Betclic ELITE

ITW Leon Stergar, avant Monaco – Limoges : « Nous n’avons rien d’autre à faire que d’y aller en étant relâchés »

Betclic ÉLITE - Après son excellent match contre l’Élan Chalon (28 points et 5 rebonds), l'international slovène du Limoges CSP Leon Stergar est revenu sur son match mais surtout sur le déplacement à venir, chez l'AS Monaco.
|
00h00
Résumé
Écouter
ITW Leon Stergar, avant Monaco – Limoges : « Nous n’avons rien d’autre à faire que d’y aller en étant relâchés »

Leon Stergar reste sur un très grand match face à l’Elan Chalon

Crédit photo : Limoges CSP - Sulyvan MANFROI

Le Limoges CSP a renoué avec le succès samedi dernier, en s’imposant 95-83 à Beaublanc, face à l’Élan Chalon -sur-Saône. Auteur d’un grand match (28 points, 5 rebonds), Leon Stergar (1,92 m, 25 ans) est revenu sur ce succès quelques minutes avant le départ de son équipe en direction de Monaco. Toujours impassible, l’international slovène nous a notamment répondu sur son intégration dans l’équipe ou sa forme du moment.

Lors du dernier match contre Chalon, l’équipe a bien joué, mais vous-même avez montré un niveau de jeu particulièrement élevé.

Je pense que c’est tout l’équipe qui a montré un haut niveau de jeu. Tout le monde savait à quel point ce match était important et nous avons tous bien joué.

Est ce que vous avez ressenti comme un déclic à travers ce match, pour les suivants ?

Nous savons tous que Monaco est une grande équipe. Ils sont bien préparés et nous jouons à l’extérieur et cela va être très difficile pour nous de jouer chez eux.

Mais vous êtes en grande forme Leon…

Oui, je m’entraîne dur, je fais de mon mieux tous les jours. Je fais de mon mieux pour réaliser de bonnes prestations. Je crois en moi, c’est tout.

Vous avez mis beaucoup d’intensité lors du dernier match. Après une première partie de saison compliquée, fin 2025, il est important de la maintenir pour obtenir d’autres victoires lors les prochains matchs et remonter au classement. 

Bien sûr, il est important de tout donner à chaque match. Cela ne doit pas être remis en question. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes tous les jours et à chaque match. C’est ce que l’on doit faire en tant que joueurs professionnels.

« Le championnat français est vraiment un cran au-dessus (du championnat belge) »

Leon Stergar, international slovène et rookie en Betclic ELITE

N’y a t-il pas un peu de frustration de jouer contre une équipe comme Monaco sans avoir votre effectif au complet ?

Oui, bien sûr qu’il y en a. Mais je pense que tous les joueurs qui feront le déplacement feront de leur mieux. Ce n’est pas la première fois que l’on n’est pas au complet. Tout le monde se battra.

Que pensez-vous du championnat français, que vous découvrez cette saison ?

C’est un championnat très physique, avec beaucoup de bons joueurs. Selon moi, en comparaison avec mon expérience de l’an dernier dans le championnat
belge, le championnat français est vraiment un cran au-dessus.

Que devra faire votre équipe pour avoir une chance de battre cette équipe de Monaco ?

Personnellement, juste être relâché. Parce qu’ils sont favoris, ils jouent chez eux, c’est une grande équipe, leurs joueurs sont parmi les meilleurs d’EuroLeague, pas seulement du championnat français. Nous n’avons rien d’autre à faire que d’y aller en étant relâchés, de jouer notre jeu. Avec des adversaires de telle qualité, il faut y aller sans pression.

Leon Stergar espère réaliser un gros coup avec Limoges à Monaco
Leon Stergar espère réaliser un gros coup avec Limoges à Monaco (crédit : Limoges CSP – Sulyvan MANFROI)

Quelques mots sur le coaching de Dario Gjergja… Comment c’est de travailler avec lui ?

Vous savez, tous les coachs sont différents. Vous devez vous concentrer et accepter de travailler tout ce qu’on vous demande. C’est un grand entraîneur, il y aurait beaucoup de choses à dire, et nous nous entraînons dur. C’est comme cela qu’on peut gagner.

Antoine MARTY

