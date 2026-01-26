Tyson Ward : Un triple-double royal pour sauver l’Olympiakos à Rhodes

L’Olympiakos continue son cavalier seul en Stoiximan GBL, mais la 15e victoire de la saison (98-85) face au Kolossos Rhodes ne fut pas de tout repos. Entre une infirmerie pleine, une expulsion spectaculaire et un exploit individuel rare, les leaders du championnat grec sont passés par toutes les émotions.

Le chef-d’œuvre de Tyson Ward : Polyvalence et efficacité

Si Sasha Vezenkov a longtemps porté l’attaque, c’est bien Tyson Ward qui a fini par voler la vedette. En 33 minutes sur le parquet, l’ailier a livré une prestation complète et chirurgicale pour signer un triple-double historique :

18 points (à 6/10 au tir)

10 rebonds

10 passes décisives

2 interceptions

1 seule perte de balle

Dans un effectif privé de ses créateurs habituels (Walkup, Joseph, Morris), l’ancien parisien a pris ses responsabilités pour stabiliser le jeu des Rouges et assurer le succès des siens.

🔴⚪️Ο Τάισον Γουόρντ έγραψε ιστορία ! 📌Με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ κόντρα στον Κολοσσό πέτυχε το 3ο triple-double στην ιστορία του #OlympiacosBC στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ ταυτόχρονα έσπασε 7 προσωπικά ρεκόρ στην ερυθρόλευκη πορεία του 👇https://t.co/tuC2BP2Ylk pic.twitter.com/AqQED1OPE6 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 25, 2026

L’ombre au tableau : L’expulsion de Sasha Vezenkov

Le match a basculé dans la tension au début du quatrième quart-temps. Alors que l’Olympiakos gérait son avance, un accrochage sous le cercle entre Sasha Vezenkov et Andreas Petropoulos a dégénéré. Après un premier contact, la star bulgare a répondu par un coup, entraînant sa disqualification immédiate.

Avant de regagner les vestiaires prématurément, l’international bulgare avait tout de même eu le temps de compiler 23 points et 5 rebonds, confirmant son statut de meilleur marqueur de l’équipe.

Tension between Sasha Vezenkov and Antonis Petropoulos😳 Both players were given a penalty, with Vezenkov also assessed a disqualifying foul and forced to leave the game 👀 Via: @ertofficial_ #vezenkov #olympiacosbc #kolossos #euroleague #paobc pic.twitter.com/c2PCvFCGFK — hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) January 25, 2026

Une victoire au mental malgré une hécatombe de blessures

Arrivés à Rhodes sans Nikola Milutinov (commotion), Frank Ntilikina (cheville) et sans Moustapha Fall (genou) et Keenan Evans (tendon d’Achille), absents de longue durée, l’Olympiakos a dû puiser dans ses ressources. Après une première mi-temps difficile où Kolossos menait de 3 points à la pause, grâce notamment au festival de Chasson Randle (26 points dont 7/8 à 3-points), les hommes du Pirée ont réagi par un 34-17 dévastateur dans le troisième acte. Evan Fournier a joué 20 minutes pour 3 points et 2 passes.

Outre Ward et Vezenkov, Donta Hall (18 points, 8 rebonds) et Tyler Dorsey (15 points) ont été essentiels pour maintenir l’invincibilité du club (15-0) avant les prochaines échéances européennes.Olympiakos affronte Barcelone le 29 janvier prochain pour la 25e journée d’EuroLeague.