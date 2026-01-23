Nicolas Lang (Limoges) : « Les équipes qui font de bons championnats sont capables de s’adapter même si elles ne sont pas au complet »

Avant la réception de la SIG Strasbourg, Nicolas Lang (1,96 m, 35 ans) est revenu sur les deux dernières rencontres face à Monaco et Chalon-sur-Saône. Blessé, le capitaine du Limoges CSP n’était pas sur le parquet monégasque mais a suivi la rencontre de loin.

« Il est difficile de juger sur un match comme celui-là. Ce n’est pas le même niveau. Ce n’est pas le même sport au final je trouve. Même quand on revient à la fin, ils ne remettent pas les cadres et font tout le match en pleine confiance. Ce n’est pas le même niveau d’effectif et c’est pour cela que c’est très difficile d’analyser cela. »

L’Alsacien est également revenu sur la belle prestation de son équipe face à Châlon-sur-Saône, le samedi 10 janvier dernier. Un match qui avait permis au CSP de démarrer l’année 2026 par une victoire, après une fin d’année 2025 particulièrement difficile.

« On n’a pas très bien commencé le match mais on a fait un très bon deuxième quart- temps. Dès qu’on a pu leur mettre la tête sous l’eau, on l’a fait. Et même quand en deuxième mi-temps on a eu une petite baisse de régime, on avait déjà 18 points d’avance pour qu’ils ne reviennent jamais trop près, même s’ils sont revenus à 8 points. On a vraiment bien mis de l’intensité dans le deuxième quart-temps. »

« Je n’ai jamais vu ça » Nicolas Lang, sur la série de blessures du Limoges CSP

Le CSP n’a pu effectuer que deux rencontres avec son effectif au complet depuis le début de cette saison, Nicolas Lang de retour à la compétition, partage son avis de vétéran :

« Je n’ai jamais vu ça. Mais je ne crois pas à la malchance. C’est comme ça, ce sont des choses qui arrivent. On n’est pas la seule équipe qui a des blessés. Strasbourg va gagner à Bourg-en-Bresse alors qu’ils ont un joueur très important qui est suspendu (Marcus Keene) et un autre qui est blessé. Ils mettent 20 points à Gravelines avec Abdou Ndoye qui est encore hors de l’équipe, tout comme Gabe Brown. Donc au final, les équipes qui font de bons championnats sont capables de s’adapter et de garder une certaine identité pour gagner des matchs même si elles ne sont pas au complet. »

Ce vendredi soir, à partir de 20h30, le Limoges CSP tentera donc de décrocher sa deuxième victoire de l’année de 2026 à Beaublanc, face à Strasbourg.

Par Antoine MARTY