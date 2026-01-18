Jeremy Morgan flamboyant, Paris finit par dérouler face au Mans

Quatre jours après sa défaite en EuroLeague face à l’AS Monaco (95-87), le Paris Basketball a retrouvé des couleurs ce dimanche en championnat. Dans ce choc du haut de tableau, les Parisiens ont fini par faire sauter le verrou manceau (110-92). Un temps accrochée, l’équipe de Francesco Tabellini a déroulé en seconde mi-temps.

Un chassé-croisé passionnant et une première mi-temps âprement disputée

Dès l’entame de match, le ton était donné. Les deux formations se sont rendues coup pour coup. Si le Paris Basketball a pu s’appuyer sur l’efficacité de Jeremy Morgan (24 points, 3 rebonds et 1 passe décisive) pour ne pas se laisser décrocher, les Manceaux, eux, se sont reposés sur la traction arrière Trevor Hudgins (28 points, 2 rebonds et 3 passes décisives) – Shannon Bogues (10 points, 2 rebonds et 3 passes décisives) pour conserver un léger avantage.

Ce chassé-croisé a continué tout au long de cette première mi-temps. Le MSB a d’abord pris ses distances avant que la vapeur ne s’inverse. Plus agressifs en défense et efficaces dans le jeu en transition, les Parisiens ont mieux fini ce deuxième quart-temps. Grâce à ce run initié à deux minutes de la mi-temps, les hommes de Francesco Tabellini ont été très sérieux et concentrés pour regagner les vestiaires avec 5 longueurs d’avance sur des Sarthois accrocheurs (48-43, 20′).

Un réveil de Nadir Hifi salvateur pour Paris

Timide en première mi-temps, Nadir Hifi (19 points, 1 rebond et 4 passes décisives) a réglé la mire et pris ses responsabilités dans les moments importants pour guider son équipe. Malgré cette accélération parisienne, les Sarthois n’ont pas paniqué. Toujours aussi tranchant, Trevor Hudgins a poursuivi son récital offensif, permettant au MSB de rester au contact de Paris (66-66, 27′).

Un retour au score de l’équipe mancelle qui a provoqué la colère de Francesco Tabellini, contraint de poser un temps-mort pour remobiliser ses troupes. Toujours devant après 30 minutes très intenses (75-73), le Paris Basketball a su conserver l’avantage jusqu’au bout.

PTET C’EST LES SPURS 2014 ON SAIT PAS EN VRAI pic.twitter.com/IRjH9UwbpT — Paris Basketball (@ParisBasketball) January 18, 2026

Dans un dernier quart-temps parfaitement maîtrisé, les Parisiens ont fini par faire sauter le verrou sarthois. À l’image de Jeremy Morgan, auteur d’une prestation hallucinante aux tirs avec huit flèches à 3-points, tout proche du record historique de Darnell Harris (9).

« Important de prendre ce match »

Valeureux, les hommes de Guillaume Vizade n’ont pu que constater la supériorité parisienne ce dimanche soir à l’Adidas Arena. Un large succès sur le score final de 110 à 92 qui confirme que la formation parisienne a su évacué sa frustration après sa défaite en EuroLeague quatre jours auparavant face à Monaco.

« Notre début de match n’était pas convaincant », admet Nadir Hifi au micro de DAZN. « On a mis du temps à rentrer dedans. En deuxième mi-temps, on a su imposer notre jeu, courir, protéger le rebond et trouver des bonnes situations. Ça nous a permis d’être dominant. C’est important pour nous de gagner ce genre de match, surtout que c’est compliqué en EuroLeague. Le Mans est une bonne équipe, bien coachée, donc c’est important de le prendre. »