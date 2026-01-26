Recherche
Betclic ELITE

Pierric Poupet et l'ASVEL domptent Le Mans, mais saluent un adversaire calibré pour le Top 4

Betlic ELITE - Malgré une victoire précieuse au buzzer, Pierric Poupet a rendu un vibrant hommage au Mans, qu'il juge « calibré pour le Top 4 ». Le coach de l'ASVEL a particulièrement salué la dangerosité et l'atypisme d'une équipe sarthoise capable de bousculer les cadors du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pierric Poupet a rendu un vibrant hommage au Mans, qu’il juge « calibré pour le Top 4 »

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Si l’ASVEL est repartie victorieuse d’Antarès hier soir sur un tir au buzzer de sa nouvelle recrue Braian Angola, ce n’est pas sans avoir transpiré face à une équipe du Mans accrocheuse. Au-delà de la satisfaction comptable, l’entraîneur villeurbannais Pierric Poupet a tenu à souligner la qualité de l’opposition, livrant une analyse particulièrement élogieuse sur le niveau de jeu manceau.

– Journée 17

 

 

Un test de caractère pour Lyon-Villeurbanne

Malgré un passage à vide en fin de première mi-temps, les Rhodaniens ont su garder leurs nerfs. Pour Poupet, cette victoire est avant tout celle de la maturité :

« Ce soir, je suis fier de l’état d’esprit des joueurs indique le technicien dans les colonnes de Ouest-France. Il y a eu de l’intensité dans les contacts, de la contestation dans les déplacements, dans une belle salle et les cinq dernières minutes du deuxième quart-temps ne sont pas en notre faveur. À une autre époque, on aurait pu le lâcher. Mais là, les gars y ont cru, et ça, c’est l’essentiel. »

L’entraîneur a salué l’intensité physique et la capacité de ses joueurs à répondre présent dans les contacts, dans une ambiance de feu qui aurait pu faire basculer la rencontre.

LIRE AUSSI

 

L’hommage appuyé au MSB

L’angle le plus frappant de l’intervention du coach lyonnais réside dans son admiration pour le basket pratiqué par Le Mans. Loin de considérer cette victoire comme une simple formalité, Poupet voit en cette équipe sarthoise un sérieux prétendant aux sommets de la Betclic ÉLITE.

« On n’a jamais réussi à distancer cette équipe du Mans qui joue vraiment bien. Je la trouve même presque plus dangereuse à effectif réduit car ils ont pas mal de joueurs qui prennent des responsabilités et elle évolue d’une façon moins conventionnelle. Ils ont une vraie continuité depuis l’an dernier. Quand je vois le match qu’ils ont fait aussi à Galatasaray, ils sont calibrés pour jouer le top 4 du championnat ».

Le Mans, futur membre du Top 4 ?

Pour Pierric Poupet, il n’y a pas de doute : Le MSB est une vraie formation du haut de tableau malgré les blessures (Yeguete, Jeanne et Doumbia) dans son effectif.

Entre Lyon-Villeurbanne qui retrouve de la résilience et Le Mans qui confirme son statut de poil à gratter du haut du championnat, la course aux playoffs s’annonce plus disputée que jamais.

LIRE AUSSI

 

 

shawntarogers
Eloge agréable et tout à l'honneur de Poupet, maintenant je dirais qu'il y a six, sept équipes de haut niveau cette année, et c'est peut-être juste bon signe pour notre championnat ! Les trois gros, Bourg, Nanterre, Strasbourg et Le Mans. Cholet et Chalon peut-être aussi. Lol, les équipes de PO quoi. A voir si la Leaders Cup confirme cette densité avec des matchs serrés ?
Répondre
(2) J'aime
