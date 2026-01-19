Recherche
Betclic ELITE

Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie

Betclic ELITE - Absent face à Paris, Wilfried Yeguete est blessé à la cheville et indisponible pour une durée indéterminée. Un coup dur pour Le Mans Sarthe Basket, tant l’intérieur manceau est devenu central dans l’équilibre collectif.
00h00
Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie

Blessé à la cheville et absent face à Paris, Wilfried Yeguete est indisponible pour une durée indéterminée

Crédit photo : FIBA

L’absence de Wilfried Yeguete (2,02 m, 34 ans) n’est pas passée inaperçue sur le parquet de l’Adidas Arena dimanche soir. Défait à Paris, Le Mans a dû composer sans l’un de ses piliers, touché à la cheville. Une indisponibilité dont la durée reste inconnue, mais qui fragilise déjà l’édifice manceau, tant le rôle du costaud pivot est structurant des deux côtés du terrain.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Wilfried Yeguete.jpg
Wilfried YEGUETE
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 34 ans (16/10/1991)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
4,8
#168
REB
6,2
#13
PD
3,2
#41

Un rôle clé dans l’identité mancelle

Privé de son intérieur face au club de la capitale, le MSB a perdu bien plus qu’un simple joueur de rotation. Son entraîneur Guillaume Vizade a résumé l’importance du joueur dans les colonnes de Ouest France :

« C’est notre ancrage défensif, mais aussi une des plaques tournantes de notre jeu offensif. Il est très certainement notre meilleur poseur d’écran. »

Un constat sans appel, dans une équipe où l’ancien Gators de Florida est l’un des principaux facilitateurs, souvent à l’origine des décalages offensifs et des équilibres défensifs.

Des statistiques qui traduisent son impact

Sur les 13 matchs de championnat disputés cette saison, le pivot manceau affiche 4,8 points, 6,2 rebonds et 3,2 passes décisives pour 10,7 d’évaluation en 22 minutes de moyenne. Des chiffres qui ne sautent pas toujours aux yeux, mais qui racontent une autre réalité : Wilfried Yeguete est le meilleur rebondeur du MSB cette saison.

En Basketball Champions League, son influence reste similaire : 3,5 points, 5,3 rebonds et 1,3 passe décisive en 20 minutes sur 8 rencontres. Là encore, son activité et son sens du jeu dépassent largement la simple ligne statistique.

Une absence qui pèse sur la durée

Engagé dans sa sixième saison sous les couleurs mancelles, le natif de Pessac fait partie des repères forts du vestiaire et du terrain. Son absence, pour une durée indéterminée, oblige le MSB à se réinventer, notamment dans la protection du cercle et la fluidité offensive.

Reste désormais à savoir combien de temps Le Mans devra se passer de son ancien capitaine. Une difficulté pour une formation mancelle engagée sur plusieurs tableaux pour cette deuxième partie de saison.

Le Mans
Le Mans
cbforever
Bon courage à lui. Bon rétablissement.
