver un rôle plus important, c’était ce que je voulais. J’avais déjà connu ça en ÉLITE 2, donc ce n’est pas totalement étranger. Mais après une saison compliquée, ça fait du bien en termes de temps de jeu, de responsabilités et même d’épanouissement personnel ».

Ce retour au premier plan ne s’est pas fait sans exigence. Dans une équipe compétitive, chaque joueur doit trouver sa place, s’adapter aux attentes du staff et répondre présent dans la durée. Cortale s’est rapidement fondu dans ce cadre, en assumant son rôle intérieur, aussi bien dans l’impact que dans la régularité.

Un rôle fédérateur au quotidien

Si son apport est visible sur le terrain, Olivier Cortale l’est tout autant dans la vie du groupe. À 28 ans, il se situe dans un entre-deux-générationnel qui lui permet de créer des passerelles naturelles dans le vestiaire.

« Je suis un peu entre les deux. Je ne suis pas un ancien de 35 ans, mais je ne suis plus un jeune non plus. Ça permet de créer du lien facilement. Je suis plutôt le mec qui fait des blagues dans le vestiaire, tout en sachant être sérieux quand il le faut ».

Dans une saison longue et exigeante, cet équilibre humain est loin d’être anecdotique. L’ambiance, la communication et la capacité à se dire les choses participent directement à la performance collective, surtout dans les moments plus délicats.

Olivier Cortale lors de la victoire face à Orléans
Olivier Cortale lors de la victoire face à Orléans (photo : Denain Voltaire)

Découvrir l’identité Denain

Arriver à Denain, c’était aussi découvrir un club à l’identité marquée, ancré dans son territoire et porté par une ferveur populaire reconnue dans le championnat.

« C’est un club avec des valeurs très fortes. Dans la salle, il y a écrit fierté, humilité, gagner. C’est très représentatif du Nord », souligne-t-il.

Cette culture se ressent au quotidien, mais surtout les soirs de match, dans une salle capable de basculer une rencontre. L’exemple du match de Noël face à Nantes reste parlant, avec un public qui a poussé l’équipe dans les moments décisifs. « Ce chaudron nous aide vraiment. Quand le public te pousse comme ça, ça te donne un supplément d’âme ».

LIRE AUSSI

Résilience collective et ambitions maîtrisées

Olivier Cortale a rejoint Denain à l'intersaison 2025
Olivier Cortale a rejoint Denain à l’intersaison 2025 (photo : Tuan Nguyen)

Sportivement, la saison de Denain n’a pas été linéaire, mais l’équipe a montré une capacité constante à rebondir après chaque coup d’arrêt. Une qualité que l’intérieur français met en avant comme un marqueur fort du groupe.

« À chaque moment plus compliqué, on a su se remobiliser et repartir de l’avant. Une saison, ça peut vite basculer si tu ne réagis pas ».

Cette résilience permet aujourd’hui à Denain (4e avec 12 victoires en 18 journées) de rester au contact des premières places, dans un championnat dense où les écarts restent minimes.

« On est ambitieux, mais on avance match après match. On fera les comptes à la fin », rappelle-t-il, sans chercher à brûler les étapes.

À titre personnel, Olivier Cortale garde une approche pragmatique.

« C’est ma première vraie saison après une saison quasi blanche. Je suis concentré sur le quotidien, sur ce que je fais maintenant. Le futur, pour l’instant, il est loin ».

Une philosophie simple, mais efficace pour porter un projet collectif qui continue de prendre forme semaine après semaine.

