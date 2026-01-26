Pierric Poupet et l’ASVEL domptent Le Mans, mais saluent un adversaire calibré pour le Top 4

Si l’ASVEL est repartie victorieuse d’Antarès hier soir sur un tir au buzzer de sa nouvelle recrue Braian Angola, ce n’est pas sans avoir transpiré face à une équipe du Mans accrocheuse. Au-delà de la satisfaction comptable, l’entraîneur villeurbannais Pierric Poupet a tenu à souligner la qualité de l’opposition, livrant une analyse particulièrement élogieuse sur le niveau de jeu manceau.

Un test de caractère pour Lyon-Villeurbanne

Malgré un passage à vide en fin de première mi-temps, les Rhodaniens ont su garder leurs nerfs. Pour Poupet, cette victoire est avant tout celle de la maturité :

« Ce soir, je suis fier de l’état d’esprit des joueurs indique le technicien dans les colonnes de Ouest-France. Il y a eu de l’intensité dans les contacts, de la contestation dans les déplacements, dans une belle salle et les cinq dernières minutes du deuxième quart-temps ne sont pas en notre faveur. À une autre époque, on aurait pu le lâcher. Mais là, les gars y ont cru, et ça, c’est l’essentiel. »

L’entraîneur a salué l’intensité physique et la capacité de ses joueurs à répondre présent dans les contacts, dans une ambiance de feu qui aurait pu faire basculer la rencontre.

L’hommage appuyé au MSB

L’angle le plus frappant de l’intervention du coach lyonnais réside dans son admiration pour le basket pratiqué par Le Mans. Loin de considérer cette victoire comme une simple formalité, Poupet voit en cette équipe sarthoise un sérieux prétendant aux sommets de la Betclic ÉLITE.

« On n’a jamais réussi à distancer cette équipe du Mans qui joue vraiment bien. Je la trouve même presque plus dangereuse à effectif réduit car ils ont pas mal de joueurs qui prennent des responsabilités et elle évolue d’une façon moins conventionnelle. Ils ont une vraie continuité depuis l’an dernier. Quand je vois le match qu’ils ont fait aussi à Galatasaray, ils sont calibrés pour jouer le top 4 du championnat ».

Le Mans, futur membre du Top 4 ?

Pour Pierric Poupet, il n’y a pas de doute : Le MSB est une vraie formation du haut de tableau malgré les blessures (Yeguete, Jeanne et Doumbia) dans son effectif.

Entre Lyon-Villeurbanne qui retrouve de la résilience et Le Mans qui confirme son statut de poil à gratter du haut du championnat, la course aux playoffs s’annonce plus disputée que jamais.