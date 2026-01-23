Limoges – Strasbourg, un tournant cette saison pour le CSP ? Les mots forts de Dario Gjergja : « C’est très pesant, mais on doit combattre »

Alors que le Limoges CSP tente de redémarrer après une première partie de saison heurtée, la réception de la SIG Strasbourg apparaît déjà comme un match charnière. Pas forcément dans le jeu ou le classement immédiat, mais dans la capacité du groupe à exister malgré les coups durs. Avant ce rendez-vous important à Beaublanc, Dario Gjergja a livré un état des lieux sans détour, entre inquiétudes, lucidité et exigences collectives.

Un effectif toujours fragilisé

Le CSP aborde ce match avec de nouvelles incertitudes, voire des certitudes négatives. Le coach limougeaud a d’abord détaillé la situation de son groupe, encore loin d’être stabilisée.

« On ne sait pas ce qui peut encore arriver. Comme vous avez pu le voir, nous avons quelques problèmes. Concernant le match contre Monaco, Nicolas (Lang) n’était pas là et il était de retour à l’entraînement lundi dernier. Mais nous avons de nouveaux problèmes… Justin (Lewis) ne pourra pas jouer ce vendredi. Il a un problème à l’œil et doit être opéré. J’espère que tout va bien se passer et je lui souhaite le meilleur. »

La liste ne s’arrête pas là, et l’entraîneur du CSP ne cache pas son inquiétude face à une rotation de plus en plus réduite.

« La situation n’est pas non plus au beau fixe pour Gavin (Ware) et Armaan. Il manque beaucoup de gars et pour moi tout cela est très pesant, mais on doit combattre. »

Trouver des solutions, malgré tout

Dans ce contexte compliqué, la question n’est plus seulement tactique, mais presque structurelle. Comment rester compétitif quand les absences s’enchaînent ? L’ancien sélectionneur de la Belgique insiste sur l’état d’esprit et la capacité du groupe à rester uni.

« Même si parfois les joueurs manquent de qualité dans le jeu, ils restent soudés, ils jouent ensemble, durant 40 minutes, et vous avez pu le voir lors du match contre Bourg-en-Bresse, et ils ont gagné à la fin. »

Pour le technicien croate, le travail du staff est clair : identifier, semaine après semaine, les joueurs capables de répondre présents.

« Notre travail maintenant, c’est de trouver des gars qui peuvent être présents sur le parquet. Il faut parfois savoir être patient. »

Ce qui doit changer face à Strasbourg

Déjà opposé à Strasbourg le 26 décembre, le CSP sait où le bât a blessé. Gjergja revient précisément sur les points qui ont fait la différence, notamment après la pause.

« La première chose, c’est notre défense. On s’est plutôt bien comportés en première mi-temps. Mais en deuxième, ils ont eu beaucoup de rebonds offensifs, ils ont effectué de bonnes transitions, alors que notre transition défensive n’était pas bonne. »

Un constat appuyé par les chiffres et le scénario du match aller.

« Si vous regardez combien de points on a pris en deuxième mi-temps, tout est clair. »

La priorité est donc identifiée, et elle ne souffre d’aucune ambiguïté.

« Il faut qu’on soit meilleurs sur les rebonds et sur les un contre un, particulièrement sur (Mike) Davis ou (Gabe) Brown. »

Au-delà des duels individuels, c’est aussi la structure offensive de la SIG qui impose une vigilance particulière.

« La clé de la rencontre, je pense, si vous regardez leurs matchs, il y a environ 50 à 60 points qui sont marqués par les trois mêmes joueurs. Ils font beaucoup de boulot à l’intérieur, sur les rebonds. »

Un match révélateur plus que décisif

Sans parler de verdict définitif, cette rencontre face à Strasbourg pourrait bien servir de révélateur pour le Limoges CSP. Dans l’adversité, avec un effectif diminué mais un groupe soudé, la capacité à répondre physiquement, notamment au rebond et dans les un contre un, dira beaucoup de la trajectoire que le club peut encore emprunter pour la deuxième partie de saison : vont-ils revenir dans la course pour le play-in ou continuer à lutter pour le maintien, ce qui serait loin des objectifs de playoffs affichés avant la saison.

À Beaublanc, le CSP n’aura peut-être pas toutes ses forces, mais il sait exactement ce qu’il doit faire pour exister.