ELITE 2

ITW Ludovic Negrobar, pilier d’Orléans : « Être capitaine d’une équipe ambitieuse, c’est ce qui me motive au quotidien »

Leader d’Orléans Loiret Basket et capitaine d’un effectif jeune mais ambitieux, Ludovic Negrobar livre une analyse approfondie de la saison 2025-2026. Entre objectifs collectifs, évolution personnelle, niveau de l’ELITE 2 et identité de jeu à consolider, l’intérieur orléanais détaille les leviers à activer pour rester dans le haut du tableau.
|
00h00
Résumé
Écouter
ITW Ludovic Negrobar, pilier d’Orléans : « Être capitaine d’une équipe ambitieuse, c’est ce qui me motive au quotidien »

Cette saison, le capitaine d’Orléans compile 7,4 points, 3,5 rebonds, 1,3 passes décisives en 19 matchs joués

Crédit photo : Tuan Nguyen

Ludovic Negrobar (2,08 m, 34 ans) avance avec le recul de l’expérience. À Orléans, où il occupe un rôle central dans le vestiaire comme sur le terrain, l’intérieur français encadre une génération montante tout en restant pleinement impliqué dans le projet sportif. Engagé cette saison en ELITE 2, il dresse un état des lieux précis d’un exercice conforme aux attentes, mais encore perfectible à mesure que le groupe grandit.

Une saison maîtrisée, sans emballement ni inquiétude

Pour Ludovic Negrobar, la dynamique actuelle d’Orléans s’inscrit dans une logique cohérente malgré deux défaites récentes, contre Blois et le SCABB. « La saison est plutôt correcte pour l’instant, plutôt bonne même, dans les clous, dans les objectifs. »

Sans chercher à masquer les axes de progrès, le capitaine insiste sur la stabilité globale du projet. L’équipe avance sans précipitation, consciente que la jeunesse de l’effectif implique des phases d’apprentissage. « Il y a toujours des endroits à améliorer parce qu’on est un groupe jeune. »

Dans ce contexte, l’enjeu principal n’est pas d’éviter toute erreur, mais de réduire leur répétition au fil des semaines, afin d’atteindre un niveau de maturité compatible avec les ambitions affichées.

Savoir réagir, même dans les moments plus délicats

L’intérieur orléanais balaie l’idée de périodes de crise mal gérées.  On peut penser qu’on est dans un moment dur, mais pas du tout. »

Selon lui, la force du groupe réside dans sa capacité à rapidement basculer vers l’adversaire suivant, sans s’enliser dans l’analyse négative. « On arrive facilement à switcher sur l’adversaire et à corriger nos erreurs selon les matchs. »

Une qualité essentielle dans un championnat long et exigeant, où les séries positives comme les défaites font partie intégrante de la saison.

Avec un bilan de 13 victoires pour 6 défaites, Orléans pointe à la 3e place du classement. Crédit : Cécile Thomas
Avec un bilan de 13 victoires pour 6 défaites, Orléans pointe à la 3e place du classement. Crédit : Cécile Thomas

Un rôle de capitaine assumé et moteur au quotidien

À Orléans, Ludovic Negrobar ne se contente pas d’un brassard symbolique. Être capitaine d’un projet ambitieux implique une responsabilité constante. « C’est forcément beaucoup de responsabilité, mais vraiment avec beaucoup de plaisir. »

Cette exigence quotidienne est même ce qui nourrit sa motivation. « Je préfère être capitaine et afficher des ambitions claires comme ça. »

Dans un collectif jeune, ce rôle dépasse le terrain : il s’agit aussi de maintenir un niveau d’exigence, d’encadrer les temps plus compliqués et de donner une ligne directrice claire, sans jamais perdre de vue l’objectif commun.

Une expérience partagée au service du collectif

Si son statut de capitaine lui confère une place particulière, Ludovic Negrobar insiste sur l’apport collectif de l’expérience au sein du groupe. Plusieurs joueurs aguerris contribuent à structurer le vestiaire et à accompagner les plus jeunes.

Pour lui, cette pluralité de profils permet d’éviter une dépendance excessive à un seul leader et renforce la solidité du projet sur la durée, notamment dans les moments charnières de la saison.

LIRE AUSSI

Une évolution personnelle construite sur la rigueur

Avec les années, l’intérieur français estime avoir franchi un cap dans sa manière d’aborder le métier. « J’ai beaucoup évolué dans la concentration, dans la préparation des matchs. »

Plus que les statistiques, c’est la rigueur quotidienne qui a façonné son jeu. « Je suis beaucoup plus sérieux sur cet aspect de rigueur. »

Il souligne également l’adéquation entre son profil et les attentes du staff, un facteur clé pour rester performant et concerné.

Une ELITE 2 plus dense que jamais

En observateur averti, Ludovic Negrobar constate une évolution nette du championnat. « Il n’y a pas de petites équipes. Tout le monde peut battre tout le monde. »

L’augmentation du nombre d’équipes, le calendrier plus chargé et la meilleure préparation des effectifs rendent chaque rencontre piégeuse. À cela s’ajoute l’émergence de nombreux jeunes talents, capables de s’imposer rapidement à ce niveau. Un contexte qui renforce la valeur des collectifs structurés et réguliers.

Avec 77,3 points encaissés en moyenne, la formation du Loiret se classe 2e meilleure défense d'Élite 2. Crédit : Cécile Thomas
Avec 77,3 points encaissés en moyenne, la formation du Loiret se classe 2e meilleure défense d’Élite 2. Crédit : Cécile Thomas

Affirmer l’identité pour franchir un nouveau cap

Pour la suite de la saison, le capitaine orléanais identifie clairement les marges de progression. « La maturité, et affirmer encore plus notre identité. »

Une identité basée sur l’intensité défensive et le jeu en transition, mais qui doit encore gagner en constance. « On est une équipe qui aime défendre, qui aime courir. »

Certains détails, comme le contrôle du rebond – un exercice difficile durant la période sans Nathan Kuta (2,05 m, 25 ans) -, devront également être mieux maîtrisés pour transformer le potentiel collectif en résultats durables.

Un état d’esprit comme ligne directrice

En regardant son parcours, Ludovic Negrobar met en avant une constante. « J’ai toujours été à l’écoute, toujours été travailleur. »

Sans jamais se fixer de limites, il estime avoir construit sa carrière sans regrets, en donnant le maximum partout où il est passé. Un état d’esprit qu’il cherche désormais à transmettre, convaincu que le travail et le plaisir restent les meilleurs moteurs de progression. Une progression qui, il espère, doit ramener Orléans en Betclic ÉLITE un jour.

