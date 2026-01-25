ITW de Nicolas Friconnet, président du Cercle des Socios, l’association qui souhaite entrer au capital du Limoges CSP

Leur soirée de lancement s’est tenue il y a quelques jours seulement. L’association Le Cercle des Socios, dont les membres sont des supporters du Limoges CSP, a été créée il y a environ un an. Durant plusieurs mois, les Socios ont travaillé sur leurs projets, notamment leur entrée au capital du club, et ils passent aujourd’hui à la vitesse supérieure. Nicolas Friconnet, président de cette association, a répondu à nos questions :

Nicolas, présentez-nous votre association Le Cercle des Socios.

C’est une association loi 1901 qui a été créée par des supporters et pour les supporters du Limoges CSP. L’idée était de réagir aux turbulences que nous avons connues en 2024, après les turbulences de 2004, vingt ans après. Et nous n’avions plus envie d’être passifs face à ce genre de situations, et plutôt envie de donner une voix aux supporters et participer au fonctionnement de l’institution qu’est le Limoges CSP.

La soirée de lancement a eu lieu il y a quelques jours. Pour quelles raisons communiquez-vous en ce moment ?

On voulait se lancer à partir du moment où d’une part on aurait structuré l’association. Il s’agissait d’abord d’établir un mode de gouvernance démocratique, transparent, avec à l’intérieur, des gens qui puissent travailler. On a désormais une solide équipe de huit personnes. La deuxième chose était de se

lancer à partir du moment où on aurait clairement établi le contact avec le club et bien avancé sur le partenariat. On travaille avec le club depuis avril 2025, on a rencontré Lionel Peluhet et Xavier Bonafy à ce moment-là. Puis, depuis la nomination de Thomas Jacquemier au poste de directeur exécutif, on est très régulièrement en contact avec lui. C’est pourquoi ils étaient présents à notre soirée d’inauguration de samedi dernier. Cela fait quelque temps qu’on travaille ensemble et que le projet Socios avance.

Et vous sollicitez grandement l’entrée au capital du club.

Oui, tout à fait. Mais avec modestie, sans prétention aucune. On va mettre des choses en place, peu à peu, avec l’idée de participer à préserver, à protéger et à développer le Limoges CSP à travers des actions très concrètes. Il s’agit bien d’ancrer le Limoges CSP sur son territoire, renouer avec ce dernier, ce qui n’était plus forcément le cas ces dernières années.

Justement, comment les dirigeants du Limoges CSP ont-il accueilli ce souhait ?

Il y a eu un très bon accueil. Lionel Peluhet et Xavier Bonafy ont tout de suite été très bienveillants à notre encontre lorsque nous les avions rencontrés. Et ils ont bien compris que notre fonctionnement était d’aller avec eux et non contre eux. Thomas Jacquemier est lui aussi sur cette même ligne de conduite. On avance main dans la main et on travaille de concert. Notre but est de vraiment participer au fonctionnement du Limoges CSP à notre échelle de supporters.

Combien comptez-vous de membres à ce jour ?

Nous sommes aujourd’hui 45. Il y a eu petit boom après la soirée de lancement. Notre objectif est d’atteindre 60 à la fin de la saison. Cela reste modeste. Dans notre mode de fonctionnement, nous avons un droit d’entrée de 50 euros, qui nous permet de payer les frais de gestion de l’association et la mise en place des premiers projets. Il y a 60 euros de cotisation, un tarif voulu pour rassembler et permettre au plus grand nombre d’entrer dans l’association. Nous avons également un tarif « supporters », pour les abonnés à Beaublanc et les adhérents aux groupes de supporters, et un tarif « héritiers » pour les moins de 18 ans.