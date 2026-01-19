Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie

L’absence de Wilfried Yeguete (2,02 m, 34 ans) n’est pas passée inaperçue sur le parquet de l’Adidas Arena dimanche soir. Défait à Paris, Le Mans a dû composer sans l’un de ses piliers, touché à la cheville. Une indisponibilité dont la durée reste inconnue, mais qui fragilise déjà l’édifice manceau, tant le rôle du costaud pivot est structurant des deux côtés du terrain.

Un rôle clé dans l’identité mancelle

Privé de son intérieur face au club de la capitale, le MSB a perdu bien plus qu’un simple joueur de rotation. Son entraîneur Guillaume Vizade a résumé l’importance du joueur dans les colonnes de Ouest France :

« C’est notre ancrage défensif, mais aussi une des plaques tournantes de notre jeu offensif. Il est très certainement notre meilleur poseur d’écran. »

Un constat sans appel, dans une équipe où l’ancien Gators de Florida est l’un des principaux facilitateurs, souvent à l’origine des décalages offensifs et des équilibres défensifs.

Des statistiques qui traduisent son impact

Sur les 13 matchs de championnat disputés cette saison, le pivot manceau affiche 4,8 points, 6,2 rebonds et 3,2 passes décisives pour 10,7 d’évaluation en 22 minutes de moyenne. Des chiffres qui ne sautent pas toujours aux yeux, mais qui racontent une autre réalité : Wilfried Yeguete est le meilleur rebondeur du MSB cette saison.

En Basketball Champions League, son influence reste similaire : 3,5 points, 5,3 rebonds et 1,3 passe décisive en 20 minutes sur 8 rencontres. Là encore, son activité et son sens du jeu dépassent largement la simple ligne statistique.

Une absence qui pèse sur la durée

Engagé dans sa sixième saison sous les couleurs mancelles, le natif de Pessac fait partie des repères forts du vestiaire et du terrain. Son absence, pour une durée indéterminée, oblige le MSB à se réinventer, notamment dans la protection du cercle et la fluidité offensive.

Reste désormais à savoir combien de temps Le Mans devra se passer de son ancien capitaine. Une difficulté pour une formation mancelle engagée sur plusieurs tableaux pour cette deuxième partie de saison.