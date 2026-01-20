Recherche
Betclic ELITE

Wilfried Yeguete indisponible pour une durée indéterminée, gros coup dur pour Le Mans

Betclic ELITE - Wilfried Yeguete sera absent pour une durée indéterminée. Le capitaine du Le Mans Sarthe Basket s’est gravement blessé à la cheville en Ligue des Champions, laissant le MSB amoindri à l’approche d’une séquence décisive de la saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Wilfried Yeguete indisponible pour une durée indéterminée, gros coup dur pour Le Mans

Wilfried Yeguete est blessé à la cheville et indisponible pour une durée indéterminée

Crédit photo : FIBA

Le Mans Sarthe Basket va devoir composer sans Wilfried Yeguete (2,02 m, 34 ans) pour les prochaines semaines, voire davantage. Blessé début janvier en Ligue des Champions, l’intérieur français manquera notamment le déplacement crucial sur le parquet du Galatasaray Istanbul demain. Une absence lourde de conséquences pour un MSB déjà diminué dans la raquette.

Un coup d’arrêt brutal en Ligue des Champions

La blessure du Manceau est survenue le 8 janvier, lors du barrage retour de Ligue des Champions face aux Turcs de Mersin, remporté largement par Le Mans (113-83). En seulement 17 minutes, l’intérieur dominait déjà la raquette adverse avec 8 points et 10 rebonds avant de se blesser.

Verdict: rupture d’un tendon à la cheville. Une blessure sérieuse, dont la durée d’indisponibilité reste incertaine. Le staff médical du MSB évoque plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon l’évolution et la décision du joueur concernant une éventuelle intervention chirurgicale.

Wilfried YEGUETE
Wilfried YEGUETE
8
PTS
10
REB
1
PDE
Logo Basketball Champions League
MSB
113 83
MER

Une décision médicale encore en suspens

Un passage sur la table d’opération est une possibilité, comme l’a expliqué à Ouest France le directeur sportif du MSB, Vincent Loriot : « La question de la pertinence d’une intervention chirurgicale se pose ». En attendant, le club adopte une position prudente : « On ferait alors le dos rond, en faisant confiance aux joueurs déjà présents dans l’effectif. »

En cas d’absence de très longue durée, Le Mans pourrait néanmoins revoir sa position.

LIRE AUSSI

Un secteur intérieur décimé

Déjà absent contre Boulazac puis face au Paris Basketball dimanche, Wilfried Yeguete risque de manquer une partie significative de la saison. Le MSB reste d’ailleurs sur une lourde défaite contre le club de la capitale (92-110), mettant fin à une série de sept victoires consécutives.

La situation est d’autant plus préoccupante que Le Mans doit également faire sans Ugo Doumbia (1,92 m, 22 ans), blessé au genou (entorse). De plus, Jonathan Jeanne (2,18 m, 28 ans) est actuellement écarté en raison d’une pubalgie, même si son retour est espéré pour la Leaders Cup. Le MSB doit donc composer sans ses deux pivots naturels dans une période charnière.

LIRE AUSSI

Un cadre incontournable du MSB

Natif de Pessac, Wilfried Yeguete est le capitaine et le doyen du Mans cette saison. Passé par la fac de Florida avec les Gators, il a ensuite évolué au Havre, au Mans – avec un titre de champion de France en 2018 –, à Monaco et au CSP Limoges, avant de revenir dans la Sarthe en 2023. Il a également été All-Star en 2015 et 2016.

Sur le plan sportif, sa saison en Betclic ELITE illustre parfaitement son importance collective : 4,8 points, 6,2 rebonds, 3,2 passes et 1,8 interception en 22,6 minutes de moyenne sur 13 matchs. Il est à la fois le meilleur rebondeur et intercepteur de l’équipe, ainsi que son deuxième meilleur passeur.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Wilfried Yeguete.jpg
Wilfried YEGUETE
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 34 ans (16/10/1991)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
4,8
#168
REB
6,2
#13
PD
3,2
#41

Utilisé comme une véritable tour de contrôle au poste de pivot, il s’est notamment illustré contre Monaco (5 points, 11 rebonds, 4 passes) et face au SLUC Nancy (3 points, 7 rebonds, 7 passes). En Ligue des Champions, il affiche 3,5 points, 5,4 rebonds et 1,4 passe de moyenne en 19,9 minutes sur 8 matchs.

LIRE AUSSI

Des enjeux majeurs à court terme

Le Mans occupe actuellement la 6e place de Betclic ELITE avec un bilan de 10 victoires pour 6 défaites, à égalité avec la JL Bourg-en-Bresse (7e).

En Champions League, les hommes de Guillaume Vizade ont hérité d’un groupe I relevé avec l’Hapoel Holon, le Galatasaray Istanbul et Rytas Vilnius. Sans son capitaine, le calendrier s’annonce particulièrement exigeant : Galatasaray le 21 janvier en BCL, l’ASVEL le 25 janvier en Betclic ELITE, un déplacement à Holon le 27 janvier pour la coupe d’Europe, un autre déplacement dans l’Est de la France pour défier Strasbourg en championnat le 31 janvier, puis la réception de Vilnius le 4 février. Une période test pour un MSB contraint de se réinventer sans l’un de ses piliers.

Le Mans
Le Mans
Suivre

