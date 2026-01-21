Recherche
Betclic ELITE

Braian Angola bientôt dans les filets de l’ASVEL ?

Tout juste libéré par Gran Canaria, l'international colombien Braian Angola devrait poursuivre sa carrière à l'ASVEL, où il découvrira l'EuroLeague.
00h00
En novembre, Braian Angola avait survolé le match de BCL entre Le Mans et Gran Canaria

Crédit photo : Julie Dumélié / FIBA

Braian Angola sera-t-il envahi par les bonnes ondes dimanche à Antarès ? Alors qu’il ne réalise pas exactement la meilleure saison de sa carrière avec Gran Canaria (8,8 points à 34%, 2,5 rebonds et 1,8 passe décisive), l’international colombien y avait tout de même signé son match référence en Champions League mi-novembre (25 points à 6/12, 4 rebonds et 7 passes décisives). Et pourrait y être de retour dès ce week-end avec… l’ASVEL.

Pour cause, Gran Canaria vient d’officialiser son départ, « libéré afin de poursuivre sa carrière professionnelle dans un autre club. » Selon SDNA et plusieurs autres médias, cet autre club serait l’ASVEL.

Rookie en EuroLeague 

Ainsi, Braian Angola avait été placé sur le marché la semaine dernière par Gran Canaria afin de favoriser l’arrivée de Kassius Robertson. Plusieurs clubs se sont manifestés, y compris en Liga Endesa, avant l’arrivée de l’ASVEL dans la danse. Une irruption tardive qui a tout chamboulé : pour cause, l’ailier de 31 ans n’avait encore jamais évolué en EuroLeague.

PROFIL JOUEUR
Braian ANGOLA
Poste(s): Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 31 ans (06/04/1994)
Stats 2025-2026 / Basketball Champions League
PTS
13,2
#51
REB
3,3
#147
PD
3,3
#60

Une anomalie qu’il fallait corriger alors que son CV regorge pourtant de clubs prestigieux : Partizan Belgrade, AEK Athènes, Galatasaray Istanbul, Hapoël Tel-Aviv, Gran Canaria… Vainqueur de la FIBA Europe Cup 2021 avec Ness Ziona, l’ancien étudiant de Florida State possède de solides références, à commencer par une saison à 16,1 points de moyenne l’an dernier en EuroCup avec le Türk Telekom Ankara.

En 2023/24, Braian Angola (n°11) avait notamment affronté le Paris Basketball en EuroCup (photo : Olivier Fusy)

Avec la masse salariale libérée par le départ de Nando De Colo pour le Fenerbahçe Istanbul, Braian Angola serait la deuxième recrue villeurbannaise en ce début d’année 2026 après Paul Eboua, un profil beaucoup plus jeune qui peine encore logiquement à peser (2 points et 3 rebonds en 10 minutes mardi lors de la déroute face au Zalgiris Kaunas).

ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

jadec
Ils auraient pu ajouter le BC Oostende comme club prestigieux où il a laissé un excellent souvenir.
(1) J'aime
roblackman
Sur la longue liste des joueurs qui s'est révélé avec coach Dario.
(0) J'aime
leon05
Bienvenido braian
(0) J'aime
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
