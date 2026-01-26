Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Tyson Ward : Un triple-double royal pour sauver l’Olympiakos à Rhodes

Grèce - Porté par un triple-double historique de Tyson Ward (18 pts, 10 reb et 10 ast), l'Olympiakos s'est imposé à Rhodes (98-85) pour rester invaincu. Malgré l'expulsion de Sasha Vezenkov et de nombreuses absences, les leaders de la ligue ont su renverser Kolossos lors d'une seconde période maîtrisée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tyson Ward : Un triple-double royal pour sauver l’Olympiakos à Rhodes

L’Olympiakos a remporté la victoire à Rhodes face à Kolossos, grâce notamment à l’excellent triple-double de Tyson Ward.

Crédit photo : Olympiakos B.C.

L’Olympiakos continue son cavalier seul en Stoiximan GBL, mais la 15e victoire de la saison (98-85) face au Kolossos Rhodes ne fut pas de tout repos. Entre une infirmerie pleine, une expulsion spectaculaire et un exploit individuel rare, les leaders du championnat grec sont passés par toutes les émotions.

– Journée 16

Le chef-d’œuvre de Tyson Ward : Polyvalence et efficacité

Si Sasha Vezenkov a longtemps porté l’attaque, c’est bien Tyson Ward qui a fini par voler la vedette. En 33 minutes sur le parquet, l’ailier a livré une prestation complète et chirurgicale pour signer un triple-double historique :

  • 18 points (à 6/10 au tir)

  • 10 rebonds

  • 10 passes décisives

  • 2 interceptions

  • 1 seule perte de balle

Dans un effectif privé de ses créateurs habituels (Walkup, Joseph, Morris), l’ancien parisien a pris ses responsabilités pour stabiliser le jeu des Rouges et assurer le succès des siens.

Tyson WARD
Tyson WARD
18
PTS
10
REB
10
PDE
Logo Esake
KOL
85 98
OLY

L’ombre au tableau : L’expulsion de Sasha Vezenkov

Le match a basculé dans la tension au début du quatrième quart-temps. Alors que l’Olympiakos gérait son avance, un accrochage sous le cercle entre Sasha Vezenkov et Andreas Petropoulos a dégénéré. Après un premier contact, la star bulgare a répondu par un coup, entraînant sa disqualification immédiate.

Avant de regagner les vestiaires prématurément, l’international bulgare avait tout de même eu le temps de compiler 23 points et 5 rebonds, confirmant son statut de meilleur marqueur de l’équipe.

Une victoire au mental malgré une hécatombe de blessures

Arrivés à Rhodes sans Nikola Milutinov (commotion), Frank Ntilikina (cheville) et sans Moustapha Fall (genou) et Keenan Evans (tendon d’Achille), absents de longue durée, l’Olympiakos a dû puiser dans ses ressources. Après une première mi-temps difficile où Kolossos menait de 3 points à la pause, grâce notamment au festival de Chasson Randle (26 points dont 7/8 à 3-points), les hommes du Pirée ont réagi par un 34-17 dévastateur dans le troisième acte. Evan Fournier a joué 20 minutes pour 3 points et 2 passes.

Outre Ward et Vezenkov, Donta Hall (18 points, 8 rebonds) et Tyler Dorsey (15 points) ont été essentiels pour maintenir l’invincibilité du club (15-0) avant les prochaines échéances européennes.Olympiakos affronte Barcelone le 29 janvier prochain pour la 25e journée d’EuroLeague.

Grèce
Grèce
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Tyson Ward : Un triple-double royal pour sauver l’Olympiakos à Rhodes
Quatre des douze futurs entrants au Pôle France Amagou, Salmon, Soliman et Beye
Jeunes
00h00Le Pôle France dévoile la liste des 12 entrants pour 2026 : Les héritiers Soliman, Amagou, Salmon et Ekanga-Ehawa sont là
Zaccharie Risacher s'approche du retour à la compétition
NBA
00h00Zaccharie Risacher envoyé temporairement en G-League
Victor Wembanyama à terre : les Spurs se sont laissés surprendre par La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Les Pelicans créent la surprise face aux Spurs, Victor Wembanyama maladroit
Angola a déjà marqué le 3-points décisif pour l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Braian Angola et l’ASVEL crucifient Le Mans au terme d’un money-time de folie
NBA
00h00Malade, Nolan Traoré va manquer le duel entre Français face aux Clippers de Nicolas Batum
Betclic ELITE
00h00Monaco s’impose largement à Saint-Quentin et poursuit son sans-faute à l’extérieur
Betclic ELITE
00h00Solide de bout en bout, la JL Bourg renoue avec la victoire en championnat contre Nancy
La Boulangère Wonderligue
00h00Grâce à Qadashah Hoppie, Lattes-Montpellier enchaîne à Lyon et conserve sa place dans le top 3
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes conforte sa première place en dominant Angers
1 / 0
Livenews NBA
Le freshman de BYU a livré une performance exceptionnelle avec 43 points lors de la victoire 91-78 des Cougars face à Utah.
NBA
00h00AJ Dybantsa explose avec 43 points et vise le premier choix de la Draft NBA 2026
Norman Powell a réalisé un double-double avec 16 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Suns chutent face au Heat sans Booker et Green
Kawhi Leonard a brillé avec 28 points, tandis que l'ancien Net James Harden a ajouté 22 points, 8 passes et 6 rebonds.
NBA
00h00Les Nets subissent une lourde défaite face aux Clippers, la 5ème de suite
Cette quatrième victoire consécutive des Canadiens illustre parfaitement leur montée en puissance récente.
NBA
00h00Les Raptors battent le Thunder 103-101 et signent une quatrième victoire consécutive
Zaccharie Risacher s'approche du retour à la compétition
NBA
00h00Zaccharie Risacher envoyé temporairement en G-League
Cade Cunningham a été au-dessus de la mêlée, terminant à 13/22 au tir dont 3/5 à 3-points en seulement 30 minutes de jeu.
NBA
00h00Les Pistons écrasent Sacramento 139-116 avec un Cade Cunningham étincelant
Stephen Curry a été le fer de lance de cette victoire avec 26 points au compteur, accompagnés de 7 passes décisives et 4 interceptions.
NBA
00h00Stephen Curry mène les Warriors vers une victoire autoritaire contre Minnesota
Victor Wembanyama à terre : les Spurs se sont laissés surprendre par La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Les Pelicans créent la surprise face aux Spurs, Victor Wembanyama maladroit
NBA
00h00Malade, Nolan Traoré va manquer le duel entre Français face aux Clippers de Nicolas Batum
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
1 / 0