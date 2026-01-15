Recherche
EuroLeague

Boudée par les GM de l’EuroLeague, l’AS Monaco réagit avec une sixième victoire consécutive, à Paris

Alors que les GM de l'EuroLeague ne l'ont pas placé parmi les équipes favorites pour le Final Four, l'AS Monaco a enchaîné une sixième victoire de rang (95-87 à Paris), une dixième toutes compétitions confondues, et est devenue leader provisoire de l'EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Boudée par les GM de l’EuroLeague, l’AS Monaco réagit avec une sixième victoire consécutive, à Paris

Mike James a électrisé le banc monégasque et l’Adidas Arena

Crédit photo : AS Monaco

Le Panathinaïkos Athènes à 95%, le Fenerbahçe Istanbul à 85%, l’Hapoël Tel-Aviv à 60% puis, pour le quatrième ticket, le FC Barcelone ou l’Olympiakos à 50% chacun. Ainsi sont les pronostics des GM de l’EuroLeague à propos des équipes qui seront au prochain Final Four… Et Monaco ? Rien.

« On a vu le sondage… »

« On a vu qu’on ne nous voyait pas nous qualifier pour le Final Four », souffle Alpha Diallo, considéré comme le meilleur défenseur de la compétition par les managers. « On s’en sert comme motivation ! En tout cas, c’est mon cas… » 

LIRE AUSSI

Si la frustration de la défaite en finale de l’an dernier ne suffisait pas, les Monégasques ont donc trouvé un nouveau moteur… Et cela s’est vu ce jeudi à Paris (87-95), une affiche rendue encore plus spéciale par deux années de rivalité intense avec la bande à Shorts et Ward. Même si le pillage dont a été victime le champion de France a enlevé un peu de piment. Et d’opposition. Cette année, cela fait 4-0 pour la Roca Team !

– Journée 22

Pourtant, loin de l’humiliation subie à Gaston-Médecin lors de la dernière affiche d’EuroLeague (125-104), Paris a tenu la dragée haute, cette fois. « On a rivalisé », apprécie le coach Francesco Tabellini, interrogé par EuroLeague TV. « Notre effort défensif a été bon. On a vraiment essayé de faire de notre mieux. On s’est battus, on a fait preuve de résilience. On savait que la marge d’erreur était infime et on en a juste fait un peu trop… »

« Ça fait six victoires d’affilée ? Que l’on continue comme ça… »

L’équipe de la capitale pourra notamment ressasser les boulevards laissés à Mike James dans le premier quart-temps (17 de ses 23 points), les lancers égarés (14/24) ou sa fin de troisième quart-temps ratée, avec un 5-17 qui l’a renvoyée de 59-59 à 64-76. Mais en ce moment, il faut effectivement jouer un match parfait pour faire chuter l’ASM.

Mike JAMES
Mike JAMES
23
PTS
5
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
PAR
87 95
ASM

Toutes compétitions confondues, cela fait dix victoires de rang pour l’ASM ! Dont six en EuroLeague, où elle prend provisoirement la première place, même si elle possède un moins bon bilan théorique que l’Hapoël Tel-Aviv (15v-7d, contre 14v-6d). « Ça fait six victoires d’affilée ? », se réjouit Alpha Diallo« Qu’on continue comme ça alors ! On a un match difficile qui arrive la semaine prochaine (contre l’Étoile Rouge de Belgrade). À nous de poursuivre sur cette lancée ! » Quitte à afficher le sondage des GM dans le vestiaire…

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
