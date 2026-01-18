Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Jeremy Morgan flamboyant, Paris finit par dérouler face au Mans

Betclic ÉLITE - Accroché à la mi-temps, le Paris Basketball a fini par réciter son basket au retour des vestiaires. Un large succès glané à domicile face au Mans ce dimanche 18 janvier (110-92). La paire Nadir Hifi (19 points) - Jeremy Morgan (24 points) s'est particulièrement illustrée dans ce choc du haut de tableau.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jeremy Morgan flamboyant, Paris finit par dérouler face au Mans

Jeremy Morgan a dominé la rencontre face au MSB

Crédit photo : Julie Dumélié

Quatre jours après sa défaite en EuroLeague face à l’AS Monaco (95-87), le Paris Basketball a retrouvé des couleurs ce dimanche en championnat. Dans ce choc du haut de tableau, les Parisiens ont fini par faire sauter le verrou manceau (110-92). Un temps accrochée, l’équipe de Francesco Tabellini a déroulé en seconde mi-temps.

Un chassé-croisé passionnant et une première mi-temps âprement disputée

Dès l’entame de match, le ton était donné. Les deux formations se sont rendues coup pour coup. Si le Paris Basketball a pu s’appuyer sur l’efficacité de Jeremy Morgan (24 points, 3 rebonds et 1 passe décisive) pour ne pas se laisser décrocher, les Manceaux, eux, se sont reposés sur la traction arrière Trevor Hudgins (28 points, 2 rebonds et 3 passes décisives) – Shannon Bogues (10 points, 2 rebonds et 3 passes décisives) pour conserver un léger avantage.

Ce chassé-croisé a continué tout au long de cette première mi-temps. Le MSB a d’abord pris ses distances avant que la vapeur ne s’inverse. Plus agressifs en défense et efficaces dans le jeu en transition, les Parisiens ont mieux fini ce deuxième quart-temps. Grâce à ce run initié à deux minutes de la mi-temps, les hommes de Francesco Tabellini ont été très sérieux et concentrés pour regagner les vestiaires avec 5 longueurs d’avance sur des Sarthois accrocheurs (48-43, 20′).

Un réveil de Nadir Hifi salvateur pour Paris

Timide en première mi-temps, Nadir Hifi (19 points, 1 rebond et 4 passes décisives) a réglé la mire et pris ses responsabilités dans les moments importants pour guider son équipe. Malgré cette accélération parisienne, les Sarthois n’ont pas paniqué. Toujours aussi tranchant, Trevor Hudgins a poursuivi son récital offensif, permettant au MSB de rester au contact de Paris (66-66, 27′).

Un retour au score de l’équipe mancelle qui a provoqué la colère de Francesco Tabellini, contraint de poser un temps-mort pour remobiliser ses troupes. Toujours devant après 30 minutes très intenses (75-73), le Paris Basketball a su conserver l’avantage jusqu’au bout.

Dans un dernier quart-temps parfaitement maîtrisé, les Parisiens ont fini par faire sauter le verrou sarthois. À l’image de Jeremy Morgan, auteur d’une prestation hallucinante aux tirs avec huit flèches à 3-points, tout proche du record historique de Darnell Harris (9).

« Important de prendre ce match »

Valeureux, les hommes de Guillaume Vizade n’ont pu que constater la supériorité parisienne ce dimanche soir à l’Adidas Arena. Un large succès sur le score final de 110 à 92 qui confirme que la formation parisienne a su évacué sa frustration après sa défaite en EuroLeague quatre jours auparavant face à Monaco.

« Notre début de match n’était pas convaincant », admet Nadir Hifi au micro de DAZN. « On a mis du temps à rentrer dedans. En deuxième mi-temps, on a su imposer notre jeu, courir, protéger le rebond et trouver des bonnes situations. Ça nous a permis d’être dominant. C’est important pour nous de gagner ce genre de match, surtout que c’est compliqué en EuroLeague. Le Mans est une bonne équipe, bien coachée, donc c’est important de le prendre. » 

Le Mans
Le Mans
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
seiguementvotre
Il est toujours surprenant d'entendre les commentateurs du match, utiliser le pronom personnel "on", sur chaque action parisienne... Ces deux énergumènes sont-ils employés par le club ?
Répondre
(0) J'aime
al_viin
Non, ils sont justes parisiens.
Répondre
(0) J'aime
viking92
Il est toujours surprenant de lire des commentaires totalement mensongers pour juste éviter de parler du match et des faits qui peuvent déplaire.
Répondre
(0) J'aime
seiguementvotre
Et tu te bases sur quoi pour dire que je ne veux pas parler du match, ou que ce qu'il s'y est passé me déplait ? Les commentateurs, notamment le gars qui n'est pas Brun, a utilisé "on" tout le match... Pourquoi cette mauvaise foi ? En quoi ça te pose un problème ?
(0) J'aime
un_mec_dans_son_canap
Match plaisant à regarder avant la baisse (physique ?) du mans. Cette saison le PB est vraiment déconcertant. On a du mal a savoir quel est son vrai visage / niveau. Il alterne des phases de jeu euphoriques avec un impact physique et une adrese d’une grande intensité suivi d’inexplicables trous d’air. Toujours sur un fil. Je trouve monaco plus linéaire dans ses performances. Tout semble possible en Leader Cup ou en play off. Une victoire, tout comme une elimination des les 1/4.
Répondre
(1) J'aime
ratattack
Le Mans n'a pas démérité et je trouve le score sévère. Ce match est encourageant ce malgré un effectif réduit. Paris a gagné ce match c'est ok mais il ne faut pas oublier que le MSB a réussi à prendre le match aller ! Vraiment de fou de voir Morgan faire le match de sa vie à 3 pts quand on sait en suivant le Mans qu'il y a Hill aussi contre Chalon qui nous a fait le match de sa carrière à Antarès.
Répondre
(0) J'aime
dedou1987
je trouve aussi que les commmentateurs,sont un peu pénibles a entendre,toujours Paris dans leur gu...... bouche , il n'y en a que pour Paris !!!!!
Répondre
(0) J'aime
dennisrod
3 absents au MSB dont 2 intérieurs. Si cela avait été 3 absents Parisiens,d'abord le score n'aurait pas été le même,je n'ose imaginer les commentaires d'excuses..... Score flatteur pour Paris qui,à mon avis,n'en a pas fini avec le MSB (leaders cup? PO ?) et devra fortement se méfier .
Répondre
(0) J'aime
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0