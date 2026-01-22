MSB : Plus de peur que de mal pour Wilfried Yeguete

On craignait le pire. L’inquiétude planait sur l’état de santé de Wilfried Yeguete (2,02 m, 34 ans) touché à la cheville. Le verdict est désormais connu : le pivot manceau souffre d’une rupture du tendon long fibulaire.

𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗶𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲𝗿𝗶𝗲 🏥 ‍🔗On fait le point sur les blessures : https://t.co/5Uh5xdacN3 pic.twitter.com/Ha1qdF1Cdf — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) January 22, 2026

Si le coup est dur pour Le Mans, le club peut toutefois souffler légèrement : l’indisponibilité est estimée entre 4 et 6 semaines. Un diagnostic « moindre mal » qui évite une fin de saison prématurée pour le pilier sarthois, même si son absence laisse un vide immense dans la raquette.

PROFIL JOUEUR Wilfried YEGUETE Poste(s): Pivot / Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 34 ans (16/10/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 4,8 #168 REB 6,2 #13 PD 3,2 #41

Un impact qui dépasse les statistiques

Le constat est sans appel : sans l’ancien Florida Gator, l’édifice manceau perd sa clé de voûte. Véritable facilitateur de jeu, Yeguete est bien plus qu’un simple finisseur. Son importance se lit entre les lignes de sa feuille de match cette saison :

En Betclic ÉLITE : 4,8 points, 6,2 rebonds (meilleur total de l’équipe) et 3,2 passes pour 10,7 d’évaluation en 22 minutes.

En BCL : 3,5 points et 5,3 rebonds en 20 minutes.

Un défi collectif pour le MSB

Son absence pour le mois à venir oblige le staff de Guillaume Vizade à se réinventer. Sans son « costaud » pour protéger le cercle et fluidifier les transmissions, Le Mans va devoir trouver d’autres solutions internes pour ne pas perdre de terrain, tant en championnat, en Leaders Cup, qu’en Basketball Champions League et en Coupe de France.

La mission est claire : tenir le choc durant un mois et demi sans son leader vocal et défensif, en espérant retrouver un Yeguete à 100% pour le sprint final de la saison.

Par ailleurs le MSB précise que son pivot Jonathan Jeanne sera sur la touche pour encore environ 4 semaines (pubalgie) et qu’Ugo Doumbia a 2 à 3 semaines d’arrêt (entorse du genou).