Betclic ELITE

MSB : Plus de peur que de mal pour Wilfried Yeguete

Betclic ELITE - Malgré une rupture du tendon long fibulaire, l’absence de Wilfried Yeguete sera limitée à 4 ou 6 semaines, un moindre mal pour le MSB qui craignait une fin de saison.
00h00
MSB : Plus de peur que de mal pour Wilfried Yeguete

L’indispensable pilier manceau sera éloigné des parquets pour une durée de 4 à 6 semaines.

Crédit photo : Julie Dumélié

On craignait le pire. L’inquiétude planait sur l’état de santé de Wilfried Yeguete (2,02 m, 34 ans) touché à la cheville. Le verdict est désormais connu : le pivot manceau souffre d’une rupture du tendon long fibulaire.

Si le coup est dur pour Le Mans, le club peut toutefois souffler légèrement : l’indisponibilité est estimée entre 4 et 6 semaines. Un diagnostic « moindre mal » qui évite une fin de saison prématurée pour le pilier sarthois, même si son absence laisse un vide immense dans la raquette.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Wilfried Yeguete.jpg
Wilfried YEGUETE
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 34 ans (16/10/1991)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
4,8
#168
REB
6,2
#13
PD
3,2
#41

Un impact qui dépasse les statistiques

Le constat est sans appel : sans l’ancien Florida Gator, l’édifice manceau perd sa clé de voûte. Véritable facilitateur de jeu, Yeguete est bien plus qu’un simple finisseur. Son importance se lit entre les lignes de sa feuille de match cette saison :

  • En Betclic ÉLITE : 4,8 points, 6,2 rebonds (meilleur total de l’équipe) et 3,2 passes pour 10,7 d’évaluation en 22 minutes.

  • En BCL : 3,5 points et 5,3 rebonds en 20 minutes.

Un défi collectif pour le MSB

Son absence pour le mois à venir oblige le staff de Guillaume Vizade à se réinventer. Sans son « costaud » pour protéger le cercle et fluidifier les transmissions, Le Mans va devoir trouver d’autres solutions internes pour ne pas perdre de terrain, tant en championnat, en Leaders Cup, qu’en Basketball Champions League et en Coupe de France.

La mission est claire : tenir le choc durant un mois et demi sans son leader vocal et défensif, en espérant retrouver un Yeguete à 100% pour le sprint final de la saison.

Par ailleurs le MSB précise que son pivot Jonathan Jeanne sera sur la touche pour encore environ 4 semaines (pubalgie) et qu’Ugo Doumbia a 2 à 3 semaines d’arrêt (entorse du genou).

benjam
Ouf, tant mieux pour Wilfried Yeguete, sans doute soulagé d'éviter l'opération, non? Et sans doute content de pouvoir reprendre son rôle de capitaine, sur le banc puis sur le terrain pour la fin de cette belle saison. La difficulté pour le club tient au fait que ce sont tous les JFL qui sont blessés au même moment. Les miracles se succèdent car en donnant leur chance aux jeunes pousses ils prennent de l'expérience et ont des minutes, c'est une belle opportunité pour Penda, quant à Bastien Grasshoff inutile d'en parler c'est déjà un membre du 5 de départ et vivement le contrat de 3 ans en fin de saison... Pour autant les six semaines à venir s'annoncent compliquées, 3 joueurs en moins ça fait 7 pros confirmés et les jeunes, aussi talentueux soient-ils, pour affronter une série de grosses cylindrées. La victoire en Turquie est un formidable bonus, ça montre que l'équipe reste super compétitive... mais il va falloir faire le dos rond et il y a un risque de casser la dynamique si les défaites s'enchaînent. Un pigiste intérieur JFL pourrait être intéressant malgré tout, même si le club préfère sans doute la solution interne. Mais qui est sur le marché?
