Braian Angola bientôt dans les filets de l’ASVEL ?

Braian Angola sera-t-il envahi par les bonnes ondes dimanche à Antarès ? Alors qu’il ne réalise pas exactement la meilleure saison de sa carrière avec Gran Canaria (8,8 points à 34%, 2,5 rebonds et 1,8 passe décisive), l’international colombien y avait tout de même signé son match référence en Champions League mi-novembre (25 points à 6/12, 4 rebonds et 7 passes décisives). Et pourrait y être de retour dès ce week-end avec… l’ASVEL.

Pour cause, Gran Canaria vient d’officialiser son départ, « libéré afin de poursuivre sa carrière professionnelle dans un autre club. » Selon SDNA et plusieurs autres médias, cet autre club serait l’ASVEL.

📝 Braian Angola no seguirá en el Dreamland Gran Canaria. ▪ El jugador colombiano seguirá con su carrera profesional fuera de las filas del equipo amarillo. ➡ https://t.co/ixmkVZWNdf pic.twitter.com/iPXJPqt2wf — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) January 21, 2026

Rookie en EuroLeague

Ainsi, Braian Angola avait été placé sur le marché la semaine dernière par Gran Canaria afin de favoriser l’arrivée de Kassius Robertson. Plusieurs clubs se sont manifestés, y compris en Liga Endesa, avant l’arrivée de l’ASVEL dans la danse. Une irruption tardive qui a tout chamboulé : pour cause, l’ailier de 31 ans n’avait encore jamais évolué en EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Braian ANGOLA Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 31 ans (06/04/1994) Stats 2025-2026 / Basketball Champions League PTS 13,2 #51 REB 3,3 #147 PD 3,3 #60

Une anomalie qu’il fallait corriger alors que son CV regorge pourtant de clubs prestigieux : Partizan Belgrade, AEK Athènes, Galatasaray Istanbul, Hapoël Tel-Aviv, Gran Canaria… Vainqueur de la FIBA Europe Cup 2021 avec Ness Ziona, l’ancien étudiant de Florida State possède de solides références, à commencer par une saison à 16,1 points de moyenne l’an dernier en EuroCup avec le Türk Telekom Ankara.

Avec la masse salariale libérée par le départ de Nando De Colo pour le Fenerbahçe Istanbul, Braian Angola serait la deuxième recrue villeurbannaise en ce début d’année 2026 après Paul Eboua, un profil beaucoup plus jeune qui peine encore logiquement à peser (2 points et 3 rebonds en 10 minutes mardi lors de la déroute face au Zalgiris Kaunas).