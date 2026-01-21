Recherche
Betclic ELITE

Officiel : l’ASVEL tient déjà sa deuxième recrue de 2026 pour renforcer les lignes arrières

EuroLeague - L'ASVEL est allée chercher du côté de Gran Canaria pour sa deuxième recrue de 2026, en la personne de Braian Angola, arrière international colombien avec un profil de scoreur.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le visuel d’annonce de l’ASVEL

Crédit photo : LDLC ASVEL

Le marché des transferts s’emballe en ce début d’année 2026. Quelques jours seulement après l’arrivée de Paul Eboua, l’ASVEL a officialisé ce mercredi 21 janvier la signature d’une deuxième recrue jusqu’à la fin de saison : l’arrière international colombien Braian Angola (1,98 m, 31 ans). Il vient renforcer les lignes arrières forcément orphelines de Nando de Colo depuis son départ au Fenerbahçe.

Alors que l’ASVEL traverse une période de transition majeure, la direction lyonnaise n’a pas tardé à réagir. Même s’il ne remplacera pas la légende tricolore, Angola apporte une option supplémentaire pour diversifier les sources de scoring. Lors de la dernière déconfiture contre le Zalgiris Kaunas, ces lacunes étaient particulièrement visibles, notamment car le principal créateur de tir restant Glynn Watson Jr était absent.

Angola avait fait très mal au Mans en BCL (photo : Julie Dumélié)

Un profil de baroudeur

Braian Angola est un joueur qui n’a jamais connu l’EuroLeague, mais est un grand habitué des coupes d’Europe. Il écume le continent depuis 2019 et a passé plusieurs saisons en EuroCup et BCL, dans 10 clubs différents. Il est notamment passé par le Partizan Belgrade, Galatasaray, l’Hapoël Tel-Aviv, la G-League, et même… Ostende en Belgique. Dernièrement, c’est avec les derniers finaliste de l’EuroCup qu’il s’illustrait en BCL : Gran Canaria, aux côtés d’Andrew Albicy et Pierre Pelos.

En 20 minutes de moyenne, l’arrière scoreur compilait 13,2 points à 50% aux tirs (dont 47,6% à 3-points), 3,2 rebonds et 3,3 passes décisives. Des statistiques qui ont explosé avec ses deux cartons contre Subotica (24 points) et Le Mans (25 points, 4 rebonds, 7 passes décisives), qu’il pourrait retrouver… dès ce dimanche en Betclic ÉLITE à Antarès. Ses statistiques étaient plus modestes en Liga Endesa (8,8 points de moyenne à 33,9%). Le club espagnol est en grande difficulté dernièrement et l’a libéré.

Angola est décrit sur le communiqué du club comme un « fort scoreur à la large palette offensive ». Ce n’est pas Guillaume Vizade et Le Mans, ses futurs adversaires en championnat, qui diront le contraire. Le Colombien est un joueur qui prend plus de 3-points que de 2-points. Sur ce profil, il apportera une nouvelle option plus grande qu’Edwin Jackson et Shaquille Harrison, et prendra peut-être la place en EuroLeague d’un Adam Atamna qui n’était de toute façon pas vraiment utilisé sur la scène européenne.

ASVEL
ASVEL
Commentaires

elsinger
Mais? les bourses de tonton ne sont donc pas vides !
thorir
Ben, non, pas avec la moitié de saison de salaire libérée par NDC. On doit même être trés loin du compte avec le salaire d'Angola. C'est surtout que Parker ne veut pas remettre au pot à chaque fin de saison
macroy
De quelles bourses parles tu !? Car Tony est toujours un sacré tombeur... Bien a toi.
da_yeti
Dommage de ne pas laisser prendre de l’expérience au jeune Atamna.
thorir
Il sera toujours responsabililsé en BE parce que Heurtel ne tient pas le rythme EL + championnat, mais l'Euroleague c'est vraiment trop haut pour l'instant j'trouve, il a quasiment pas fait le moindre bon passage dans cette compétiton depuis le debut de saison et j'suis pas certain que ça l'aide vraiment...
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
